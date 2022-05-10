Em gái Cẩm Ly 'nhẹ dạ cả tin', bị họ hàng 'đá' khỏi MXH cá nhân, phải đăng đàn khẩn thiết xin sự giúp đỡ của CĐM

Theo đó, cách đây hơn nửa năm, Hà Phương nhờ người quen tên C. tìm nguyên nhân về việc quảng cáo Fanpage bị lỗi. Vì C. là em họ của Hà Phương nên nữ ca sĩ tuyệt đối tin tưởng.

Cách đây ít giờ, vợ tỷ phú Chính Chu - ca sĩ Hà Phương - thu hút sự chú ý khi đăng đàn chia sẻ về việc bị mất quyền kiểm soát trang Fanpage. Những lời trần thuật của Hà Phương về sự việc trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm.

Đến tháng 10/2021, khi biết được quyền kiểm soát cao nhất trang Fanpage “Ha Phuong” đang nằm trong tay công ty của C., nữ doanh nhân đã yêu cầu họ thoát ra nhưng không nhận được sự hợp tác.

Sau đó, C. đã nhờ T. xử lý trường hợp trên nhưng T. lại tự động đăng ý trang Fanpage “Ha Phuong” dưới sự quản lý của công ty riêng, khi chưa được sự đồng ý của chính chủ.

Thậm chí, phía công ty C. còn đẩy Hà Phương ra khỏi trang Fanpage, mất toàn bộ quyền kiểm soát. Sau nhiều tháng tìm kiếm sự giúp đỡ, em gái Cẩm Ly đã lấy lại được Fanpage nhưng vẫn có sự xuất hiện của công ty C. trong tài khoản.

Hà Phương khẳng định cô không có làm ăn hay hợp tác với công ty này. Chỉ vì nữ ca sĩ tin tưởng cô em họ C. nên mới ra cớ sự như hôm nay. Mặc dù đã khẩn thiết xin lại quyền kiểm soát trang Fanpage, nhưng em gái Cẩm Ly chỉ nhận lại thái độ dửng dưng.

Điều này khiến cho nữ doanh nhân vô cùng bức xúc. Việc cô đăng đàn chỉ đích danh để mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ truyền thông, bạn bè và người hâm mộ.

Ngay dưới bài đăng của Hà Phương, khán giả nhanh chóng để lại bình luận tương tác. Ai nấy đều mong muốn cô sẽ sớm loại bỏ được tên công ty C. ra khỏi Fanpage “Ha Phuong”, để hoàn toàn nắm được quyền kiểm soát tài khoản.

“Nhiều người vậy đó chị, có khi chiếm đoạt rồi cũng không làm gì nhưng mà vẫn thích lấy như 1 thói quen. Tức ghê!”

“Tội cho cô quá... của mình rồi sẻ thuộc về mình thôi cô ạ! Chúc cô may mắn..!”,…

Một số hình ảnh được Hà Phương đính kèm bài viết. Ảnh: FBNV

Dưới đây là toàn bộ bài đăng của Hà Phương:

“Chào cả nhà.

Cả nhà còn nhớ cách đây nữa năm Hà Phương có nói là đã có hacker hay ai đó vào chiếm lấy quyền kiểm soát trang FANPAGE của Hà Phương không?. Họ đã đá Hà Phương ra không còn trong trang FANPAGE của Hà Phương nữa. Hôm nay HP đã tìm được ai, đơn vị nào làm.

Hà Phương kính mong tất cả anh chị em báo chí, cư dân mạng, fan của Hà Phương, Minh Tuyết, Cẩm Ly hãy giúp truyền tải thông điệp này đến với mọi người càng rộng rãi càng tốt. Và rất cảm ơn nếu được chính quyền tham gia bày trừ những công ty và những kẻ lừa đảo.

Chuyện là như thế này. Trang Fanpage của Hà Phương có trục trặc về khâu quảng cáo nên Hà Phương đã tin tưởng nhờ cô em họ tên Q.B.D.C tìm giúp nguyên nhân. Cô Quỳnh này mới nhờ lại cô em họ bên cô Quỳnh tên là B.N.T.T (Dorie) vào xem giùm. Cô T. này đã dùng IPI Corp BUSSINESS của cô ấy vào xem và tự động đăng ký trang FANPAGE của Hà Phương dưới sự quản lý của công ty cô ấy mà không thông qua sự cho phép của Hà Phương .

Hà Phương thật sự không biết việc này mãi cho đến tháng 10 năm 2021 khi Hà Phương vào trang Fanpage kiểm tra thì phát hiện IPI CORP nằm làm chủ trang Fanpage của HP. Mà mọi người cũng biết: Khi trang cá nhân của mình nằm trong trang Bussiness của họ thì họ sẽ là người có quyền cao nhất.

Lúc đó, Hà Phương có nhờ họ thoát Hà Phương ra khỏi trang IPI CORP BUSIINESS của họ. Họ đã làm và nói họ đã thoát ra rồi nhưng lúc đó chính Hà Phương bị thoát ra, không phải là họ.

Hà Phương: Your full control of Ha Phuong removed. Đúng lý ra IPI corp mới đúng là người thoát khỏi trang của Hà Phương nhưng cuối cùng Hà Phương bị đuổi ra. Sau đó, Hà Phương đã bị mất quyền kiểm soát trang Fanpage của mình cho nửa năm nay”, em gái Cẩm Ly cho hay.