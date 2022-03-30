Ca sĩ tỷ phú giàu nhất Việt Nam 'ghê gớm' cỡ nào mà Cẩm Ly lẫn Minh Tuyết cũng không dám hát chung

Hậu trường 30/03/2022 21:02

Vì sự cố trong một lần đi diễn, Minh Tuyết và Cẩm Ly luôn cảm thấy vô cùng "nguy hiểm" khi phải hát chung với Hà Phương.

Bộ 3 Hà Phương - Minh Tuyết - Cẩm Ly là 3 chị em cũng là các ca sĩ vô cùng nổi tiếng từ thập niên 90 của thế kỷ trước với dòng nhạc trữ tình quê hương. Trong khi Hà Phương "nổi như cồn" với series Mưa Bụi thì Cẩm Ly và Minh Tuyết lại thu hút khán giả với vai trò là một cặp song ca đình đám khi được các bầu show mời đi diễn từ trong nước lẫn hải ngoại. Vì thế, khi nhắc đến họ, ai cũng nghĩ ngay tới những giọng ca từng làm "rung chuyển" làng nhạc Việt.

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Hà Phương - Minh Tuyết - Cẩm Ly là 3 chị em cũng là 3 ca sĩ vô cùng nổi tiếng

Tuy vậy, cũng có không ít người đặt ra thắc mắc, lý do vì sao Cẩm Ly và Minh Tuyết lại song ca nhưng lại không hát cùng với Hà Phương. Trước đây, Cẩm Ly cũng đã từng giải thích về việc này tại một chương trình giải trí.

Theo đó, có một lần đi diễn, cả 3 chị em trung hợp gặp nhau tại tụ điểm này nên "nổi hứng" tam ca bài hát Người Tình Mùa Đông, lúc này Hà Phương được xếp đứng giữa Cẩm Ly và Minh Tuyết. Tuy vậy, khi đang trình diễn thì một sự cố xảy ra, Hà Phương vì quá "sung" nên đã làm đạp đứt dây mic, khiến ai cũng hốt hoảng.

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Hà Phương được mệnh danh là 'ca sĩ tỷ phú giàu nhất Việt Nam' - Ảnh: Internet

"Từ đó trở đi, tôi và Minh Tuyết rút kinh nghiệm rằng đi hát với Hà Phương là phải cẩn thận vì lúc hát Hà Phương lúc nào cũng múa may tay chân quay cuồng hết cả lên.

Tôi và Minh Tuyết chỉ cần nhìn nhau là biết phải hát tới câu nào, đi hướng nào, diễn ra sao để khớp với nhau, phù hợp trên sân khấu, nói chung là làm gì cũng hiểu ý nhau. Riêng Hà Phương một mình một cõi, luôn phá đội hình, không đi theo hai đứa tôi được, nên nếu để Hà Phương tam ca với hai đứa tôi sẽ rất nguy hiểm." - Cẩm Ly kể lại.

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Vì lối diễn 'một mình một cõi', Hà Phương bị hai chị em của mình sợ phải hát chung - Ảnh: Internet

Về phần Minh Tuyết, nữ ca sĩ cũng từng giải thích về lý do không thành lập tam ca với Hà Phương. Nữ ca sĩ giải thích, vì cô và Cẩm Ly đã song ca từ đâu nên rất hiểu ý nhau, chỉ một cái nháy mắt cũng hiểu đối phương sẽ làm gì, tuy vậy Hà Phương lại khác biệt với hai người họ.

"Chị Hà Phương mỗi lần hát là một cõi riêng, không cần biết ai hết, chỉ mình mình quẩy và hát, người khác phải dạt ra cho chị ấy diễn. Bởi vậy nên nếu hát tam ca thì phải tập dữ lắm, không thì lên sân khấu rất nguy hiểm." - Minh Tuyết tiết lộ.

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Sau một thời gian dài mới hội ngộ nhau, Hà Phương đón Noel cùng em gái Minh Tuyết trong căn biệt thự triệu đô với nhiều góc sống ảo khiến dân tình trầm trồ không ngớt.

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Từ khóa:   Hà Phương Minh Tuyết Cẩm Ly

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