Ngô Thanh Vân hé lộ phòng tân hôn với Huy Trần sau đám cưới ngoài bãi biển

Sau thời gian yêu nhau và âm thầm chuẩn bị, đám cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã diễn ra tại bờ biển một khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Đà Nẵng vào hôm 8/5. Đám cưới diễn ra trong thời tiết khá mát mẻ và thuận lợi, không có mưa như lo ngại ban đầu. Có thể thấy hai bên đàng trai, đàng gái cùng dàn khách mời đình đám trong giới showbiz Việt đã chứng kiến cặp đôi chính thức nên duyên vợ chồng và về chung một nhà.

Ngô Thanh Vân chính thức trở thành "vợ người ta". - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, sau lễ cưới, cặp đôi đã quyết định không đi hưởng tuần trăng mật liền mà ở lại Đà Nẵng 3 ngày. Có lẽ cả Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần đều muốn dành thời gian để nghỉ ngơi, tịnh dưỡng một cách thoải mái, vui vẻ cùng với những người thân 2 bên gia đình.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Dòng Máu Anh Hùng đã chia sẻ căn phòng uyên ương hết sức sang trọng nhưng không kém phần lãng mạn trong thời gian 2 vợ chồng lưu trú ở Đà Nẵng.