Ngắm nhìn các National Costumes - Trang phục dân tộc của các Hoa hậu chuyển giới Việt Nam chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế

Hương Giang được khán giả biết đến là một nữ ca sĩ chuyển giới nổi tiếng, đình đám của Showwbiz Việt. Năm 2018, người đẹp đã xuất sắc mang về chiếc vương miện danh giá tại cuộc thi Miss International Queen - Hoa hậu Chuyển giới Quốc Tế đầu tiên cho Việt Nam.

Trong suốt hành trình tham gia cuộc thi, Hương Giang luôn được nhận sự ủng hộ và cổ vũ nồng nhiệt từ phía người hâm mộ. Trong phần thi Trang phục dân tộc của mình, người đẹp đã khiến khán giả chú ý và hết lời khen ngợi bởi sự hoành tráng và đặc sắc của bộ trang phục. Được biết, bộ trang phục này nặng đến 55kg, được lấy ý tưởng từ Hoa sen - quốc hoa của Việt Nam và kết hợp khéo léo cùng làng nghề mây tre đan truyền thống. Ngoài ra, Hoa sen với màu vàng còn thể hiện cho sự sắc son quý giá trong tấm lòng của người phụ nữ Việt Nam. Hình ảnh hoa sen toả hào quang, hương thơm bát ngát thay cho hình ảnh người phụ nữ Việt ngày càng tự tin, mạnh mẽ và toả sáng. Bộ trang phục dân tộc này được đầu tư kì công từng chi tiết từ mấn, hoa tai, giày, …

Sau khi chiến thắng tại cuộc thi The Tiffany Vietnam - Đại sứ Hoàn Mỹ 2019, Đỗ Nhật Hà là đại diện tiếp theo của Việt Nam tham gia tranh tài tại Miss International Queen. Thay vì sử dụng áo dài và những trang phục làm nổi bật lên quốc hồn, quốc túy của dân tộc như: nón lá, áo tứ thân, áo bà ba hay các họa tiết như hoa sen, trống đồng... để làm quốc phục thì Đỗ Nhật Hà lại lựa chọn một bộ trang phục cúp ngực ôm sát lấy cảm hứng từ "Gánh hát lô tô".

Đỗ Nhật Hà cùng Trang phục dân tộc "Gánh lô tô" (FBNV)

Nói về lý do chọn Gánh hát lô tô làm cảm hứng cho trang phục dân tộc, Nhật Hà cho biết: “Khi nhắc đến lô tô là người ta nghĩ ngay đến hình ảnh người chuyển giới, cộng đồng LGBT Việt Nam. Hình ảnh người chuyển giới diện trang phục nổi bật, trang điểm kỹ càng trình diễn trong các gánh hát. Vì vậy Nhật Hà muốn mang hình ảnh của người chuyển giới, của cộng đồng và đặc biệt là nét văn hóa đặc trưng của vùng miền ra với thế giới”.

Trang phục trước đó cũng gây tranh cãi bởi tính độc đáo và phá cách (FBNV)

Đỗ Nhật Hà cùng Trang phục dân tộc trên sân khấu Miss International Queen 2019 (FBNV)

3. Bùi Đình Hoài Sa

Hoài Sa là đại diện của Việt Nam tại Miss International Queen 2020. Tại phần thi Trang phục dân tộc của mình, cô nàng đã mang đến một thiết kế đẹp mắt, độc đáo. Được biết Trang phục của người đẹp này được thiết kế bởi NTK Văn Thành Công, được lấy ý tưởng từ hình ảnh Bà Triệu mặc áo giáp vàng, đi guốc ngà, cài trâm vàng, cưỡi voi.

Hoài Sa cùng Trang phục dân tộc tại Miss Interantional Queen 2020 (FBNV)

Trang phục nổi bật bởi sắc đỏ cùng chiếc áo choàng tạo sự mạnh mẽ, quyền lực (FBNV)

Trang phục của Hoài Sa vẫn theo tiêu chí tôn vinh tà áo dài với sắc đỏ chủ đạo, điểm nhấn là chiếc áo giáp vàng và chiếc mấn đội đầu nặng hơn 3kg. Ngoài ra, áo giáp và mấn vàng còn giúp cho đại diện Việt Nam toát lên sự uy nghi, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần nữ tính, kiều diễm.

Hoài Sa cùng Trang phục dân tộc trên sân khấu Miss International Queen 2020 (FBNV)

4. Phùng Trương Trân Đài

Phùng Trương Trân Đài được biết đến khi đăng quang Miss International Queen Việt Nam 2020. Người đẹp này sẽ đại diện Việt Nam chinh chiến tại cuộc thi Miss International Queen năm nay tại Thái Lan. Hiện tại Trân Đài vẫn đang trong quá trình chuẩn bị và được biết chung kết Miss International Queen Thế giới sẽ được diễn ra vào tháng 6 sắp tới.

Bản phác thảo trang phục dân tộc của Hoa hậu Trân Đài - Miss International Queen 2022 (FBNV)

Vừa qua, Trân Đài đã có màn hé lộ Trang phục dân tộc của mình. Trải qua một hành trình tìm kiếm, trang phục “Kim Thực” của tác giả Nguyễn Minh Triết được chọn lựa và bắt đầu đi vào thực hiện. Được biết, "Kim thực" được lấy ý tưởng từ họa tiết cây lúa, con cò, chim hạc, mặt trời, áo dài kết hợp tứ thân, nhằm truyền tải nét đẹp văn hóa con người Việt Nam. Điểm nhấn bộ váy là phần vòng phía sau mang biểu tượng mặt trời. Chi tiết này được gắn từ eo và vai, có thể tháo lắp, sử dụng chất liệu mây để giảm trọng lượng. Phần chính của khung làm từ gỗ ép, gắn hình ảnh bông lúa sát vai người mặc. Hình ảnh con cò được thể hiện qua chiếc mấn, điểm nhấn là viên ngọc ở ngực. Tà áo làm từ chất liệu lụa, in hình mặt trời ở đuôi. Phần cổ áo có họa tiết hình chim hạc. Phần quần được may phom rộng và phồng, sử dụng chất liệu Lãnh Mỹ A để chống nhăn, dễ bắt sáng.