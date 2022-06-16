Góc khuất cuộc sống của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đầu tiên bỏ showbiz lấy chồng đại gia

Hậu trường 16/06/2022 10:51

Dù đã rời xa showbiz hơn 1 thập kỷ, nhưng Thùy Lâm vẫn gây thương nhớ cho khán giả về một nàng hậu có nhan sắc kiều diễm, xinh đẹp.

Cách đây 14 năm, Thuỳ Lâm đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và trở thành đại diện quốc gia đi chinh chiến ở đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới. Dẫu biết chỉ là "đem chuông đi đánh xứ người" nhưng mỹ nhân gốc Thái Bình vẫn đem về tự hào cho Việt Nam khi lọt Top 15 chung cuộc.

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Thùy Lâm được đánh giá là nàng hậu tài sắc vẹn toàn. Ảnh: Internet

 

Từ cô gái quê lúa Thái Bình, Thuỳ Lâm trở thành ngôi sao sáng của Vbiz khi không chỉ giỏi giang, mà còn xinh đẹp, quyến rũ. Cô cũng là nàng hậu có nhiệm kỳ lâu nhất, kéo dài đến 7 năm bởi mãi đến năm 2015, cuộc thi này mới được trở lại và tìm ra người kế nhiệm là Phạm Hương.

Năm 2008, Thùy Lâm đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Thời điểm đi thi quốc tế, đại diện nhan sắc Việt được đánh giá là không thua kém các mỹ nhân phương Tây. Khi được đặt cạnh 2 người đẹp đại diện Mỹ và Venezuela - 2 cường quốc Hoa hậu, Thuỳ Lâm chẳng hề thua ai dù là chiều cao, phong cách hay thần thái. Thế nhưng may mắn chưa mỉm cười với Thùy Lâm trong lần "đem chuông đi đánh xứ người" khi chưa thể dành được ngôi vị cao nhất. 

Góc khuất cuộc sống của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đầu tiên bỏ showbiz lấy chồng đại gia - Ảnh 2
Năm 2008, Thùy Lâm đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh và đứng Top 15 chung cuộc. Ảnh: Internet

 

Trong khi sự nghiệp đang thăng hoa, Thùy Lâm bất ngờ lui về “ở ẩn” và kết hôn với bạn trai lâu năm. Cô an phận với cương vị người vợ, người mẹ và dành hầu hết thời gian để chuyên tâm chăm sóc gia đình bên cạnh công việc kinh doanh.

Được biết, chồng Thùy Lâm là Tiến sĩ Kinh Tế - Nguyễn Anh Tuấn, anh từng hợp tác cho cơ quan đại diện Ngân hàng thế giới tại Việt Nam và hiện đã thành lập công ty riêng. Nàng hậu ngoài chăm sóc gia đình cũng thường xuyên giúp đỡ chồng trong công việc.

Góc khuất cuộc sống của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đầu tiên bỏ showbiz lấy chồng đại gia - Ảnh 3
Năm 23 tuổi, Thùy Lâm quyết định dừng cuộc chơi để theo chàng về dinh. Ảnh: Internet

 

Đến thời điểm hiện tại, dù đã là bà mẹ hai con, chẳng mấy khi Thùy Lâm xuất hiện ở các sự kiện giải trí dù lớn hay nhỏ. Thỉnh thoảng cô chụp các bộ ảnh thời trang cho các nhà thiết kế thân thiết. Trang facebook cá nhân của Thùy Lâm một năm cũng chỉ đăng 1-2 bức ảnh. Gần đây, Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2008 hiếm hoi xuất hiện tại một sự kiện sắc đẹp. 

Thùy Lâm từng chia sẻ: “Nhiều người vẫn bảo thấy cuộc sống của tôi nhàm chán quá, cuộc sống chỉ quanh ra quẩn vào với chồng con rồi tối thì đi ngủ rất sớm… nhưng tôi lại vô cùng mãn nguyện với cuộc sống hiện tại này. Mọi thứ đều bình yên, hạnh phúc bên chồng và hai con“.

Góc khuất cuộc sống của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đầu tiên bỏ showbiz lấy chồng đại gia - Ảnh 4
Góc khuất cuộc sống của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đầu tiên bỏ showbiz lấy chồng đại gia - Ảnh 5
Nhiều năm trôi qua, Thùy Lâm vẫn gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp, kiều diễm. Ảnh: Internet

 

Bẵng đi một thời gian mà đã 12 năm Thuỳ Lâm ở ẩn, giờ nhìn lại nhan sắc mỹ nhân 8X mà khán giả vô cùng ngỡ ngàng vô cùng. Thùy Lâm vẫn đẹp như thuở đôi mươi, ngày mà cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Hai nhóc tỳ nhà Hoa hậu Hoàn Vũ 2008 đã khôn lớn, phổng phao và thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, nhất là đôi mắt to tròn và nụ cười toả nắng. 

Khi được khen ngợi về sắc vóc xinh đẹp "bỏ quên" thời gian, Thùy Lâm tâm sự: "Tôi không biết trang điểm. Ngày xưa, còn đi tham gia chương trình, đi đóng phim... lúc nào tôi cũng có người hỗ trợ trang điểm. Bây giờ làm mẹ bỉm chính hiệu nên tôi cũng không biết vẽ mắt, kẽ chân mày hay gì cả. Tôi chỉ biết đánh tí son. Người ta bảo tôi ngày càng trẻ hơn, chắc do chăm sóc da tốt". 

Góc khuất cuộc sống của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đầu tiên bỏ showbiz lấy chồng đại gia - Ảnh 6
Người đẹp không còn mặn mà ánh hào quang của showbiz. Ảnh: Internet

 

Đối với công chúng, Thùy Lâm là một cựu Hoa hậu có nụ cười ngọt ngào. Mỗi khi Miss Universe đến ngày thi tài, nhiều người hâm mộ sắc đẹp lại nhắc đến cái tên Thùy Lâm và xem cô như một biểu tượng sắc đẹp tạo cột mốc quan trọng cho các thế hệ hoa hậu về sau thi đấu ở sân chơi sắc đẹp lớn nhất hành tinh.

Có thể thấy, cuộc sống hiện tại của Thùy Lâm không còn vướng bận nhiều đến showbiz mà chỉ chuyên tâm chăm sóc vun vén gia đình. Thế nhưng những ấn tượng trong sự nghiệp mà nàng hậu để lại trong lòng người hâm mộ vẫn rất sâu sắc.

 

Từ khóa:   Hoa hậu Thùy Lâm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Thùy Lâm

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