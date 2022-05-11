Minh Tú chính thức thay thế Hương Giang làm 'Người ấy là ai', CĐM lại phản ứng gay gắt

Người Ấy Là Ai mùa 4 sẽ có những thay đổi độc đáo, điển hình là ngoài phiên bản nữ chính như các mùa trước, chiếc ghế hot nhất chương trình sẽ có thêm các "phiên bản" mới. Đáng chú ý, Người Ấy Là Ai 2022 sẽ chính thức thay đổi bảng bình chọn màu tím - "Giới tính thứ 3" sang "LGBT". Thêm vào đó, sân khấu sẽ được đầu tư với giao diện hoàn toàn mới và hoành tráng hơn.

Sau bao ngày chờ đợi, Người Ấy Là Ai mùa 4 đã chính thức quay trở lại trong năm 2022. Mới đây, nhà sản xuất show hẹn hò đình đám đã tung ra đoạn trailer đầu tiên khiến netizen không khỏi nôn nao chờ từng ngày chương trình lên sóng.

Đúng như đồn đoán trước đó, Hương Giang sẽ không còn là cố vấn chương trình mà thay vào đó là gương mặt mới lạ mà quen: siêu mẫu Minh Tú. Chính sự xuất hiện của Minh Tú đang tạo nên những phản ứng, tranh cãi có phần gay gắt trên mạng xã hội.

Thông qua trailer, có thể thấy đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình vẫn là MC Trấn Thành như 3 mùa trước. Tuy nhiên, vai trò cố vấn trong chương trình đã có sự thay đổi.

Hình ảnh "nhá hàng" Minh Tú ở một số tập phát sóng. - Ảnh: Internet

Bên cạnh một số người trông chờ vào sự mới mẻ, bước đột phá từ Minh Tú, cho rằng sẽ tạo được những điểm nhấn riêng, thu hút hơn. Tuy nhiên, một số người khác lại vội tỏ ý chê bai, mạnh dạn khẳng định "không có Hương Giang thì 'linh hồn' của chương trình đã mất".

Rất nhiều bình luận xuất hiện trên Fanpage Người Ấy Là Ai có phản ứng trái chiều, không ủng hộ Minh Tú thay Hương Giang: "Không có Hương Giang là nhạt khỏi xem"; "Không có Hương Giang, tụt cảm xúc luôn"; "Nghĩ sao mà không có Hương Giang vậy?";

"Thấy Minh Tú mà tôi nghẹn lòng, nhớ Hương Giang quá"; "Trấn Thành giữ lại thì Hương Giang tại sao phải đổi?"; "Không có Hương Giang chắc chắn giảm lượng người xem đáng kể"; "Có Hương Giang chương trình cuốn hơn"...

Nhiều khán giả hụt hẫng khi không còn thấy Hương Giang. - Ảnh: Internet

Được biết, Hương Giang đã đồng hành cùng với Người Ấy Là Ai 3 mùa trước đó và cũng để lại nhiều điểm nhấn đặc biệt, tạo được ấn tượng với vai trò cố vấn cố định trong lòng khán giả.

Ngoài ra, nàng hoa hậu chuyển giới cũng 2 lần được ngồi ghế nữ chính, khiến cho không ít khán giả bất ngờ và vô cùng thích thú. Theo đó, ở lần làm nữ chính trong Người Ấy Là Ai mùa 3, Hương Giang đã may mắn tìm được tình yêu cho cuộc đời mình là CEO Matt Liu. Cho tới hiện tại, cặp đôi vẫn đang thăng hoa với mối quan hệ ngọt ngào.

Hương Giang 2 lần làm nữ chính, đã tìm được hạnh phúc thông qua chương trình thực tế. - Ảnh: Internet

Hoa hậu Hương Giang và Matt Liu hẹn hò khi ghi hình chương trình thực tế "Người Ây Là Ai" hồi giữa năm 2020. Matt Liu sinh năm 1994, người Singapore gốc Hoa, CEO một công ty tại Bình Dương. Trước khi đến chương trình, doanh nhân cho biết khi tìm hiểu về Hương Giang, anh ấn tượng với sự thông minh, xinh đẹp và bản lĩnh của cô. Matt Liu nói không quan tâm đến những lời bàn tán việc quen một người chuyển giới. Anh được bố mẹ động viên theo đuổi người đẹp.