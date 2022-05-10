Sát giờ diễn, Lê Dương Bảo Lâm 'tái mặt' vì bỏ quên một 'phụ tùng' quan trọng, tuyên bố thà ra sân khấu không make-up còn hơn thiếu thứ này

Mới đây, trên kênh Youtube cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh đi quay hình cho một gameshow. Trong clip, anh cho biết sắp đến giờ quay hình mà muốn "chết lên chết xuống" vì thiếu một món đồ quan trọng.

Mới đây, trên kênh Youtube cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh đi quay hình cho một gameshow. Theo đó, nam diễn viên than rằng khi đến trường quay mới phát hiện mình bỏ quên một thứ quan trọng nên muốn "chết lên chết xuống". Lê Dương Bảo Lâm và miếng độn giày - Ảnh: Chụp màn hình "Trời ơi, hôm nay tôi đi quay, sắp đến giờ quay rồi mới phát hiện mẹ tôi để quên miếng độn giày của tôi. Sắp đến giờ quay rồi mà tôi chết lên chết xuống.

Tôi nói thật, thà tôi ra sân khấu không make up còn hơn thiếu miếng độn giày. Tôi chỉ cần thiếu miếng độn giày thôi là chết liền, chết ngay lập tức. Tôi vô cùng bối rối vì mẹ tôi lại không biết đường Sài Gòn nên không đi mua miếng độn giày cho tôi được. May quá, có một người ân nhân đã mua cho tôi đến tận ba cặp miếng độn giày. Tôi vui mừng quá trời, thế là tôi được cứu sống rồi" - Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ. Liên quan đến việc mẹ ruột xuất hiện tại trường quay lo chuyện giày dép cho nam diễn viên, được biết, từ nhiều tháng qua, mẹ Lê Dương Bảo Lâm đã từ Đồng Nai lên Sài Gòn để làm tài xế kiêm trợ lý cho anh đi diễn vì tài xế trước đó đã nghỉ việc.

Mẹ Lê Dương Bảo Lâm và mẹ ruột - Ảnh: Chụp màn hình Quán quân Cười Xuyên Việt 2015 tiết lộ tài xế riêng không chịu nổi công việc do anh đi diễn nhiều vì vậy mẹ ruột đã "xung phong" đưa đón con trai. Ngoài ra, mẹ nam diễn viên còn kiêm luôn việc nấu đồ ăn buổi sáng, ủi quần áo cho anh. "Tôi đi với mẹ cảm giác an tâm hơn rất nhiều" - Lê Dương Bảo Lâm cho biết. Trở lại câu chuyện Lê Dương Bảo Lâm và miếng độn giày, Khả Như khi nghe lời "than vãn" của người em thân thiết đã cầm miếng độn giày mà thốt lên: "Trời ơi, một người chồng của hai đứa con, người tự nhận mình là ông chồng quốc dân mà lại như thế này đây". Diễn viên Song Luân cũng thắc mắc không hiểu sao Lê Dương Bảo Lâm có thể đi miếng độn giày cao như thế mà không bị đau chân. Diễn viên Khả Như - Ảnh: Chụp màn hình Về phía mình, Lê Dương Bảo Lâm vẫn khẳng định anh không thể sống nếu thiếu miếng độn giày vì nó vừa giúp anh tôn dáng vừa không bị dìm hàng bởi các nghệ sĩ khác trên sân khấu.

Vợ bị gọi là 'máy đẻ' trên sóng livestream, Lê Dương Bảo Lâm đáp trả một câu gay gắt Mang thai con thứ 3 ở những tháng cuối thai kỳ, vợ Lê Dương Bảo Lâm bị cư dân mạng gọi "máy đẻ", nam nghệ sĩ đã lập tức lên tiếng bảo vệ vợ của mình.

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