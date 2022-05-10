Sinh ra 'ngậm thìa vàng', con gái Cường Đô La mỗi lần lộ diện đều khiến dân tình trầm trồ bởi visual đã đỉnh, thần thái còn đỉnh hơn!

Có thể nói bé Suchin - ái nữ nhà Cường Đô La và Đàm Thu Trang là một trong số những nhóc tì hot nhất nhì trong giới showbiz Việt. Và có lẽ nhiều người đã quá quen thuộc với hình ảnh một cô bé diện đồ hiệu hay được chụp hình bên những chiếc "siêu xe" mà bố tặng. Ngoài ra, Suchin cũng thường xuyên được mẹ chia sẻ những khoảnh khắc cực kỳ đáng yêu trên mạng xã hội.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Đàm Thu Trang đã đăng tải một loạt hình ảnh của con gái Suchin trông cô bé rất thần thái nhưng cũng không kém phần dễ thương, nhí nhảnh. Trong bài đăng kèm những hình ảnh của ái nữ, bà xã Cường Đô La viết: "Màu hồng màu xanh người hãy nói... rằng chỉ cần em Suchin thôi".