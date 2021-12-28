Minh Tuyết sang thăm nhà chị gái Hà Phương, hé lộ không gian sống của 'người Việt giàu nhất tại Mỹ'

Hậu trường 28/12/2021 16:02

Sau một thời gian dài mới hội ngộ nhau, Hà Phương đón Noel cùng em gái Minh Tuyết trong căn biệt thự triệu đô với nhiều góc sống ảo khiến dân tình trầm trồ không ngớt.

Mặc dù cả hai chị hai Hà Phương, Minh Tuyết cùng sinh sống tại Mỹ thế nhưng do ở hai bang cách xa nhau và tình hình dịch bệnh nên “Tỷ phú người Việt giàu nhất thế giới” Hà Phương nhân dịp Giáng sinh vừa qua mới có dịp gặp lại em gái ruột của mình. Đây cũng là lần hiếm hoi Minh Tuyết sắp xếp được thời gian thăm gia đình chị gái trong kỳ nghỉ lễ vì mùa Noel nào cũng chạy show miết mải.

Minh Tuyết sang thăm nhà chị gái Hà Phương, hé lộ không gian sống của 'người Việt giàu nhất tại Mỹ' - Ảnh 1
Minh Tuyết đến thăm nhà chị gái dịp Giáng sinh 2021 vừa qua

Có thể thấy, Hà Phương đã trang trí ngôi nhà rất trang hoàng mừng lễ Giáng sinh 2021. Hai chị em giọng ca Đã Không Yêu Thì Thôi cùng tạo dáng chụp ảnh bên cây thông Noel, khoe nhan sắc U50 tươi trẻ, quyến rũ. Tuy nhiên, Minh Tuyết tôn trọng ý muốn riêng tư của chị gái nên không đăng nhiều ảnh về căn nhà nhưng qua bộ ảnh vừa rồi, netizen chỉ biết xuýt xoa trước không gian sang trọng, hiện đại của căn biệt thự mà Hà Phương đang sống.

Minh Tuyết sang thăm nhà chị gái Hà Phương, hé lộ không gian sống của 'người Việt giàu nhất tại Mỹ' - Ảnh 2Minh Tuyết sang thăm nhà chị gái Hà Phương, hé lộ không gian sống của 'người Việt giàu nhất tại Mỹ' - Ảnh 3Minh Tuyết sang thăm nhà chị gái Hà Phương, hé lộ không gian sống của 'người Việt giàu nhất tại Mỹ' - Ảnh 4Minh Tuyết sang thăm nhà chị gái Hà Phương, hé lộ không gian sống của 'người Việt giàu nhất tại Mỹ' - Ảnh 5

Hai chị em tranh thủ "check-in" những góc "sống ảo" trong căn biệt thự triệu đô của Hà Phương

Hai chị em Hà Phương – Minh Tuyết rất hợp “cạ” nhau trong khoản chụp ảnh nên bộ ảnh với rất nhiều góc “sống ảo” ngay trong nhà đều được cả hai “check-in” vô cùng lung linh. Đây cũng là cơ hội để khán giả được chiêm ngưỡng 1 góc nhỏ trong biệt thự cả triệu đô của "người Việt giàu nhất thế giới" trên đất Mỹ. Vì lâu không gặp nhau nên cả Hà Phương và Minh Tuyết đều tranh thủ chụp nhiều ảnh kỷ niệm.

Minh Tuyết sang thăm nhà chị gái Hà Phương, hé lộ không gian sống của 'người Việt giàu nhất tại Mỹ' - Ảnh 6
Căn penthouse của Hà Phương được trang hoàng lộng lẫy mừng giáng sinh tưng bừng

Sau khi chia tay em gái, Hà Phương dành thời gian riêng cho chồng và con gái. Gia đình cô dự định đón năm mới 2022 tại một khu trượt tuyết nổi tiếng và sau đó sẽ chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán.

Minh Tuyết sang thăm nhà chị gái Hà Phương, hé lộ không gian sống của 'người Việt giàu nhất tại Mỹ' - Ảnh 7
Gia đình Hà Phương dự định đón Tết Nguyên Đán tại Việt Nam
 
Kết hôn 21 năm chưa có con, Minh Tuyết vẫn không muốn can thiệp biện pháp: “Con cái không phải đích đến hôn nhân”

Kết hôn 21 năm chưa có con, Minh Tuyết vẫn không muốn can thiệp biện pháp: “Con cái không phải đích đến hôn nhân”

Sau 21 năm kết hôn với ông xã doanh nhân, em gái Cẩm Ly - ca sĩ Minh Tuyết đến nay vẫn hạnh phúc tận hưởng cuộc sống vợ chồng son và không quá đặt nặng vấn đề con cái.

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