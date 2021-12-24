Kết hôn 21 năm chưa có con, Minh Tuyết vẫn không muốn can thiệp biện pháp: “Con cái không phải đích đến hôn nhân”

Hậu trường 24/12/2021 09:21

Sau 21 năm kết hôn với ông xã doanh nhân, em gái Cẩm Ly - ca sĩ Minh Tuyết đến nay vẫn hạnh phúc tận hưởng cuộc sống vợ chồng son và không quá đặt nặng vấn đề con cái.

Xuất thân trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, Minh Tuyết nhanh chóng trở thành nữ ca sĩ được khán giả yêu mến nhờ giọng ca đặc biệt. Bên cạnh sự nghiệp thành công, em gái Cẩm Ly còn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã doanh nhân. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm hôn nhân, cặp đôi đến nay vẫn chưa có con chung.

Kết hôn 21 năm chưa có con, Minh Tuyết vẫn không muốn can thiệp biện pháp: “Con cái không phải đích đến hôn nhân” - Ảnh 1

Kết hôn 21 năm chưa có con, Minh Tuyết vẫn không muốn can thiệp biện pháp: “Con cái không phải đích đến hôn nhân” - Ảnh 2

Dù không công khai nhiều thông tin về bạn đời, nhưng theo Minh Tuyết tiết lộ, ông xã cô là một doanh nhân sở hữu khối tài sản triệu đô ở Mỹ. Nữ ca sĩ cho biết chồng là người đàn ông tử tế, mang đến cảm giác an toàn và luôn ủng hộ công việc của vợ, chưa bao giờ gây áp lực hay phiền hà. Để bà xã tập trung ca hát, anh đều âm thầm tự giải quyết hầu hết việc sinh hoạt trong cuộc sống.

Kết hôn 21 năm chưa có con, Minh Tuyết vẫn không muốn can thiệp biện pháp: “Con cái không phải đích đến hôn nhân” - Ảnh 3

Chia sẻ với VietNamNet, em gái Cẩm Ly cho biết dù mối duyên với con cái chưa đến nhưng vợ chồng cô vẫn rất lạc quan, yêu thương nhau hết mực. Cô tâm sự hai vợ chồng hài lòng với hiện tại. Đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, cô nhận ra con cái không hẳn là đích đến cuối cùng của cuộc hôn nhân.

“Vợ chồng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi nghĩ mỗi người ở một thời điểm sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Được đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người với những quan điểm trái chiều, tôi nhận ra con cái cũng không hẳn là cái đích cuối cùng của một tổ ấm” - Minh Tuyết nói.

Kết hôn 21 năm chưa có con, Minh Tuyết vẫn không muốn can thiệp biện pháp: “Con cái không phải đích đến hôn nhân” - Ảnh 4

Dù có thể can thiệp các biện pháp để mang thai, thế nhưng Minh Tuyết cho biết cả cô và ông xã vẫn muốn để mọi thứ tự nhiên: “Nếu may mắn có con thì vui vẻ, còn không vợ chồng tôi vẫn sống tốt, tận hưởng niềm vui của hai người như bao năm qua. Với tôi, quan trọng nhất vẫn là chặng đường sắp tới chúng tôi có hạnh phúc và đồng hành bên nhau hay không" - Minh Tuyết bày tỏ.

Kết hôn 21 năm chưa có con, Minh Tuyết vẫn không muốn can thiệp biện pháp: “Con cái không phải đích đến hôn nhân” - Ảnh 5

Minh Tuyết từng cho biết bản thân có suy nghĩ đến việc can thiệp các biện pháp để có con. Tuy nhiên, nếu đến 1 thời điểm nào đó, nữ ca sĩ và ông xã đều thực sự muốn có con, thì cô mới can thiệp biện pháp, hoặc nhận nuôi 1 đứa trẻ. Em gái Cẩm Ly tiết lộ nếu trong tương lai gặp được một em bé nào đó và cảm thấy có duyên sẽ sẵn sàng nhận con về nuôi.

Kết hôn 21 năm chưa có con, Minh Tuyết vẫn không muốn can thiệp biện pháp: “Con cái không phải đích đến hôn nhân” - Ảnh 6

Kết hôn 21 năm chưa có con, Minh Tuyết vẫn không muốn can thiệp biện pháp: “Con cái không phải đích đến hôn nhân” - Ảnh 7

Hơn 20 năm về chung một nhà, Minh Tuyết và chồng vẫn lãng mạn như vợ chồng son. Cô cùng ông xã thường xuyên đi du lịch, hâm nóng tình cảm. Minh Tuyết tâm sự vợ chồng cô luôn thống nhất không giấu giếm nhau bất cứ điều gì. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hiện tại của Minh Tuyết khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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