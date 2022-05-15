Hương Giang diện bikini khoe ảnh 'cực cháy', 'người ấy' Matt Liu liền 'đón đầu' bình luận 'bạn gái của tôi' dập tắt tin đồn 'chia tay'

Mới đây, trên trang cá nhân, Hương Giang đăng bộ ảnh bikini chào hè đầy sexy kèm dòng chú thích: "Đi tắm biển thì phải mặc bikini thôi chuyện đâu ai muốn đâu mấy bà ơi". Hương Giang diện bộ bikini màu xanh ôm trọn body, phô ra 3 vòng "chuẩn không cần chỉnh" khiến dân tình "u mê".

Bài viết trên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân tình và nhận về "cơn mưa" lời khen "Sexy quá nha Giang nhưng mà đẹp", "Đừng sexy thế, em thích lắm", "Nhìn cái body này mà xỉu up, xỉu down luôn trời", "Làm sao để đẹp như chị ạ", "Quá là xịn, quá là xinh",...

Đáng chú ý là dòng bình luận của "người ấy". Matt Liu liền không ngại bày tỏ tình cảm với bạn gái trước bàn dân thiên hạ với bình luận: "My sexy girl friend" (Tạm dịch: Bạn gái gợi cảm của tôi). Bình luận phía "nhà trai" nhanh chóng chiếm spotlight.