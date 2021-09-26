YouTuber 'thêu dệt', bịa đặt về tình hình sức khỏe của Phi Nhung, bạn thân 20 năm gay gắt: 'Làm ơn có chút tình người đi quý vị ơi'

Mới đây, cư dân mạng không khỏi tức giận trước một kênh YouTube đăng tải một đoạn video không đúng về ca sĩ Phi Nhung.

Những ngày gần đây, có khá nhiều những đồn đoán xung quanh vấn đề sức khỏe của Phi Nhung. Bên cạnh những thông tin tích cực từ phía gia đình, quản lý thì cũng có không ít Youtuber sử dụng tin tức sai lệch nhằm câu view về việc Phi Nhung bất ổn.

Mới đây, cư dân mạng không khỏi tức giận trước một kênh YouTube đăng tải một đoạn video không đúng về ca sĩ Phi Nhung.

Trước những thông tin trái chiều và có phần "trù ẻo" Phi Nhung, ca sĩ Mạnh Quỳnh - người bạn thân thiết gắn bó hơn 20 năm của nữ ca sĩ cũng thể hiện sự bức xúc khi xuất hiện những tin đồn không hay về bệnh tình nữ ca sĩ.

Những kênh Youtube lợi dụng đăng tin sai lệch - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Mạnh Quỳnh viết: "Làm ơn có chút tình người đi quý vị ơi. Đem sự sống còn của một con người ra để thêu dệt và vụ lợi cho cá nhân mình trong lúc này là điều không nên đâu. Thay vào đó là lời nguyện cầu có phải tốt đẹp hơn không. Nên tôn trọng sự riêng tư của gia đình và người thân của bệnh nhân. Xin khán thính giả hãy chia sẻ thông điệp này là chính xác nhất".

Phi Nhung nhập viện điều trị Covid-19 từ ngày 19/8. Lúc đầu cô tỉnh táo nhưng sau đó bệnh chuyển biến nặng nên được đưa sang Bệnh viện Chợ Rẫy vào tối 26/8. Những ngày sau đó, có lúc sức khỏe của cô khá lên song cũng có một số thời điểm nữ ca sĩ yếu đi.

Ca sĩ Ngọc Quỳnh là bạn thân của Phi Nhung đã 20 năm - Ảnh minh họa: Internet

Giọng ca Bông Điên Điển có kế hoạch trở về Mỹ nhưng do tình hình dịch bệnh, nữ ca sĩ quyết định ở lại Việt Nam và thường xuyên đồng hành cùng bếp ăn Bếp thương Sài Gòn, nấu ăn cho đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu và người nghèo. Không may, Phi Nhung mắc Covid-19 vì có tiếp xúc gần với vài ca F0.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/youtuber-theu-det-bia-dat-ve-tinh-hinh-suc-khoe-cua-phi-nhung-ban-than-20-nam-gay-gat-lam-on-co-chut-tinh-nguoi-di-quy-vi-oi-426863.html