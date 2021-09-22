Quản lý Fanpage tiếp tục cập nhật tình hình của Phi Nhung, không quên nhắn nhủ cư dân mạng một điều

Hậu trường 22/09/2021 09:07

Cách đây ít phút, trang cá nhân của Phi Nhung bất ngờ có dòng trạng thái mới khiến người hâm mộ xôn xao.

Sau nhiều ngày chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị COVID-19, tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ Phi Nhung vẫn đang là mối quan tâm của người hâm mộ. Mới đây, nhiều thông tin cho biết tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ đang dần cải thiện khiến CĐM vô cùng vui mừng.

Các đây ít phút, trên Fanpage của giọng ca Bông Điên Điển bất ngờ cập nhật dòng trạng thái mới khiến dư luận vô cùng bất ngờ.

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Bài đăng mới trên Fanpage Phi Nhung - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, quản lý của trang Fanpage đã gửi lời cảm ơn đến những đồng nghiệp, khán giả của Phi Nhung vì những lời chúc sức khỏe, cầu nguyện cho nữ ca sĩ trong suốt những ngày vừa qua. Admin viết: "Xin thay mặt Phi Nhung chân thành cảm ơn những lời hỏi thăm sức khoẻ, những lời cầu nguyện và động viên của quí vị khán thính giả cũng như của anh chị em đồng nghiệp".

Cũng trong bài đăng, quản lý Fapage đã cập nhật tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ khiến fan hâm mộ vui mừng khôn xiết: "Hiện tại Phi Nhung vẫn đang được điều trị tích cực và đang có tiến triển khả quan. Cả nhà yên tâm, giữ niềm tin và tiếp tục dành yêu thương cũng như gửi lời nguyện cầu cho Phi Nhung của chúng ta nhé! Cũng rất mong những trang tin không tự ý đưa những tin tức sai lệch về tình trạng sức khoẻ làm hoang mang khán giả và ảnh hưởng đến gia đình".

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Sức khỏe của Phi Nhung hiện đã cải thiện - Ảnh minh họa: Internet

Bài đăng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, đặc biệt là fan hâm mộ của giọng ca hải ngoại. Nhiều người đã để lại bình luận cầu chúc cho nữ ca sĩ sớm ngày bình phục và tiếp tục cháy hết mình vì sự nghiệp âm nhạc.

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Chiều ngày 18/9, trang fanpage của ca sĩ Phi Nhung đã có động thái mới sau một thời gian im ắng khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

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Từ khóa:   Phi Nhung trang cá nhân Phi Nhung Phi Nhung mắc COVID-19

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