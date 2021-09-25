Đến sáng nay (ngày 25/9), xuất hiện thông tin cho biết tình hình sức khoẻ Phi Nhung đã ổn định trở lại. Phía đại diện nữ ca sĩ lên tiếng: "Phi Nhung là 1 ngôi sao hạng A, có ekip và có những đại diện phát ngôn. Một lần nữa khẩn khoản mong mỏi yêu cầu mọi người có lòng tự trọng không thay mặt lên tiếng, tin những nguồn tin không kiểm chứng".

Tối ngày 22/9, Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều khiến khán giả hoang mang khi gửi lời nhắn Phi Nhung không được bỏ cuộc. Đồng thời, Bình Tinh, NS Việt Hương cũng có động thái hướng về cầu nguyện cho nữ ca sĩ khiến cho khán giả lo lắng tình hình sức khỏe của cô đang yếu đi.

Đồng nghiệp và khán giả ngày ngày mong nữ ca sĩ sớm chiến thắng Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, người thân Phi Nhung báo tin mừng "sức khỏe Phi Nhung đã ổn định". Không lâu sau đó, quản lý giọng ca Áo mới Cà Mau cũng trả lời với Báo Thanh Niên về tình hình sức khỏe hiện tại của Phi Nhung. Theo đó, quản lý Diễm Phạm thông tin rõ: "Bệnh tình không thể nói trước điều gì, nhưng mỗi sáng tôi nhận câu thông báo huyết áp Phi Nhung ổn, buổi trưa nghe được hàm lượng oxy Phi Nhung cải thiện…, là cả nhà chúng tôi mừng reo cả ngày rồi. Mọi người phải hiểu những bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 đang trong thời cuộc này, thì ai cũng đang được bác sĩ, nhân viên y tế điều trị hết lòng. Không thể một mình Phi Nhung đang chữa trị mà mọi người hết đưa thông tin này đến thông tin kia, khiến bác sĩ bị ảnh hưởng tâm lý, vì lực lượng y tế cũng đang rất áp lực nhiều việc. Mọi người nếu thương Phi Nhung đừng nói nhiều quá về tình trạng bệnh xấu của Phi Nhung, để bản thân Phi Nhung có năng lượng, sức mạnh bản thân và cả phép màu vượt qua được bạo bệnh".

Trước đó, trung tâm nơi Phi Nhung làm việc ở Mỹ cũng đã đăng thông báo rằng nữ ca sĩ vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy và bác bỏ thông tin cô yếu dần.