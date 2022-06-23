Bị nghi ngờ can thiệp dao kéo, thực hư ra sao khiến hoa hậu Thùy Tiên đáp trả 'cực căng' ?

Hậu trường 23/06/2022 08:54

Màn đáp trả cực gắt của nàng hậu Thùy Tiên trước tin đồn dao kéo gây xôn xao cộng đồng mạng.

Thùy Tiên hiện đang là một trong những nàng hậu được lòng cộng đồng nhất ở thời điểm hiện tại. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng với tính cách không kém phần lầy lội, cô dễ dàng chiếm trọn sự yêu mến của những người hâm mộ nước nhà.

Bị nghi ngờ can thiệp dao kéo, thực hư ra sao khiến hoa hậu Thùy Tiên đáp trả 'cực căng' ? - Ảnh 1
Thùy Tiên hiện đang là một trong những nàng hậu được lòng cộng đồng nhất ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet

Mới đây, nàng hậu sinh năm 1998 đã có một màn đáp trả "cực căng" khi bị một bình luận của cư dân mạng nghi ngờ gương mặt cô có can thiệp "dao kéo". Cụ thể, trong một sự kiện mà Thùy Tiên xuất hiện gần đây, nhiều nhận xét cho rằng phần má của 'người đẹp' có phần phúng phính và tròn trịa hơn so với trước đó.

Vì thế một cư dân mạng đã để lại bình luận: "Cái mặt dữ thần ôn vậy trời. Mới tiêm má baby hay gì vậy?". Theo đó, nhận xét này đã thu hút sự chú ý của Thùy Tiên khi cô nàng lên tiếng đáp trả: "Có điên hông?". Và màn đối đáp này đang được đông đảo dư luận quan tâm.

Bị nghi ngờ can thiệp dao kéo, thực hư ra sao khiến hoa hậu Thùy Tiên đáp trả 'cực căng' ? - Ảnh 2
Thực tế đây chỉ là màn đối đáp dí dỏm giữa nàng Hậu và một người bạn trong ê-kíp - Ảnh chụp màn hình

Nhưng thực tế, đây chỉ là màn đối đáp dí dỏm giữa nàng Hậu và một người bạn trong ê-kíp của cô, là chuyên gia trang điểm thân thiết với 'chân dài' mà thôi. Thùy Tiên vốn được biết tới là người có tính cách hài hước nên netizens cho rằng việc nàng Hậu bị người bạn chọc ghẹo và phản hồi như trên là hết sức bình thường giữa những người bạn với nhau.

Thời gian vừa qua, Thùy Tiên tất bật mang chuỗi workshop STEPbyTIEN đến với nhiều trường học trên cả nước. Đi tới đâu cô cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các bạn học sinh, sinh viên. Sắp tới, cô nàng sẽ tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam nhằm tìm kiếm ra cô gái kế nhiệm mình mang sash Việt Nam đến với đấu trường quốc tế Miss Grand International.

Bị nghi ngờ can thiệp dao kéo, thực hư ra sao khiến hoa hậu Thùy Tiên đáp trả 'cực căng' ? - Ảnh 3
 

Bị nghi ngờ can thiệp dao kéo, thực hư ra sao khiến hoa hậu Thùy Tiên đáp trả 'cực căng' ? - Ảnh 4

Nhan sắc của nàng hậu Thùy Tiên được người hâm mộ không ngớt lời khen - Ảnh: Internet

Đồng thời trong sự kiện trên, nhan sắc của nàng hậu Thùy Tiên được người hâm mộ không ngớt lời khen. Miss Grand International 2021 diện một chiếc đầm trắng tinh khôi, có phần đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thanh lịch, dịu dàng. Mái tóc được uốn xoăn nhẹ hài hòa với bộ trang phục khiến cô trở nên trẻ trung như một cô học sinh cấp 3, khác xa với độ tuổi 24 của mình.

Kể từ ngày trở về với danh hiệu Hoa Hậu Hòa Bình Quốc Tế, Thùy Tiên hiện đang được người hâm mộ quan tâm hơn bao giờ hết. Nàng Hậu cũng chăm chỉ tham gia các hoạt động cộng đồng hay các gameshow truyền hình và nhận được nhiều phản hồi tích cực cũng như sự yêu mến của khán giả.

Bị nghi ngờ can thiệp dao kéo, thực hư ra sao khiến hoa hậu Thùy Tiên đáp trả 'cực căng' ? - Ảnh 5
Kể từ ngày trở về với danh hiệu Hoa Hậu Hòa Bình Quốc Tế, Thùy Tiên hiện đang được người hâm mộ quan tâm hơn bao giờ hết - Ảnh: Internet

Chia sẻ về hành trình của mình sau hơn 6 tháng đăng quang, Thùy Tiên nói: "Trải qua nửa chặng đường với rất nhiều những bài học mới, những kinh nghiệm mới. Tiên rất tự hào và biết ơn vì mọi người đã luôn dành sự tin tưởng cho Miss Grand International 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Chắc chắn sắp tới sẽ còn rất nhiều những dự án được công bố và thực hiện. Như Tiên đã nói: Miss Grand International 2021 sẽ không làm mọi người thất vọng đâu! Mong rằng chặng đường sắp tới, Tiên sẽ luôn được đồng hành cùng quý khán giả".

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Từ khóa:   Hoa hậu Thùy Tiên Thùy Tiên dao kéo

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