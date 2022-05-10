Sinh ra 'ngậm thìa vàng', con gái Cường Đô La mỗi lần lộ diện đều khiến dân tình trầm trồ bởi visual đã đỉnh, thần thái còn đỉnh hơn!

Cuộc sống của Suchin nhà Cường Đô La - Đàm Thu Trang luôn thu hút được sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.
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Có thể nói bé Suchin - ái nữ nhà Cường Đô La và Đàm Thu Trang là một trong số những nhóc tì hot nhất nhì trong giới showbiz Việt. Và có lẽ nhiều người đã quá quen thuộc với hình ảnh một cô bé diện đồ hiệu hay được chụp hình bên những chiếc "siêu xe" mà bố tặng. Ngoài ra, Suchin cũng thường xuyên được mẹ chia sẻ những khoảnh khắc cực kỳ đáng yêu trên mạng xã hội.
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Đàm Thu Trang đã đăng tải một loạt hình ảnh của con gái Suchin trông cô bé rất thần thái nhưng cũng không kém phần dễ thương, nhí nhảnh. Trong bài đăng kèm những hình ảnh của ái nữ, bà xã Cường Đô La viết: "Màu hồng màu xanh người hãy nói... rằng chỉ cần em Suchin thôi".
Phía dưới phần bình luận, nhiều người theo dõi đều tỏ ra xuýt xoa, trầm trồ trước hình ảnh đáng yêu của Suchin cũng như cho rằng cô bé được ưu ái khi thừa hưởng mọi gen trội của cả bố lẫn mẹ nên trông rất xinh đẹp và năng động: "Bé dễ thương quá!", "Cưng quá Suchin ơi", "Bé Suchin càng lớn càng xinh quá đi thôi", "Công chúa yêu quá",... Đáng chú ý là bình luận của "đại gia phố núi" dành cho con gái: "Công chúa của papa, yêu em" kèm icon trái tim cực tình cảm.
Chào đời vào năm 2020, sinh ra đã ngậm thìa vàng, Suchin từ nhỏ đã được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt và đáng chú ý hơn khi có bố mẹ đều là người nổi tiếng sở hữu khối tài sản khổng lồ. Ngoài ra, cô bé cũng được mọi người yêu thích bởi có vẻ ngoài kháu khỉnh đáng yêu cùng với tính cách vô cùng ngoan ngoãn.