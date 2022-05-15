Hương Giang diện bikini khoe ảnh 'cực cháy', 'người ấy' Matt Liu liền 'đón đầu' bình luận 'bạn gái của tôi' dập tắt tin đồn 'chia tay'

Hậu trường 15/05/2022 12:58

Hương Giang đăng bộ ảnh bikini chào hè đầy sexy. Nhanh chóng, "người ấy" Matt Liu liền không ngại bày tỏ tình cảm với bạn gái trước bàn dân thiên hạ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hương Giang đăng bộ ảnh bikini chào hè đầy sexy kèm dòng chú thích: "Đi tắm biển thì phải mặc bikini thôi chuyện đâu ai muốn đâu mấy bà ơi". Hương Giang diện bộ bikini màu xanh ôm trọn body, phô ra 3 vòng "chuẩn không cần chỉnh" khiến dân tình "u mê".

Hương Giang diện bikini khoe ảnh 'cực cháy', 'người ấy' Matt Liu liền 'đón đầu' bình luận 'bạn gái của tôi' dập tắt tin đồn 'chia tay' - Ảnh 1
Hương Giang khoe bikini chào hè - Ảnh: FBNV

 

Bài viết trên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân tình và nhận về "cơn mưa" lời khen "Sexy quá nha Giang nhưng mà đẹp", "Đừng sexy thế, em thích lắm", "Nhìn cái body này mà xỉu up, xỉu down luôn trời", "Làm sao để đẹp như chị ạ", "Quá là xịn, quá là xinh",...

Đáng chú ý là dòng bình luận của "người ấy". Matt Liu liền không ngại bày tỏ tình cảm với bạn gái trước bàn dân thiên hạ với bình luận: "My sexy girl friend" (Tạm dịch: Bạn gái gợi cảm của tôi). Bình luận phía "nhà trai" nhanh chóng chiếm spotlight.

Hương Giang diện bikini khoe ảnh 'cực cháy', 'người ấy' Matt Liu liền 'đón đầu' bình luận 'bạn gái của tôi' dập tắt tin đồn 'chia tay' - Ảnh 2
Matt Liu vào khen bạn gái - Ảnh: FBNV

 

Được biết, trước đó mạng xã hội rộ lên tin đồn Hương Giang – Matt Liu gặp trục trặc khi chàng đăng dòng trạng thái tâm trạng, còn nàng đi biển 1 mình. Có thể thấy, màn tương tác của cả 2 này đã “đập tan” mọi đồn thổi.

Hương Giang diện bikini khoe ảnh 'cực cháy', 'người ấy' Matt Liu liền 'đón đầu' bình luận 'bạn gái của tôi' dập tắt tin đồn 'chia tay' - Ảnh 3
Hương Giang và 'người ấy' Matt Liu - Ảnh: Internet

Hương Giang và bạn trai CEO bén duyên sau chương trình Người ấy là ai. Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, Matt Liu thường xuyên khoe bạn gái lên mạng xã hội khiến nhiều người phải ghen tỵ. Nam doanh nhân trẻ luôn bên cạnh ủng hộ bạn gái và thỉnh thoảng đồng hành tại các sự kiện.

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Từ khóa:   hương giang Hương Giang - Matt Liu vbiz

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