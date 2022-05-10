Ngô Thanh Vân hé lộ phòng tân hôn với Huy Trần sau đám cưới ngoài bãi biển

Diễn viên Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần ở lại Đà Nẵng 3 ngày nghỉ ngơi sau lễ cưới, không lên kế hoạch hưởng trăng mật.
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Sau thời gian yêu nhau và âm thầm chuẩn bị, đám cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã diễn ra tại bờ biển một khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Đà Nẵng vào hôm 8/5. Đám cưới diễn ra trong thời tiết khá mát mẻ và thuận lợi, không có mưa như lo ngại ban đầu. Có thể thấy hai bên đàng trai, đàng gái cùng dàn khách mời đình đám trong giới showbiz Việt đã chứng kiến cặp đôi chính thức nên duyên vợ chồng và về chung một nhà.
Có thể thấy, sau lễ cưới, cặp đôi đã quyết định không đi hưởng tuần trăng mật liền mà ở lại Đà Nẵng 3 ngày. Có lẽ cả Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần đều muốn dành thời gian để nghỉ ngơi, tịnh dưỡng một cách thoải mái, vui vẻ cùng với những người thân 2 bên gia đình.
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Dòng Máu Anh Hùng đã chia sẻ căn phòng uyên ương hết sức sang trọng nhưng không kém phần lãng mạn trong thời gian 2 vợ chồng lưu trú ở Đà Nẵng.
Nơi đây có những chiếc bánh ngọt dễ thương, đặt trên nền chữ "Just married H-V" (tên viết tắt của cặp sao) và bó hoa trắng tinh khôi cùng với một chút rượu,... tất cả đã tạo nên một không gian lãng mạn cho cặp vợ chồng son Ngô Thanh Vân - Huy Trần.
Bữa tiệc cưới trên biển của Ngô Thanh Vân được tổ chức một cách ấm cúng thân mật, chỉ vỏn vẹn với khoảng 50 khách mời là những bạn bè thân thiết, người thân và quan trọng vấn đề an ninh được thắt chặt vô cùng.