Toàn cảnh đám cưới bạc tỷ của cầu thủ ĐTQG Việt Nam: Nhan sắc cô dâu xinh như công chúa, không gian hôn trường thuộc hàng cực phẩm, menu phục vụ lại càng bất ngờ

Vợ chồng cầu thủ Hà Đức Chinh không ngại rút hầu bao trong ngày trọng đại.

Tối qua (10/5), đám cưới của cầu thủ Hà Đức Chinh và vợ Mai Hà Trang đã chính thức diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của đông đảo đồng nghiệp và bạn bè. Trước đó, vào ngày 22/2/2022, vợ chồng trẻ đã tổ chức tiệc riêng tại quê nhà cô dâu (Bắc Giang) và cưới lần hai vào ngày 8/5 tại Phú Thọ (quê chú rể). Vợ chồng Hà Đức Chinh trong lễ cưới tại Hà Nội. Ảnh: Linh Nga Bridal Là cầu thủ nổi tiếng, thế nên tiệc hỷ của Hà Đức Chinh thu hút sự quan tâm rất lớn từ giới truyền thông và người hâm mộ. Đúng như dự đoán, tiệc cưới của nam cầu thủ được tổ chức hoành tráng tại một khách sạng sang trọng, đắt đỏ tại Hà Nội. Những bức ảnh "nhá hàng" khiến dân mạng "mắt chữ A mồm chữ O" vì độ sang chảnh.

Không gian tiệc được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy, ngập tràn hoa tươi nhập khẩu. Với màu sắc chủ đạo là trắng, xanh lá cây và xanh dương, không gian tiệc cưới này giống như một một khu vườn cổ tích. Được biết, cặp đôi đã bỏ ra gần 1 tỷ để trang trí cho ngày trọng đại. Không gian hôn trường tràn ngập sắc hoa của vợ chồng Hà Đức Chinh. Ảnh: Linh Nga Bridal Tất cả làm chất xúc tác hoàn hảo cho sự xuất hiện của cô dâu và chú rể. Ngay khi xuất hiện trên lễ đường, bà xã Hà Đức Chinh nhận được nhiều lời khen ngợi với nhan sắc mỹ miều. Cô được ví như nàng công chúa trong khu vườn cổ tích tràn ngập hương hoa và ánh sáng.

Nhan sắc mĩ miều của bà xã Hà Đức Chinh nhận được vô số lời khen. Ảnh: Linh Nga Bridal Cả chú rể lẫn cô dâu đều có sức ảnh hưởng nên chẳng có gì lạ khi dàn khách mời trong đám cưới của cặp đôi hot hòn họt. Phía showbiz là những gương mặt quen thuộc như Hòa Minzy, Andiez, Phạm Bảo Hân,... Dĩ nhiên không thể không nhắc đến dàn cầu thủ tài năng của ĐTQG Việt Nam. Đầu tiên phải kể đến hội bạn thân "lady killer" của Hà Đức Chinh gồm: Quang Hải, Văn Hậu và Bùi Tiến Dũng. Nhiều cầu thủ khác cũng có mặt như: Hồ Tấn Tài, Bùi Tiến Dũng (trung vệ), Văn Thanh, Lương Xuân Trường, Thành Chung,... Dàn khách mời "xịn xò" xuất hiện tại đám cưới Hà Đức Chinh: Ảnh: Linh Nga Bridal Trước giờ tiến hành tiệc mừng, menu buổi tiệc của Đức Chinh - Hà Trang được hé lộ trên MXH, nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Các món ăn trong tiệc cưới tuy không quá cầu kỳ nhưng được đánh giá là phù hợp, đủ no. Một vài món có nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài như bò Úc, bê Úc. Cụ thể, các món lần lượt trong menu như sau: Khai vị với gỏi xoài xanh tôm khô, phở cuốn bò Úc kèm các loại rau thơm, súp chua cay hải sản; món chính với tôm sú chiên ngũ vị, cá lăng nướng riềng nghệ, xôi vừng dừa đặc biệt, thịt bê Úc xào sả, rau luộc theo mùa, cơm trắng, canh sườn heo kèm đậu ngự và cà rốt; tráng miệng có thạch xoài và trà xanh. Menu thực đơn toàn những món "sơn hào hải vị" tại tiệc cưới Hà Đức Chinh. Ảnh: Internet Hà Đức Chinh và Mai Hà Trang đã có 4 năm gắn bó bên nhau trước khi “về chung một nhà”. Cặp đôi rộ tin đồn yêu đương vào năm 2018, với hình ảnh mặc đồ đôi nắm tay nhau trên phố. Sau đó, cặp đôi nhanh chóng công khai tình cảm và thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc bên nhau trên mạng xã hội. Suốt 4 năm bên nhau, Đức Chinh và Hà Trang chưa một lần lộ tin đồn chia tay.

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