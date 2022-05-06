Hậu ly hôn chồng ngoại quốc, Hoàng Oanh một mình tự lái xe máy rời sự kiện khiến netizen ngỡ ngàng

Mới đây, "team qua đường" bất ngờ bắt gặp MC Hoàng Oanh một mình lái xe về sau khi dự sự kiện của một người bạn khiến dân tình bất ngờ.

Là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz, vừa qua, MC Hoàng Oanh và chồng ngoại quốc thông báo ly hôn khiến dân tình vô cùng tiếc nuối. Cũng từ đây, cuộc sống của nữ MC nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Nếu theo dõi Hoàng Oanh đã lâu có lẽ nhiều khán giả sẽ biết, ngoài các hoạt động nghệ thuật, cô vô cùng giản dị mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Mới đây, vào tối ngày 5/5, nữ MC đã đến dự một sự kiện của bạn thân. Thay vì chọn di chuyển bằng ô tô hay taxi thì bà mẹ một con lại tự lái xe máy đi. Hình ảnh nữ nghệ sĩ diện chiếc đầm đơn giản, không phải đồ hiệu cầu kỳ và tự cầm lái xe máy trở về nhà sau khi sự kiện kết thúc khiến netizen không ngớt lời khen ngợi vì quá "bình dân", gần gũi.

Được biết, trước đó, Hoàng Oanh cũng nhận được nhiều sự chú ý khi thoải mái đi xe ôm công nghệ tới sự kiện. Cụ thể, theo VTC News, tham gia tổng kết chương trình "Trao gửi niềm vui", Hoàng Oanh trong trang phục áo dài cách tân nổi bật đã đến dự sự kiện trên một chiếc xe ôm. Hình ảnh giản dị này khiến nhiều người thích thú.

Hoàng Oanh đo xe ôn công nghệ đến sự kiện - Ảnh: VTC news

Liên quan đến việc ly hôn của Hoàng Oanh và chồng, trên trang cá nhân, Jack Cole - chồng Hoàng Oanh cho biết: "Tiếc là chúng tôi không thể giải quyết mọi việc. Tin đồn ly hôn là sự thật. Chúng tôi sẽ cố gắng để nuôi dạy con trai luôn vui vẻ và khỏe mạnh".

Hoàng Oanh và chồng ngoại quốc ly hôn - Ảnh: Chụp màn hình

Sáng ngày 14/4, nữ MC đình đám chính thức trải lòng về "cú sốc" ly hôn. Trên trang cá nhân, Hoàng Oanh cũng lên tiếng xác nhận thông tin này và cho biết cả hai đang trong quá trình tiến hành thủ tục ly hôn.

"Oanh và Jack vẫn sẽ cùng nhau yêu thương con, cùng nhau nuôi dạy con khoẻ mạnh, hạnh phúc. Còn có ông bà ngoại, ông bà nội, cậu dì… ai cũng yêu thương con!" - trích bài viết của Hoàng Oanh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-chong-ngoai-quoc-hoang-oanh-mot-minh-tu-lai-xe-may-roi-su-kien-khien-netizen-ngo-ngang-466702.html