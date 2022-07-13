Hoa hậu Thùy Tiên ăn mặc giản dị hội ngộ Vlogger Quang Linh tại Châu Phi

Tin tức giải trí 13/07/2022 11:03

Theo đúng lịch trình dự kiến, Sau khi hoàn thành công việc của mình tại Việt Nam, Hoa hậu Thùy tiên đã có mặt tại Angola (Châu Phi) để tiếp thực hiện sứ mệnh của mình trong thời gian đương nhiệm. Tại đây nàng hậu đã có cuộc hội ngộ với Quang Linh Vlogs và nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ. 

Trước đó, Quang Linh Vlog (chàng trai Việt Nam chuyên quay video về cuộc sống của người dân châu Phi) từng chia sẻ clip giúp người dân ở các bản nghèo đào 2 giếng nước sạch. Anh cho biết, Thùy Tiên chính là người đứng ra tài trợ cho dự án ý nghĩa này. Lần này, Thùy Tiên sang Angola là để nghiệm thu công trình 2 giếng nước sạch do Quang Linh thay mặt cô thực hiện tại đây nhằm mục đích cung cấp đủ nước dùng cho hơn 300 hộ dân nghèo. Thùy Tiên sẽ có buổi gặp gỡ với người dân địa phương vào ngày 11-12/7. Quang Linh cùng team châu Phi cho biết đã lắp đặt giếng nước và làm bảng tên cho Hoa hậu Thùy Tiên để cô thực hiện các hoạt động giao lưu với người dân tại đây.

Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs

Thùy Tiên giản dị nghiệm thu và bàn giao hai giếng nước sạch cho người dân - Nguồn: Internet

Hoa hậu Thùy Tiên ăn mặc giản dị hội ngộ Vlogger Quang Linh tại Châu Phi - Ảnh 2
Thùy Tiên, Quang Linh hạnh phúc khi công trình giếng nước sạch được bàn giao tới người dân - Nguồn: Internet
Hoa hậu Thùy Tiên ăn mặc giản dị hội ngộ Vlogger Quang Linh tại Châu Phi - Ảnh 3
Thùy Tiên thân thiện rửa tay cho trẻ em Angola - Nguồn: Internet

Thùy Tiên chia sẻ: “Ngày hôm nay đứng trước những chiếc giếng nước sạch mà mình đã gửi tặng cho người dân ở bản Zamba, cảm xúc thật sự khó tả! Và hơn hết là niềm vui sướng vì hơn 300 hộ dân nơi đây sẽ có nước sạch để sử dụng trong thời gian tới". Ngay khi vừa gặp nhau, cả 2 đã có buổi livestream tương tác với người hâm mộ, đồng thời cũng chia sẻ những lịch trình sắp tới tại đây. Ghi điểm với công chúng bởi vẻ ngoài giản dị và thân thiện, khoảnh khắc Miss Grand International 2021 hội ngộ Vlogger Quang Linh và trêu đùa lẫn nhau khiến fan thích thú. Trên các diễn đàn sắc đẹp, người hâm mộ còn tích cực "đẩy thuyền" cho cặp đôi này.

Một số tài khoản bình luận: "Có nét phu thê nha hai em. Chúc các em luôn thành công, cống hiến hết mình với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết nhé", "Xứng đôi quá cơ. Thuyền mà cập bến được thì tuyệt vời nhất", "Thành một đôi và về một nhà là cái kết đẹp nhất của hai bạn", "Đẹp đôi! Đẩy thuyền thôi", "Cặp đôi yêu thích của mình. Hy vọng hai bạn sẽ làm được nhiều điều ý nghĩa để giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo khổ khắp nơi"... Song song đó, mọi người cũng gửi lời động viên và cảm ơn dành cho cả hai vì các hoạt động ý nghĩa này.

Thùy Tiên
Thuỳ Tiên và người dân Angola - Nguồn: Internet

  Thùy Tiên

Thùy Tiên và Quang Linh đã có lần đầu tiên gặp gỡ khi cùng tham gia quảng cáo cho 1 nhãn hàng. Đến ngày lễ Tình nhân 2022, nàng Hậu và hot YouTuber còn livestream chung với nhau. Trong quá trình nói chuyện, nếu như Thùy Tiên cực kỳ thoải mái, liên tục cười rạng rỡ thì Quang Linh lại tỏ ra khá thật thà và biểu cảm ngại ngùng. Anh chàng còn không ít lần thừa nhận mình cảm thấy hồi hộp khi ngồi cạnh nàng hậu xinh đẹp.

Ngay từ thời điểm đó cặp đôi đã nhận về rất nhiều sự khen ngợi và thích thú từ mọi người bởi lẽ cả 2 đều cực kỳ dễ thương. Thậm chí nhiều người còn gán ghép Thùy Tiên và Quang Linh, mong họ cho nhau cơ hội tìm hiểu, tiến tới mối quan hệ xa hơn.

Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs
Trước đó, cả hai đã có cơ hội hợp tác tại Việt Nam - Nguồn: Internet

Quang Linh Vlogs là một YouTuber xứ Nghệ đang sinh sống và làm việc ở Angola. Anh cùng nhóm của mình đã có nhiều hoạt động từ thiện ở đất nước này như mua thức ăn, quần áo tặng cho người dân bản địa, khoan giếng, xây nhà tình thương, sửa trường, dạy bà con làm nông nghiệp,…

Trong chuyến thiện nguyện ở Châu Phi, hoa hậu Thùy Tiên đã trồng thêm loại cây “quý hiếm” tặng người dân Angola

Trong chuyến thiện nguyện ở Châu Phi, hoa hậu Thùy Tiên đã trồng thêm loại cây “quý hiếm” tặng người dân Angola

Trong chuyến thiện nguyện với ở Châu Phi, hoa hậu Thùy Tiên đã thực hiện các dự án nhân ái khác.Vừa qua, Thùy Tiên đã đồng hành với chàng Youtuber Quang Linh xây dựng hai giếng nước sạch và trồng cam để tặng cho người dân Angola.

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