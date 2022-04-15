Ca sĩ Hiền Thục hé lộ loạt ảnh của Lâm Khánh Chi thuở chưa chuyển giới, thân thiết cỡ nào mà 'dấy lên' nghi vấn hẹn hò?

Sao Việt 15/04/2022 15:12

Mới đây, Hiền Thục hoài niệm quá khứ bằng loạt ảnh thân thiết bên Lâm Khánh Chi thời chưa chuyển giới.

Mới đây, nữ ca sĩ Hiền Thục đã bắt "trend" khoe ảnh quá khứ khiến dân tình được phen không nhịn được cười. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, Hiền Thục đã đăng tải loạt ảnh những ngày đầu mới đặt chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Đáng chú ý, trong loạt ảnh được đăng tải còn có sự xuất hiện của ca sĩ Lâm Khánh Chi thời chưa chuyển giới. Ngoài ra, hai người không ngại dành cho nhau những cái ôm, hành động tình tứ đến mức nhiều cư dân mạng còn nêu nghi vấn về mối quan hệ của họ.

Nữ ca sĩ viết cũng viết kèm dòng trạng thái đầy hài hước, ẩn ý chuyện tình cảm khiến nhiều người dấy lên sự tò mò: "Chuyện tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng".

Hien thucCa sĩ Hiền Thục hé lộ loạt ảnh của Lâm Khánh Chi thuở chưa chuyển giới, thân thiết cỡ nào mà 'dấy lên' nghi vấn hẹn hò? - Ảnh 2Ca sĩ Hiền Thục hé lộ loạt ảnh của Lâm Khánh Chi thuở chưa chuyển giới, thân thiết cỡ nào mà 'dấy lên' nghi vấn hẹn hò? - Ảnh 3Ca sĩ Hiền Thục hé lộ loạt ảnh của Lâm Khánh Chi thuở chưa chuyển giới, thân thiết cỡ nào mà 'dấy lên' nghi vấn hẹn hò? - Ảnh 4
Hình ảnh thân thiết của Hiền Thục và Lâm Khánh Chi - Ảnh: FBNV

Trước khi chuyển giới, Lâm Khánh Chi và Hiền Thục từng là đôi bạn gắn liền với nhau, từ trong các hoạt động nghệ thuật lẫn cuộc sống đời thường. Cả hai cũng từng hợp tác trong các clip âm nhạc nhiều năm trước đây.

Sau khi loạt ảnh được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã bất ngờ trước vẻ ngoài chưa chuyển giới của Lâm Khánh Chi. Với gương mặt sáng, vẻ ngoài bảnh bao, nhiều người cho rằng Lâm Khánh Chi từng khiến rất nhiều người hâm mộ nữ mê mệt. 

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Hiền Thục - Ảnh: FBNV

Gần đây, Hiền Thục ít khi xuất hiện trước công chúng, cô hầu như tập trung cho gia đình nhỏ của mình. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ nhiều lần khiến khán giả ngỡ ngàng với nhan sắc tươi trẻ bất ngờ ở độ tuổi tứ tuần.

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 Lâm Khánh Chi - Ảnh: FBNV

Sau khi chuyển giới, Lâm Khánh Chi không còn hoạt động nghệ thuật nhiều như trước mà chuyển hướng sang kinh doanh. Năm 2017, nữ ca sĩ kết hôn với Phi Hùng, người kém cô 8 tuổi. Họ có con bằng phương pháp mang thai hộ sau 1 năm về chung nhà. Cuối năm 2021, Lâm Khánh Chi và Phi Hùng thông báo “đường ai nấy đi” sau 5 năm chung sống khiến nhiều người tiếc nuối.

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Từ khóa:   Hiền Thục Lâm Khánh Chi sao Việt

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