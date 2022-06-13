Hoa hậu chuyển giới Phùng Trương Trân Đài chính thức lên đường dự thi Miss Queen International Queen 2022

Tin tức giải trí 13/06/2022 07:07

Sau một thời gian dài tạm hoãn cuộc thi do tình hình dịch Covid - 19, Phùng Trương Trân Đài đã chính thức lên đường sang Thái Lan để bắt đầu hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2022.

Sáng 12/6 Hoa hậu Trân Đài đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để sang Thái Lan bắt đầu hành trình chinh phục vương miện tại Miss International Queen 2022. Được biết, Trân Đài mang 12 vali nặng 220kg với 6 màu đại diện cộng đồng LGBTQ+.

Hoa hậu chuyển giới Phùng Trương Trân Đài chính thức lên đường dự thi Miss Queen International Queen 2022 - Ảnh 1
10h30 ngày 12/06/2022 Miss International Queen Việt Nam 2020 - Phùng Trương Trân Đài có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để bay sang Thái Lan (FBNV)

Đến cổ vũ Trân Đài còn có Quán quân The Next Gentleman - Phạm Kiên, ba mẹ, anh chị em và những fan yêu thương Trân Đài trong suốt hành trình vừa qua. Sự xuất hiện của Trân Đài tại sân bay đã thu hút sự chú ý từ phía người hâm mộ, tại đây, nhiều khán giả đã gửi đến nàng hậu  lời chúc may mắn và hy vọng Trân Đài sẽ thành công trên đất Thái.

Hoa hậu chuyển giới Phùng Trương Trân Đài chính thức lên đường dự thi Miss Queen International Queen 2022 - Ảnh 2
Hoa hậu chuyển giới Phùng Trương Trân Đài chính thức lên đường dự thi Miss Queen International Queen 2022 - Ảnh 3
Tại đây, có rất nhiều nghệ sĩ, ba mẹ, anh chị em và những fan yêu thương Trân Đài cũng đến cổ vũ cô nàng (FBNV)

Đến với cuộc thi lần này, Trân Đài mang theo hành lý bao gồm 12 vali chứa quần áo, giày dép, phụ kiện,... nặng 220kg với 6 màu: đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh dương, tím đây là các màu tượng trưng cho lá cờ lục sắc của cộng đồng LGBTQ+. Với những gam màu đại diện cho cộng đồng của mình Trân Đài thể hiện tinh thần tự hào và niềm hãnh diện khi là người con của cộng đồng LGBTQ+ và đang mang trên vai trọng trách rất lớn cho hành trình đặc biệt lần này. Bên cạnh đó, nàng hậu cũng mang theo lá Cờ đỏ Sao vàng với một quyết tâm hô to hai tiếng Việt Nam và làm rạng rỡ quê hương của mình.

Hoa hậu chuyển giới Phùng Trương Trân Đài chính thức lên đường dự thi Miss Queen International Queen 2022 - Ảnh 4
Trân Đài mang theo hành lý bao gồm 12 vali với 6 màu đại diện cho lá cờ của cộng đồng LGBTIQ+ (FBNV)

Trân Đài chia sẻ trước giờ cất cánh: "Đài đang rất tự tin và tràn đầy năng lượng, và Đài sẽ cố gắng hết sức của mình trong cuộc thi này. Đài mong rằng sẽ luôn nhận được sự cổ vũ của khán giả tại quê nhà, đây chính là động lực rất lớn để cho Đài có thêm sự tự tin chiến đấu “hết mình”. Bên cạnh đó, HLV Minh Tú cũng có một cuộc gọi điện thoại đến để động viên và dặn dò trước khi Đài lên máy bay.

Hoa hậu chuyển giới Phùng Trương Trân Đài chính thức lên đường dự thi Miss Queen International Queen 2022 - Ảnh 5
Trân Đài nhận được nhiều sự ủng hộ, quan tâm và trợ giúp từ các nhà thiết kế (FBNV)

Đặc biệt, trong hành trình này Chung Thanh Phong sẽ là nhà thiết kế chính cho Trân Đài, anh sẽ thiết kế trang phục Bán kết và Chung kết cũng như những trang phục trong các hoạt động khác bên lề của cuộc thi. Bên cạnh đó, Trân Đài cũng sử dụng các trang phục của một số nhà thiết kế nổi tiếng khác trong nước, cô cũng gửi lời cảm ơn đến những nhà thiết kế đã yêu thương và giúp đỡ mình.

Hoa hậu chuyển giới Phùng Trương Trân Đài chính thức lên đường dự thi Miss Queen International Queen 2022 - Ảnh 6
Cô nàng quyết tâm mang về chiếc vương miện thứ 2 của cuộc thi về cho Việt Nam (FBNV)

Trân Đài sẽ bắt đầu tham gia các những hoạt động của cuộc thi vào ngày 14/6. Đêm Bán kết sẽ diễn ra ngày 23/6 và đêm Chung kết sẽ diễn ra ngày 25/6 tại Pattaya.

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