Hương Giang 'bật chế độ' thử thách 6 ngày ở Đà Lạt quyết không về, 'người ấy' vừa lên tiếng thì cô lại 'bật chế độ' khác

Cộng đồng mạng tiếp tục nhận 'cẩu lương' từ cặp đôi Hương Giang và Matt Liu.

Hương Giang bắt đầu tìm hiểu Matt Liu từ tháng 6/2020 sau chương trình Người ấy là ai. Matt Liu có quốc tịch Singapore, kém Hương Giang 3 tuổi, là CEO của một công ty cơ khí và cũng là tay chơi hàng hiệu, có trong tay dàn "xế khủng". Trước khi đến với chương trình, Matt Liu đã tìm hiểu kỹ về Hương Giang và khẳng định rằng anh thích sự thông minh của cô. Từ khi quen nhau, cặp đôi không ngại phát "cẩu lương", khoe ảnh sánh đôi khiến dân tình thích thú. Suốt chặng đường yêu với "sóng gió" về tin đồn tình ái, tuy nhiên sau tất cả, Hương Giang và Matt Liu vẫn hạnh phúc, thậm chí netizen còn soi "hint" họ đã dọn về sống chung nhà. Hương Giang và Matt Liu - Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, vào tối ngày 28/4, Hương Giang khoe ảnh sang chảnh trong một chuyến đi du lịch ở Đà Lạt, sau khoảng thời gian dài tất bật với công việc. Đính kèm hình ảnh, cô hài hước viết: "Thử thách 6 ngày 6 đêm đi dạo ở Đà Lạt, ai gọi cũng không về, khách hàng gọi về kí hợp đồng về luôn". Tuy nhiên, ngay dưới phần tương tác, Matt Liu để lại bình luận làm khó bạn gái: "Anh gọi em có về liền không?". Hương Giang cũng bắt trend thử thách - Ảnh: FBNV

Dòng đùa vui của Matt Liu nhận "bão haha" từ netizen. Rơi vào trường hợp quả thật khó xử nên Hương Giang cũng chẳng có động thái gì: Không thả cảm xúc, không đáp lời. Dòng bình luận của 'người ấy' nhận bão haha từ CĐM - Ảnh: FBNV Cộng đồng mạng vẫn tiếp tục mong chờ ngày vui của đôi bạn trẻ trong thời gian sớm nhất.

Hoa hậu Hương Giang: Vợ chồng mà không mâu thuẫn thì chỉ có trên phim thôi! “Nếu 2 vợ chồng mà luôn đồng ý với nhau thì chỉ có trong phim ảnh mà thôi”, hoa hậu Hương Giang chia sẻ.

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