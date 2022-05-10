Chế Linh hiếm hoi công khai vợ thứ 4 trên mạng xã hội, cách xưng hô khiến dân tình chú ý

Danh ca Chế Linh nhận được sự quan tâm đông đảo từ cư dân mạng sau khi công khai bà xã Vương Nga.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thành công, đường tình duyên của Chế Linh cũng vô cùng đặc biệt. Ông có 4 đời vợ, 14 con. Sau khi trải qua 2 lần đổ vỡ hôn nhân, người vợ ba qua đời, ông bắt đầu tình yêu mới với cô gái hàng xóm tên là Vương Nga. Dù chỉ mới 18 tuổi khi yêu nam danh ca, nhưng Vương Nga đã giúp người đàn ông nhiều lần thất bại trong hôn nhân này trở nên điềm tĩnh hơn để tập trung cho ca hát. Vào tối ngày 9/5, danh ca Chế Linh bất ngờ đăng tải bức ảnh chụp cùng bà xã lên trang cá nhân. Ông hài hước chú thích: “Đã qua một ngày vui của mẹ nhưng vẫn trong mùa. Chúc quý nương luôn khỏe và yêu đời. Tôi lại phải rời nơi nắng ấm Cali để về lại với xứ lạnh Canada”.

Chế Linh hiếm hoi công khai vợ thứ 4 trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình Trong bức ảnh, Chế Linh như thường lệ vẫn diện vest lịch lãm, đứng kế bên là bà xã ông – Vương Nga. Được biết, bà xã của nam ca sĩ năm nay cũng đã chạm ngưỡng 70 tuổi. Song, ngoại hình, thần thái của người phụ nữ này vẫn đủ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ và trầm trồ. Cách ăn mặc nền nã, vẻ đẹp đằm thắm của bà xã Chế Linh càng nhận được nhiều lời khen hơn cả. Đáng chú ý là cách Chế Linh gọi bà xã là "quý nương" khiến cộng đồng mạng cảm thấy lạ lẫm nhưng cũng không kém phần thích thú. Nam danh ca được khen ngợi bởi cách dùng từ lạ, ý nghĩa. Điều đó cũng thể hiện được tình cảm của cặp đôi vẫn rất mặn nồng dù cả hai đều đã có tuổi.

Cuộc sống hạnh phúc và yên ấm bên người vợ thứ 4 nhiều năm qua - Ảnh: Internet Theo như Chế Linh chia sẻ trước đây, bà xã Vương Nga hay đi theo để ủng hộ, chăm sóc chồng. Bà tuyệt nhiên không hề có ý ghen tuông hay giám sát như nhiều lời đồn đại. Mỗi khi ông xã đứng hát trên sân khấu, bà Vương Nga thường ngồi ở dưới chăm chú nghe, chụp ảnh. Bạn đời của Chế Linh cũng là người nhớ từng ca khúc mà ông sáng tác. Không chỉ giỏi việc nhà, vợ nam danh ca còn là tri kỷ trong âm nhạc với chồng. Hiện tại, vợ chồng Chế Linh đang sống cùng nhau ở Canada. Nam danh ca vẫn giữ thói quen luyện giọng mỗi ngày, thỉnh thoảng về Việt Nam biểu diễn.

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