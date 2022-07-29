Giảm cân thành công Hoa hậu hoàn vũ Thái Lan khoe sắc sáng bừng trên sân khấu

Mới đây, chung kết cuộc thi Miss universe Thái Lan 2021 được ấn định tổ chức vào ngày 30/07 năm nay, Anchilee Scott-Kemmis với vai trò Hoa hậu đương nhiệm - người sẽ trao lại vương miện Hoa hậu hoàn vũ Thái Lan cho quán quân chiến thắng.

Xuất hiện trong đêm bán kết, Đương kim hoa hậu Thái Lan gây thương nhớ trong trang phục lộng lẫy tựa một nữ hoàng. Cô nàng từng tăng cân một cách đột biến, gây tiếc nuối khi outtop 16 hoa hậu hoàn vũ thế giới 2021. Trong lần xuất hiện này cô nàng khiến mọi người ngỡ ngàng vì đã giảm cân thành công sắc vóc săn chắc cùng thần thái sau khi giảm cân thăng hạng hơn rất nhiều.

Anchilee Scott-Kemmis xuất hiện rạng rỡ, thon gọn trong bán kết MUT 2022

Anchilee Scott-Kemmis đến với Hoa hậu hoàn vũ Thái Lan với khả năng interview được đánh giá cao nhưng ngoại hình vượt tiêu chuẩn so với một hoa hậu. Cô nàng nặng 71kg bước ngôi vị cao nhất tại cuộc thi nhan sắc lớn nhất Thái Lan đã khiến khán giả nháo nhào, thậm chí thời điểm cô nàng đại diện đất Thái đến tham gia chinh chiến tại Miss Universe 2021 đã khiến nhiều người phản đối cho rằng nước cờ chọn đại diện của Thái Lan tại Miss Universe quá mạo hiểm. Cho đến khi xuất hiện trên sân khấu cuộc thi hoàn vũ thế giới, cô nàng gây thất vọng hoàn toàn bởi thân hình quá cỡ, thần thái “lờ đờ” và nhan sắc mờ nhạt trước các đối thủ của mình.

Ngoại hình quá cỡ của cô nàng khi tham gia MU2021

Hôm nay trở lại cô nàng đã lấy lại được phong độ về sắc vóc, được biết cô nàng sau khi trở về nước đã luyện tập nhiều giờ liền một ngày để siết cân nhanh chóng.

Hậu giảm cân, cô nàng đã lấy lại được phong độ của mình

Năm nay vương miện hoa hậu sẽ do đích thân Anchilee trao cho chủ nhân của nó, cô nàng trong bức ảnh đêm bán kết nâng niu chiếc vương miện cao quý, khiến khán giả tiếc nuối khi nàng hậu sắp phải kết thúc nhiệm kỳ của mình.

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