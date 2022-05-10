Hương Giang và Erik được biết đến là những đồng nghiệp thân thiết nên chính hành động này của nàng Hậu khiến dư luận không khỏi bất ngờ mà bàn tán

Cách đây không lâu, đoạn clip Hồ Ngọc Hà bất ngờ được Erik mời song ca cùng khi ngồi bên dưới hàng ghế khán giả. Điều này đã gây xôn xao dư luận, đoạn clip của cặp chị em thân thiết đã được lan truyền rộng mãi trên các phương tiện truyền thông vì pha xử lý vô cùng mượt mà, chuyên nghiệp của Hà Hồ Hương Giang và Erik là đồng nghiệp thân thiết - Ảnh: Internet Vì đoạn clip xử lý chuyên nghiệp của Nữ Hoàng Giải Trí Vbiz - Hà Hồ nên dân tình đã lan truyền một đoạn clip full đầy đủ phần đầu trước khi Erik mời Hồ Ngọc Hà. Đáng chú ý, trước khi mời Hồ Ngọc Hà, Erik đã nhận được phản ứng trái ngược từ Hương Giang.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hương Giang, Hồ Ngọc Hà cùng một số bạn bè ngồi theo dõi Erik trình diễn tahi một sự kiện được dân tình chia sẻ trở lại. Erik mang đến màn trình diễn ca khúc Em không sai, chúng ta sai. Trong khoảnh khắc bước xuống khu vực khán giả giao lưu. Erik đã bước đến chỗ Hồ Ngọc Hà, Erik đã đứng gần Hương Giang ngồi ở mép ngoài và đưa mic cho nữ ca sĩ với mong muốn hát cùng.

Khi Erik đột ngột mời Hương Giang hát cùng - Ảnh: cắt từ clip Trái với mong đợi của mọi người, Erik lại nhận về phản ứng khá né tránh từ phía Hương Giang. Nữ ca sĩ liên tiếp lắc đầu từ chối và quay sang cười trừ với người bên cạnh. Chính khoảnh khắc này khiến Erik có chút "sượng trân", ngại ngùng thu mic về. Hương Giang lắc đầu từ chối, biểu cảm Erik khá "sượng trân" - Ảnh: cắt từ clip Theo một số nhận định của cư dân mạng, hôm đó Hương Giang không được khỏe và chưa sẵn sàng cho việc hát bất ngờ như thế nên Hương Giang từ chối hát chung với Erik. Không rõ lí do vì sao Hương Giang lại từ chối không hát cùng với Erik khi anh đưa mic về phía cô nhưng nó cũng trở thành tâm điểm gây xôn xao mạnh mẽ. Nam ca sĩ trẻ Erik - Ảnh: Internet Vốn dĩ nàng Hoa Hậu Hương Giang và nam ca sĩ Erik có mối quan hệ chị em thân thiết ngoài đời nên khi từ chối hát cùng khiến Eril có vẻ "sượng trân". Đoạn clip tuy khá ngắn nhưng nhận về không ít phản hồi trái chiều khác nhau của mọi người. Hoa Hậu kiêm Ca sĩ Hương Giang - Ảnh: Internet

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