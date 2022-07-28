Mặc "đụng hàng" nhau, Nhã Phương và bà xã Mạc Văn Khoa khiến fan tranh cãi ai đẹp hơn?

Tin tức giải trí 28/07/2022 16:39

Mới đây trong tiệc Thank you party của Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân, nhiều ngôi sao đã có dịp hội tụ. Trong đó có một màn đụng hàng khiến netizen tranh cãi nảy lửa giữa bà xã Trường Giang và bà xã Mạc Văn Khoa.

Trong buổi tiệc tri ân của hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân, vợ chồng Trường Giang và vợ chồng Mạc Văn Khoa đều đến để chung vui. Sẽ không có gì đáng nói nếu cả hai bà xã của hai danh hài đều diện cùng một set đồ. 

Mặc 'đụng hàng' nhau, Nhã Phương và bà xã Mạc Văn Khoa khiến fan tranh cãi ai đẹp hơn? - Ảnh 1
Nhã Phương diện set đồ đen dự tiệc tri ân của Hoa hậu Khánh Vân

 Theo đó Nhã Phương và Vy Pumpe cùng diện set  đồ màu đen, áo đan chéo dây chiết eo sang trọng. Bà xã Trường Giang luôn được biết đến là có vòng eo con kiến, thế nên mỗi lần đụng hàng cô nàng đều có phần lấn lướt bởi vóc dáng "mẹ một con" thanh mảnh. Thế nhưng vợ của Mạc Văn Khoa cũng không hề kém cạnh, cô nàng nổi bật với mái tóc màu bạch kim, điểm xuyến lên set đồ đen một bông hoa màu trắng, gương mặt của Vy Pumpe được nhiều người khen ngợi như búp bê.

Mặc 'đụng hàng' nhau, Nhã Phương và bà xã Mạc Văn Khoa khiến fan tranh cãi ai đẹp hơn? - Ảnh 2
Bà xã Mạc Văn Khoa cũng diện cùng set đồ này, cô nàng điểm xuyến thêm hoa trên áo

 Tuy "đụng hàng" nhau, nhưng mỗi người đều mang một vẻ đẹp riêng, đều thể hiện nét rạng rỡ tươi tắn trên gương mặt. Lần hiếm hoi chạm mặt nhau nhưng lại vô tình mặc giống hệt nhau chắc hẳn khiến cả bà xã Trường Giang và bà xã Mạc Văn Khoa đều có một trận phì cười. 

Mặc 'đụng hàng' nhau, Nhã Phương và bà xã Mạc Văn Khoa khiến fan tranh cãi ai đẹp hơn? - Ảnh 3
Nhã Phương qua ống kín người qua đường vẫn rạng rỡ, xinh đẹp

 Một số ý kiến cho rằng Nhã Phương có phần rạng rỡ, xinh đẹp và thần thái hơn hẳn vợ Mạc Văn Khoa. Song một số ý kiến bênh vực bà xã Mạc Văn Khoa, cho rằng cô không phải diễn viên, ca sĩ nên không có kinh ngiệm trước ống kính.

Mặc 'đụng hàng' nhau, Nhã Phương và bà xã Mạc Văn Khoa khiến fan tranh cãi ai đẹp hơn? - Ảnh 4
Vợ Mạc Văn Khoa qua ống kín người đi đường 

Tuy vậy không ai có thể phủ nhận màn đọ sắc này khó phân thắng bại, vì ai cũng có vẻ đẹp riêng, đều là phụ nữ đã sinh con , vóc dáng của hai cô nàng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   Nhã Phương Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương vợ chồng Mạc Văn Khoa

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