Minh Tú gây hoang mang khi ẩn ý độc thân giữa tin đồn sắp kết hôn, liệu đã toang với người tình Tây?

Hậu trường 10/05/2022 09:58

Minh Tú có bài đăng mới nhất gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều người cho rằng cô nàng đã chính thức chia tay với bạn trai người Đức và đang thầm công khai chuyện độc thân.

Thời điểm cuối năm 2021 vừa qua, chân dài Minh Tú đã khiến cộng đồng mạng xôn xao một thời gian dài khi chính thức công khai bạn trai người Tây của mình.

Dù trước đó đã trải qua khoảng thời gian đủ dài để cùng lắng nghe, chia sẻ, cảm thông và thấu hiểu lẫn nhau, cả hai người đã có quyết định yêu lại từ đầu. Chính vì vậy, nhiều người cũng đồn đoán ngày Minh Tú lên xe hoa về nhà chồng cũng là ngày chấn động của Vbiz. 

Minh Tú gây hoang mang khi ẩn ý độc thân giữa tin đồn sắp kết hôn, liệu đã toang với người tình Tây? - Ảnh 1
Minh Tú từng làm sục sôi CĐM khi công khai bạn trai 9 năm. - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Minh Tú bất ngờ đăng tải hình ảnh trắng đen với một nét buồn man mác. Ngay lập tức, chia sẻ của Minh Tú đã khiến cộng đồng mạng hoang mang hơn bao giờ hết. Nhiều người cũng cho rằng cô nàng đã chính thức chia tay với bạn trai người Đức và đang thầm công khai chuyện độc thân.

Điều đặc biệt đáng chú ý hơn là, cô nàng còn đính kèm cả dòng trạng thái đầy tâm trạng như ẩn ý chuyện độc thân. Cụ thể, chân dài Minh Tú viết: "Rồi em sẽ tìm được, người thật lòng yêu mình. Từ lúc giờ đến lúc ấy phải thật vui, hiểu không?".

Minh Tú gây hoang mang khi ẩn ý độc thân giữa tin đồn sắp kết hôn, liệu đã toang với người tình Tây? - Ảnh 2
Bài đăng mới nhất của Minh Tú gây xôn xao mạng xã hội. - Ảnh chụp màn hình

Qua bài chia sẻ của Minh Tú, nhiều người cũng cho rằng cô nàng đã chính thức chia tay với bạn trai người Đức và đang thầm công khai chuyện độc thân.

Có thể thấy, phía dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ cũng mong muốn nữ siêu mẫu sẽ sớm tìm được bến đỗ mới. Cho dù như vậy, đây vẫn chỉ là những lời đồn đoán một phía từ cư dân mạng, còn thực hư ra sao, như thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ hơn hết. 

Minh Tú gây hoang mang khi ẩn ý độc thân giữa tin đồn sắp kết hôn, liệu đã toang với người tình Tây? - Ảnh 3

Minh Tú gây hoang mang khi ẩn ý độc thân giữa tin đồn sắp kết hôn, liệu đã toang với người tình Tây? - Ảnh 4

Minh Tú gây hoang mang khi ẩn ý độc thân giữa tin đồn sắp kết hôn, liệu đã toang với người tình Tây? - Ảnh 5
Nhiều người cũng chúc Minh Tú sớm tìm được hạnh phúc. - Ảnh chụp màn hình

Được biết, cô và Chris quen biết nhau từ năm 2011, họ hẹn hò năm 2012, nhưng một thời gian sau đó thì chia tay. Vào năm 2018, sau khi Minh Tú trở về từ cuộc thi Miss Supranational, họ nối lại mối quan hệ như những người bạn thân thiết và bắt đầu tiến đến xa hơn.

Minh Tú gây hoang mang khi ẩn ý độc thân giữa tin đồn sắp kết hôn, liệu đã toang với người tình Tây? - Ảnh 6

Minh Tú gây hoang mang khi ẩn ý độc thân giữa tin đồn sắp kết hôn, liệu đã toang với người tình Tây? - Ảnh 7
Trước đó, Minh Tú rất hay chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ bên nửa kia trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV
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