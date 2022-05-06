Vợ bị gọi là 'máy đẻ' trên sóng livestream, Lê Dương Bảo Lâm đáp trả một câu gay gắt

Hậu trường 06/05/2022 15:10

Mang thai con thứ 3 ở những tháng cuối thai kỳ, vợ Lê Dương Bảo Lâm bị cư dân mạng gọi "máy đẻ", nam nghệ sĩ đã lập tức lên tiếng bảo vệ vợ của mình.

Vợ chồng diễn viên Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh được khán giả yêu mến nhất nhì showbiz Việt bởi sự vui nhộn và hài hước của gia đình anh. Trên mạng xã hội, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ nhiều đoạn clip về gia đình nhỏ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mặc dù đang mang thai ở những tháng cuối, bụng bầu khệ nệ hơn rất nhiều nhưng Quỳnh Quỳnh vẫn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ trong các buổi livestream hay đoạn clip được Lê Dương Bảo Lâm đăng tải. 

Vợ bị gọi là 'máy đẻ' trên sóng livestream, Lê Dương Bảo Lâm đáp trả một câu gay gắt - Ảnh 1
Gia đình nhỏ của Lê Dương Bảo Lâm nhận được nhiều sự yêu mến - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội, nam danh hài cũng vừa chia sẻ thêm đoạn clip về hoạt động thường ngày của gia đình mình. Thấy vợ mình mang bầu to vừa phải tất bật chăm và chơi với con, nam nghệ sĩ trêu gọi vợ rằng: “Này đẻ không đau chắc đẻ 50 lứa luôn quá Quỳnh”. 

Sau đó, đáp lại lời của anh, Quỳnh Quỳnh chỉ nở một nụ cười “bất lực” và ngay lập tức từ chối đề nghị này. Đòng thời, cô nàng cũng nói thêm với vẻ hờn dỗi: “Em hai đứa mà em còn bị chửi lên chửi xuống, mỗi lần em lên livestream là bị kêu em bằng máy đẻ không, kêu em là nhỏ này ghê thiệt đẻ gì 3 đứa". Nghe vậy, anh "Dương Lâm Đồng Nai” liền đáp trả để bênh vực vợ rằng: "Kệ người ta chứ, người ta đẻ như thế nào miễn người ta nuôi được thì thôi chứ". 

Vợ bị gọi là 'máy đẻ' trên sóng livestream, Lê Dương Bảo Lâm đáp trả một câu gay gắt - Ảnh 2
Lê Dương Bảo Lâm đáp trả gay gắt khi vợ bị gọi là 'máy đẻ' - Ảnh: Cắt từ clip

Được biết, vợ Lê Dương Bảo Lâm đang mang thai con thứ 3 và được dự đoán là một quý tử. Về phần Lê Dương Bảo Lâm, anh cho biết là diễn viên phải chạy show nhiều nơi nên không thể dành toàn thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Mặc dù Quỳnh Quỳnh không bị thai nghén hành mà vì phải chăm thêm hai đứa nhỏ nên rất mệt.

Trước đó, nam diễn viên cũng không giấu được nỗi xúc động khi biết được giới tính đứa con sắp chào đời: "Mấy chị ơi niềm vui 27 Tết, em có con trai rồi, thời tới thời tới. Bảo Lâm - Bảo Nhi - Bảo Ngọc thêm 1 thằng Bảo Tồn nữa, gia đình vui vẻ rồi. Chúc mừng em mấy chị ơi".

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