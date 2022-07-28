Mới đây trên instagram của Hoa hậu H’Hen Niê, cô nàng đăng tải tin nhắn một bé gái lớp 9 nhắn tin bảo cô là “giả tạo”, nhưng phản ứng của fan lại khiến cô nàng bật cười.

Cụ thể cô nàng viết: “Đây là tui khi đọc một tin nhắn của một cô gái chắc khoảng học lớp 9 chửi tui “giả tạo… blabla” á mọi người! Tui thấy các bé dạn thật chứ tui bé Hen ngày xưa nhát ké không dám nhìn thẳng vào mắt thầy cô giáo hay nói chuyện với thầy cô luôn hihihi! Các em mạnh dạn thì quá tốt nhưng hy vọng tài được trọng dụng và dùng đúng thời điểm đúng không các bạn? Ngày mới an lành" H'hen Niê đăng tải bức ảnh cùng caption kể chuyện bị bé gái lớp 9 chửi "giả tạo" Có thể thấy lời văn của cô nàng đáp trả rất nhẹ nhàng và bình tĩnh, kèm với bức ảnh selfie xinh đẹp, nàng hậu cho thấy sự nhí nhảnh, dễ thương của mình.

Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 còn bày tỏ bất ngờ về sự mạnh dạn của một cô bé lớp 9 khi dám nhắn tin với một người xa lạ để chửi. Bên dưới netizen an ủi cô nàng bàng nhiều lời bình luận hài hước: "Sao lại đọc tin nhắn đó đọc tin nhắn yêu thương của mình nè", "Tại vì đây mà mạng xã hội á chị, muốn nói gì chả được. Chị chỉ cần quan tâm những điều tích cực thôi ạ, mãi yêu", "Vì cách nhau 1 cái màn hình không phải nhìn vào mắt nhau nên nói gì chả được, chứ ở ngoài câm như hến"...

Fan bình luận an ủi cô nàng cô nàng cho biết minh không bị ảnh hưởng gì bởi những chuyện như vậy Trả lời fan, cô nàng cho biết bản thân không hề ị ảnh hưởng gì cả, nhưng cô thấy bé gái lớp 9 này quá mạnh dạn - điều mà H’Hen Niê không có khi còn nhỏ. Bên cạnh đó cô nàng còn cho biết mình từng gặp rất nhiều các e học sinh cấp 2 cấp 3, đa số các em rất thông minh, lanh lợi và có nhiều ý tưởng rất tốt về chủ đề môi trường. Hen trả lời bình luận của các fan H’hen Niê luôn rất được lòng mọi người, cô nàng có lối sống giản dị, gần gũi và luôn đáp trả những lời bình luận tiêu cực về mình một cách nhẹ nhàng. Qua cách nói chuyện có thể thấy cô nàng thực sự xứng danh với danh hiệu “hoa hậu quốc dân” trong lòng công chúng.

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