Gia nhập 'đường đua bikini' hè 2022 chưa bao giờ hết 'hot': 'Nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyên 'chặt đẹp' Khả Như

Hậu trường 06/05/2022 10:51

Mùa hè 2022 đang thực sự 'nóng' hơn bao giờ hết trước những loạt ảnh bikini đốn mắt khán giả của dàn mỹ nhân Việt.

Những sao nữ diện bikini không còn là hình ảnh quá đỗi xa lạ đối với khán giả, có thể thấy hiếm hoi lắm mới thấy nhiều mỹ nhân Việt mới đồng loạt "xả kho" loạt ảnh bikini hót hòn họt như hiện tại. 

Lệ Quyên

Mới đây, 'nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyên đã khiến cư dân mạng "nóng bỏng mắt" khi đăng tải một loạt hình ảnh diện biniki nhỏ xíu chào hè, đặc biệt là nữ ca sĩ khoe trọn được vòng eo con kiến cùng đôi chân dài miên man và làn da trắng không tì vết. 

Gia nhập 'đường đua bikini' hè 2022 chưa bao giờ hết 'hot': 'Nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyên 'chặt đẹp' Khả Như - Ảnh 1

Gia nhập 'đường đua bikini' hè 2022 chưa bao giờ hết 'hot': 'Nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyên 'chặt đẹp' Khả Như - Ảnh 2
Ở độ tuổi U40, Lệ Quyên sở hữu vóc dáng cân đối khiến nhiều người mơ ước. - Ảnh: FBNV

Có thể thấy dù đã ở độ tuổi U40 và đang là mẹ của một cậu con trai, tuy nhiên Lệ Quyên vẫn sở hữu một vóc dáng cân đối khiến nhiều người mơ ước, ghen tị. Được biết, để sở hữu "đường cong" hoàn hảo đến như vậy, Lệ Quyên đã phải dành thời gian chăm chỉ luyện tập thể thao kèm theo chế độ ăn uống khắt khe, khoa học.

Khả Như

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Khả Như đã gây sốt cộng đồng mạng khi tung hình ảnh bikini cực quyến rũ, sexy. Có thể thấy trong bộ nội y nhỏ nhắn này, nữ diễn viên khoe trọn đường cong vạn người mê. Sở hữu thân hình "đồng hồ cát" lý tưởng, Khả Như đã biết cách tạo dáng, khéo léo để khoe được lợi thế bản thân trước ống kính. 

Gia nhập 'đường đua bikini' hè 2022 chưa bao giờ hết 'hot': 'Nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyên 'chặt đẹp' Khả Như - Ảnh 3
Khả Như sở hữu thân hình "đồng hồ cát" lý tưởng. - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi hình ảnh táo bạo được đăng tải, nữ diễn viên đã nhận về một lượng tương tác khủng. Nhận thấy nhiều đồng nghiệp và khán giả đều không khỏi xuýt xoa, trầm trồ và ngưỡng mộ trước vóc dáng ngày càng "bén" của Khả Như.

Ngọc Trinh

Nhắc đến bikini thì chắc chắn không thể không nhắc đến "nữ hoàng" Ngọc Trinh. Cũng không nằm ngoài đường đua, mới đây trên trang Instagram của mình, chân dài Trà Vinh đã chia sẻ lại đoạn video ngắn quay cảnh hậu trường chụp ảnh bên bãi biển. Theo đó, Ngọc Trinh diện bikini đen viền trắng với thiết kế khoét sâu vòng 1 và lộ "siêu vòng 3" nhằm tôn hết vóc dáng của cô nàng.

Gia nhập 'đường đua bikini' hè 2022 chưa bao giờ hết 'hot': 'Nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyên 'chặt đẹp' Khả Như - Ảnh 4
Đường cong chữ S bốc lửa của "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh. - Ảnh chụp màn hình

Có thể thấy mọi góc máy từ thẳng mặt cho đến góc nghiêng đều bắt trọn được đường cong chữ S bốc lửa của "nữ hoàng nội y". Có thể khẳng định một điều vóc dáng và độ nóng bỏng của Ngọc Trinh sau nhiều năm vẫn không hề thay đổi, thậm chí ngày càng chỉn chu, hoàn hảo và thăng hạng theo thời gian. 

Hà Hồ

Mới đây, trên trang fanpage, Hồ Ngọc Hà cũng đăng tải loạt ảnh diện trang phục bikini trắng và tạo dáng thả trôi trên phao bơi hình quả bơ đã thu hút được sự chú ý, quan tâm của cộng đồng mạng. Có thể thấy, dù đã trải qua 2 lần sinh nở, thế nhưng Hà Hồ vẫn giữ được vóc dáng thon gọn cùng nhan sắc xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. 

Gia nhập 'đường đua bikini' hè 2022 chưa bao giờ hết 'hot': 'Nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyên 'chặt đẹp' Khả Như - Ảnh 5
Dù trải qua 2 lần sinh nở, Hà Hồ vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và nhan sắc xinh đẹp. - Ảnh minh họa: Internet

Được biết để lấy lại nhanh chóng được vóc dáng như hiện tại, sau khi hạ sinh cặp song sinh Leon – Lisa, Hà Hồ đã kiên trì tập luyện thể dục thể thao một cách chăm chỉ, đều đặn và có chế độ ăn uống phù hợp. Nữ ca sĩ cho rằng việc ăn uống điều độ và tập luyện thường xuyên là bước đầu tiên quyết định tới việc giữ dáng cho bản thân.

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