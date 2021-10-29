Ngọc Quyên có bạn trai mới ngoại quốc sau hơn 3 năm ly hôn bác sĩ Việt kiều Mỹ?

Sau khi ly hôn, Ngọc Quyên kín tiếng hơn trong chuyện đời tư. Mới đây, cư dân mạng phát hiện ra loạt bằng chứng chứng minh chân dài sinh năm 1988 đang hẹn hò với một người đàn ông ngoại quốc.

Ngọc Quyên kết hôn và quyết định sang Mỹ định cư cùng chồng khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của chân dài 8X và bác sĩ Việt kiều Mỹ không kéo dài lâu khi cả hai quyết định đường ai nấy đi vào năm 2018 sau 4 năm chung sống. Hiện tại cựu người mẫu đang là mẹ đơn thân và tự kinh doanh để chăm lo cho cuộc sống gia đình.

Người được cho là tình mới của Ngọc Quyên đăng nhiều hình ảnh thân mật riêng tư giữa hai người. Trên trang cá nhân, người đàn ông chia sẻ hình ảnh tình tứ với Ngọc Quyên và ghi caption kỉ niệm 3 năm bên nhau vào ngày 5/9/2021. Điều này cho thấy cả hai bắt đầu mối quan hệ tình cảm từ năm 2018.

Được biết, bạn trai của Ngọc Quyên là một kỹ sư công trình ở Mỹ. Anh đã từng đổ vỡ hôn nhân, hiện đang có 1 cô con gái lớn. Anh thường xuyên chia sẻ lại bài đăng bán hàng của Ngọc Quyên như một cách ủng hộ công việc của bạn gái. Trước thông tin hẹn hò, Ngọc Quyên chưa lên tiếng phản hồi nhưng cư dân mạng nhanh chóng để lại lời chúc mừng cho cựu người mẫu.

Cặp đôi có nhiều khoảnh khắc tình tứ bên nhau.

Ngọc Quyên và bạn trai chụp cùng với con riêng của cả hai.

Ngọc Quyên sinh năm 1988 là một người người mẫu nổi tiếng tại Việt Nam. Cô từng đoạt các giải Hoa khôi thời trang 2004, Người mẫu được yêu thích nhất 2006, Người mẫu Phong cách ấn tượng nhất 2008, Người mẫu Tài năng của giải Người mẫu Việt Nam 2008… Ngoài ra, cô còn hoạt động khá nhiều trong lĩnh vực điện ảnh với các phim truyền hình Tuyết nhiệt đới, Có lẽ nào ta yêu nhau, Gia đình số đỏ, phim điện ảnh Mỹ nhân kế, Mẹ chồng...

Năm 2014, Ngọc Quyên bất ngờ lên xe hoa với bác sĩ Việt kiều Richard Lê. Ngay sau đám cưới, người đẹp rút lui khỏi showbiz để sang Mỹ định cư.

Ngọc Quyên và chồng cũ.

Đến đầu năm 2016, cô hạ sinh quý tử đầu lòng cho ông xã. Từ năm 2015 vợ chồng Ngọc Quyên bị đồn đã rạn nứt tình cảm khi cả hai không còn chia sẻ hình ảnh hạnh phúc trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nữ người mẫu phủ nhận. Mãi đến năm 2018, cô mới công khai chuyện ly hôn.