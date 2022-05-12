Matt Liu đăng đàn ám chỉ 'lục đục' với Hương Giang, CĐM lo lắng: 'Chưa kịp thấy đám cưới đã toang rồi sao'?

Bài đăng mới nhất của Matt Liu trên trang Instagram cá nhân của mình không khỏi khiến nhiều người bàn tán, tò mò về mối quan hệ của anh với Hương Giang đang như thế nào.

Vốn là cặp đôi đình đám trong showbiz vài năm trở lại đây, Hương Giang và Matt Liu luôn nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ phía khán giả. Không chỉ được nhận xét là xứng đôi vừa lứa, cả 2 còn được nhiều người ủng hộ hết mình cho chuyện tình cảm này. Matt Liu và Hương Giang - Ảnh: Internet Giống như bao cặp đôi nổi tiếng khác chuyện tình cảm giữa 2 người từng rơi vào ánh nhìn không mấy khả quan từ phía CĐM khi họ cho rằng chuyện tình này rồi sẽ tan vỡ như bao cặp đôi khác mà thôi. Bỏ mặc ngoài tai tất cả những lời đàm tiếu không mấy thiện cảm, cả Matt Liu và Hương Giang cho đến nay vẫn nắm chặt tay nhau.

Cả 2 từng nhận về nhiều ánh nhìn hoài nghi từ khi công khai quen nhau - Ảnh: Internet Tuy nhiên, mới đây nhất những ai yêu mến cả 2 đang cảm thấy lo lắng khi Matt Liu vừa đăng đàn trên MXH hội của mình với câu nói ''"Đừng để thời gian bên nhau là thói quen", khiến dân tình không khỏi hoang mang. Một số người ngầm suy đoán chuyện tình của cặp đôi đang gặp trục trặc. Chưa hết trên Instagram, anh chàng còn còn than thở: "Lại là một ngày thật buồn". Matt Liu liên tục đăng đàn những cảm xúc buồn trong ngày vừa qua - Ảnh: chụp màn hình Ở dưới phần bình luận, ngay lập tức cư dân mạng nhận ra đây chỉ là lời bài hát của một ca khúc nổi tiếng. Nhiều người cũng tinh ý nhận ra có lẽ nam CEO buồn vì người yêu đang vi vu ở biển cùng hội chị em nên không dành thời gian cùng nhau. Không ít cư dân mạng đã tranh thủ cơ hội "ghẹo" Matt Liu vì quá mê mẩn Hương Giang mất rồi nên "xa là nhớ, gặp nhau là cười".

Phần bình luận bên dưới bài đăng của nam CEO - Ảnh: chụp màn hình Sau tất cả, netizen đã có phần yên tâm khi chuyện tình giữa Matt Liu và Hương Giang vẫn đang bình thường và không xảy ra sự cố gì cả, bởi lẽ người hâm mộ đang mong chờ vào cái kết trọn vẹn của cặp đôi như một đám cưới đình đám chẳng hạn.

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