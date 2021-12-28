Minh Tuyết sang thăm nhà chị gái Hà Phương, hé lộ không gian sống của 'người Việt giàu nhất tại Mỹ'

Mặc dù cả hai chị hai Hà Phương, Minh Tuyết cùng sinh sống tại Mỹ thế nhưng do ở hai bang cách xa nhau và tình hình dịch bệnh nên “Tỷ phú người Việt giàu nhất thế giới” Hà Phương nhân dịp Giáng sinh vừa qua mới có dịp gặp lại em gái ruột của mình. Đây cũng là lần hiếm hoi Minh Tuyết sắp xếp được thời gian thăm gia đình chị gái trong kỳ nghỉ lễ vì mùa Noel nào cũng chạy show miết mải.

Minh Tuyết đến thăm nhà chị gái dịp Giáng sinh 2021 vừa qua

Có thể thấy, Hà Phương đã trang trí ngôi nhà rất trang hoàng mừng lễ Giáng sinh 2021. Hai chị em giọng ca Đã Không Yêu Thì Thôi cùng tạo dáng chụp ảnh bên cây thông Noel, khoe nhan sắc U50 tươi trẻ, quyến rũ. Tuy nhiên, Minh Tuyết tôn trọng ý muốn riêng tư của chị gái nên không đăng nhiều ảnh về căn nhà nhưng qua bộ ảnh vừa rồi, netizen chỉ biết xuýt xoa trước không gian sang trọng, hiện đại của căn biệt thự mà Hà Phương đang sống.