Gặp sự cố trên sân khấu, Lệ Quyên nhanh trí 'sử dụng tuyệt chiêu' này khiến ai nấy cũng đều bất ngờ vì độ hiệu quả mà nó mang lại

Hậu trường 11/05/2022 09:19

Vốn là nữ ca sĩ có thâm niên lâu năm trong nghề nên khi gặp sự cố, Lệ Quyên luôn biết cách xử lý mà không làm ảnh hưởng đến đêm diễn.

Từ trước đến nay, trong mắt người hâm mộ tài năng âm nhạc của Lệ Quyên là không phải bàn cãi, không những hát hay cô còn là một trong số ít các ca sĩ tại Việt Nam hiện nay có thể hát live mà vẫn giữ nguyên giai điệu của bài như trên mv. Dẫu cho tài năng là thế nhưng “nữ hoàng phòng trà” vẫn không thể tránh được những sự cố trong lúc biểu diễn.

Gặp sự cố trên sân khấu, Lệ Quyên nhanh trí 'sử dụng tuyệt chiêu' này khiến ai nấy cũng đều bất ngờ vì độ hiệu quả mà nó mang lại - Ảnh 1
Nữ ca sĩ Lệ Quyên - Ảnh: Internet

Mới đây, đoạn clip Lệ Quyên hát live ca khúc “Ai chung tình được mãi” gây chú ý trên mạng xã hội. Bởi lẽ đây vốn không phải bài tủ của nữ ca sĩ vì vậy đã không tránh khỏi việc gặp sụ cố hy hữu khi cô nàng bất chợt quên mất lời bài hát.

Tưởng chừng như, đêm diễn của giọng ca ''Hãy Trả Lời Em'' sẽ trở thành thảm họa trong mắt khán giả. Tuy nhiên, với kinh niệm của ca hát lâu năm của mình, cô nàng vẫn bình tình xử lý và nhìn vào lời bài hát để hát tiếp. Đáng chú ý hơn cả là phần trình diễn của cô ngay sau đó vẫn rất mượt mà và trơn tru như thể có chuyện gì xảy ra. 

Gặp sự cố trên sân khấu, Lệ Quyên nhanh trí 'sử dụng tuyệt chiêu' này khiến ai nấy cũng đều bất ngờ vì độ hiệu quả mà nó mang lại - Ảnh 2
Pha xử lý của Lệ Quyên nhận được về nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả - Ảnh: Internet

Pha xử lý bình tĩnh của Lệ Quyên ngay sau đó đã nhận về vô số lời khen dành cho nữ ca sĩ 41 tuổi, bởi lẽ không nhiều người có thể bình tĩnh đến như vậy khi đang đứng trên sân khấu biểu diễn. Đồng thời cũng không quên khích lệ cô nàng chuyển sang hát những bài hát tuổi trẻ như trên, để góp phần giúp cho đêm diễn thêm phần sinh động và nhiều màu sắc hơn. 

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