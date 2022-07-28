Trong buổi tiệc tri ân của hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân, vợ chồng Trường Giang và vợ chồng Mạc Văn Khoa đều đến để chung vui. Sẽ không có gì đáng nói nếu cả hai bà xã của hai danh hài đều diện cùng một set đồ.

Nhã Phương diện set đồ đen dự tiệc tri ân của Hoa hậu Khánh Vân

Theo đó Nhã Phương và Vy Pumpe cùng diện set đồ màu đen, áo đan chéo dây chiết eo sang trọng. Bà xã Trường Giang luôn được biết đến là có vòng eo con kiến, thế nên mỗi lần đụng hàng cô nàng đều có phần lấn lướt bởi vóc dáng "mẹ một con" thanh mảnh. Thế nhưng vợ của Mạc Văn Khoa cũng không hề kém cạnh, cô nàng nổi bật với mái tóc màu bạch kim, điểm xuyến lên set đồ đen một bông hoa màu trắng, gương mặt của Vy Pumpe được nhiều người khen ngợi như búp bê.