Hé lộ quá khứ cơ cực của "ngọc nữ" màn ảnh Việt trước khi về làm dâu nhà hào môn: CĐM gật gù 'hóa ra không phải ai cũng có xuất phát điểm tốt'

Hiện tại làm dâu nhà hào môn và sống trong nhung lụa nhưng ít ai biết rằng Tăng Thanh Hà từng phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Tăng Thanh Hà từng được biết đến là nàng "ngọc nữ" của màn ảnh Việt, cô gắn bó với các thế hệ 8x và 9x đời đầu qua các bộ phim như Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Ngôi nhà hạnh phúc, Đẹp từng centimet... Chính vì vậy, sau khi kết hôn với ông xã thiếu gia, Tăng Thanh Hà vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Hiện tại, Tăng Thanh Hà đang có cuộc sống êm ấm bên chồng là doanh nhân Louis Nguyễn và 3 người con. Nhiều năm qua, ngoài tập trung thời gian để vun vén cho tổ ấm, cô còn lấn sân kinh doanh: thời trang, ẩm thực... Nhưng ít ai biết rằng, để có cuộc sống như hiện tại, Hà Tăng cũng từng trải qua những ngày tháng cơ cực và có nhiều kỉ niệm khó quên.

Tăng Thanh Hà có cuộc sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân Được biết, Tăng Thanh Hà là con áp út trong gia đình có 5 anh chị em. Lúc cô đang học cấp trung học cơ sở, gia đình không may gặp biến cố, làm ăn thất bại, nên phải bán nhà để trả nợ. Hoàn cảnh khó khăn, phải sống tạm bợ trong những khu trọ khiến Tăng Thanh Hà không có nổi một người bạn thân. Tăng Thanh Hà kể, ngày ấy khát khao duy nhất của cô chỉ là được ở trong 1 ngôi nhà bình thường, thay vì cuộc sống nay đây mai đó.

Tăng Thanh Hà từng trải qua tuổi thơ vất vả, cơ cực Ít ai biết rằng, để có tiền trang trải cho cuộc sống, bố mẹ Tăng Thanh Hà phải bán nước mía vỉa hè, nữ ca sĩ cũng thường phụ giúp bố mẹ những khi không vướng bận học hành. Cô vẫn nhớ rằng, những ngày mưa ế khách nhưng mọi người trong nhà vẫn động viên nhau vượt qua. Ngoài viêc phụ giúp cho gia đình, Tăng Thanh Hà phải mượn xe của chị họ để đi giao cơm cho khách khi mẹ cô tranh thủ khoảng thời gian buổi sáng để nấu cơm, kiếm thêm thu nhập. Tăng Thanh Hà cùng mẹ của cô Đến giai đoạn gia đình có điều kiện kinh tế ổn định hơn, Tăng Thanh Hà mới được mẹ cho đi học kịch nghệ tại Sân khấu kịch Idecaf. Bước chân vào làng giải trí từ khá sớm, cô tiếp tục nỗ lực để khẳng định tài năng của bản thân thông qua những vai diễn ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Vợ chồng Tăng Thanh Hà bên bố mẹ và gia đình anh trai Giờ đây, khi đã có được cuộc sống đủ đầy, Tăng Thanh Hà báo hiếu bố mẹ bằng việc xây nhà mới và thường xuyên sắp xếp thời gian đưa gia đình đi du lịch. Cô chỉ muốn làm mọi điều tốt nhất cho người thân.

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