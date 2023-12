Hoa hậu chuyển giới Phùng Trương Trân Đài chính thức lên đường dự thi Miss Queen International Queen 2022

Sáng 12/6 Hoa hậu Trân Đài đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để sang Thái Lan bắt đầu hành trình chinh phục vương miện tại Miss International Queen 2022. Được biết, Trân Đài mang 12 vali nặng 220kg với 6 màu đại diện cộng đồng LGBTQ+.

10h30 ngày 12/06/2022 Miss International Queen Việt Nam 2020 - Phùng Trương Trân Đài có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để bay sang Thái Lan (FBNV)

Đến cổ vũ Trân Đài còn có Quán quân The Next Gentleman - Phạm Kiên, ba mẹ, anh chị em và những fan yêu thương Trân Đài trong suốt hành trình vừa qua. Sự xuất hiện của Trân Đài tại sân bay đã thu hút sự chú ý từ phía người hâm mộ, tại đây, nhiều khán giả đã gửi đến nàng hậu lời chúc may mắn và hy vọng Trân Đài sẽ thành công trên đất Thái.