Việt Hương: 'Lê Dương Bảo Lâm phải gọi chồng tôi là chú'

Diễn viên Việt Hương chia sẻ, mẹ của Lê Dương Bảo Lâm chỉ lớn hơn chồng cô có hai tuổi, vì vậy đáng lẽ nam nghệ sĩ phải gọi chồng cô là chú mới đúng.

Trong hậu trường một chương trình mới đây, Việt Hương có dịp quay chung với Lê Dương Bảo Lâm. Tại đây, nữ danh hài gặp mẹ của Lê Dương Bảo Lâm, cô mang rất nhiều quà tặng cho nữ nghệ sĩ.

Việt Hương chia sẻ với mẹ của Lê Dương Bảo Lâm rằng chỉ cần cô gọi điện thoại thì vợ chồng của nữ nghệ sĩ sẽ đến nhà ăn cơ ngay lập tức cho đông vui. Cô còn hứa sẽ mời mẹ của Lê Dương Bảo Lâm ăn món Âu trong lần ghé đến tiếp theo.

Mẹ của Lê Dương Bảo Lâm rất quý vợ chồng Việt Hương - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Việt Hương, mẹ của Lê Dương Bảo Lâm rất quý vợ chồng của nữ nghệ sĩ, lần nào hẹn ăn cơ cũng chuẩn bị sẵn từ 4 giờ sáng. Mẹ của nam danh hài còn chu đáo tới mức nấu riêng thức ăn cho Việt Hương, gửi quà và thức uống để Việt Hương đem đi dùng dọc đường về nữa.

"Mẹ Lê Dương Bảo Lâm còn hỏi tôi đi xa có thèm nướng lẩu gì không thì cho tôi luôn bếp nướng lẩu di động kèm theo đồ ăn, cắm điện lên cái nướng luôn. Chị ấy còn bảo: 'Em cứ dùng trọn đời, nó mà hỏng chị lấy của thằng Lâm đổi cho em.'" - Việt Hương nói. Nữ nghệ sĩ còn hài hước "bóc phốt" Lê Dương Bảo Lâm không bao giờ cho cô cái gì cả, vậy nên từ giờ cô sẽ chăm lo cho mẹ của anh thì vì lo cho anh.

Nghệ sĩ Hoài Phương chỉ nhỏ hơn mẹ của Lê Dương Bảo Lâm 2 tuổi - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi nghe Việt Hương nói như vậy, Lê Dương Bảo Lâm liền nhanh nhảu: "Chị Việt Hương quý mẹ em như vậy thì có show nào nhớ mời em để mẹ em có công ăn việc làm. Giờ mẹ em chuyển qua làm trợ lý kiêm tài xế riêng cho em rồi. Chị cứ kêu show em là mẹ em được hưởng lợi".

Ngay lập tức, Việt Hương từ chối luôn, nữ nghệ sĩ khẳng định web drama tiếp theo của cô sẽ không mời Lê Dương Bảo Lâm mà sẽ mời mẹ của anh. Sau đó, nữ nghệ sĩ còn tiết lộ rằng chồng cô - nghệ sĩ Hoài Phương - chỉ nhỏ hơn mẹ của Lê Dương Bảo Lâm có hai tuổi nên đáng lý nam diễn viên phải gọi chồng cô là chú mới đúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/viet-huong-le-duong-bao-lam-phai-goi-chong-toi-la-chu-457577.html