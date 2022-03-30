Có vợ đẹp con xinh, Lê Dương Bảo Lâm lo sốt vó, tuyên bố 'dằn mặt' người thứ 3 bằng loạt hành động cực GẮT

Hậu trường 30/03/2022 21:00

Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm vừa xuất hiện trong 1 chương trình truyền hình và có phát ngôn gây sốc về việc dằn mặt kẻ thứ ba nếu dám ve vãn vợ mình.

Lê Dương Bảo Lâm bước ra từ cuộc thi 'Cười xuyên Việt' năm 2015 và dành ngôi vị quán quân. Nam diễn viên tích cực tham gia các dự án phim điện ảnh, sitcom, web drama... và được công chúng yêu thích bởi lối diễn xuất dí dỏm, tự nhiên.

Mới đây, trên trang cá nhân Lê Dương Bảo Lâm vừa đăng tải đoạn clip tham gia chương trình 'Chọn Ai Đây', với màn đấu trí đầy vui nhộn và những pha “chặt chém” của các nghệ sĩ. Điều khiến cộng đồng mạng chú ý là loạt phát ngôn lạ của Dương Lâm. 

Có vợ đẹp con xinh, Lê Dương Bảo Lâm lo sốt vó, tuyên bố 'dằn mặt' người thứ 3 bằng loạt hành động cực GẮT - Ảnh 1
Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ: "Nếu thấy ai tán tỉnh vợ tôi thì tôi đè vợ ra hôn" - Ảnh: FBNV

Cụ thể, khi được MC Trường Giang hỏi: "Theo khảo sát từ 200 người đàn ông, đa số họ sẽ làm gì khi biết người yêu hoặc vợ mình có người tán tình?". Dương Lâm ngay lập tức đáp lại: "Nếu ai mà tán vợ tôi, tôi sẽ tán lại liền. Điều đặc biệt, đó là tôi thấy ai tán tỉnh vợ thì tôi đè vợ ra hôn. Sau đó đăng hình lên Facebook, 'mua 15 ngàn like', chạy quảng cáo 50 triệu, để cả thế giới biết vợ chồng tôi đang hạnh phúc".

Có vợ đẹp con xinh, Lê Dương Bảo Lâm lo sốt vó, tuyên bố 'dằn mặt' người thứ 3 bằng loạt hành động cực GẮT - Ảnh 2
 Lê Dương Bảo Lâm hài đang có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên vợ và hai cô công chúa nhỏ - Ảnh: FBNV

Kết thúc màn đấu trí đầy "chặt chém", dân tình tỏ ra khá thích thú với những chia sẻ hài hước, vui nhộn đến từ cây hài Lê Dương Bảo Lâm. Được biết, hiện tại Dương Lâm gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp diễn xuất. Đặc biệt, nam danh hài đang có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên vợ Quỳnh Quỳnh và hai cô công chúa nhỏ.

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