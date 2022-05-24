Vào năm 1984, Trương Mạn Ngọc gia nhập đại gia đình TVB sau khi đạt giải Á hậu Hong Kong và nhanh chóng gây tiếng vang lớn với vai diễn đầu tiên qua bộ phim Duyên Phận. Tuy mới là lần đầu thử sức với phim ảnh nhưng cô đã xuất sắc được trao giải Ảnh hậu Kim Tượng, danh tiếng cũng từ đó phất lên vô cùng.

Theo Sohu, Trương Mạn Ngọc đã theo gia đình sang Anh định cư từ khi mới 8 tuổi nên chịu ảnh hưởng nhiều từ phong cách phương Tây hiện đại. Cũng chính vì vậy mà khi trở về Hong Kong, người đẹp được truyền thông tung hô rằng cô mang vẻ đẹp "cổ điển và cao quý tới nỗi không ai có thể chạm đến".

Không ngoa khi nói những năm đầu 90 của thế kỷ trước chính là thời kỳ đỉnh cao của Trương Mạn Ngọc, cô liên tiếp gặt hái nhiều thành công với các dự án Đông Phương Tam Hiệp, Đông Tà Tây Độc, Hào Môn Dạ Yến, Tâm Trạng Khi Yêu,... Nhờ việc tài sắc vẹn toàn, nữ minh tinh họ Trương nhanh chóng được xếp vào Tứ Đại Mỹ Nhân của làng giải trí Hong Kong thời bấy giờ bên cạnh Quan Chi Lâm, Lý Gia Hân và Lâm Thanh Hà.

Tuy vậy, sau sự thành công của Duyên Phận, Trương Mạn Ngọc lại không có bất kỳ vai diễn nào nổi bật, thậm chí diễn xuất của cô cũng bị đánh giá là mờ nhạt và một màu, như "bình hoa di động". Nhưng ông trời không phụ lòng người, Á hậu Hong Kong nhanh chóng vực dậy tên tuổi của mình nhờ tác phẩm Vượng Giác Ca Môn.

Nhờ việc tài sắc vẹn toàn, nữ minh tinh họ Trương nhanh chóng được xếp vào Tứ Đại Mỹ Nhân của làng giải trí Hong Kong

Bên cạnh sự nghiệp lừng lẫy của mình, Trương Mạn Ngọc còn nổi tiếng là một người không thể sống mà thiếu tình yêu, chuyện tình cảm của cô đã tốn không ít giấy mực của giới báo chí Hong Kong. Ảnh hậu chia sẻ, tình đầu của cô là vào năm 15 tuổi, sau khi về nước cô đã sống chung với một nhà thiết kế ngoại quốc nhưng lại chịu cảnh bị phản bội, cũng kể từ đó mà người đẹp liên tiếp lao vào những cuộc tình ngắn ngủi.

Danh sách bạn trai cũ của Trương Mạn Ngọc phải nói là nhiều vô kể, cô từng có mối quan hệ tình cảm với cả người Hàn Quốc và Mỹ nhưng đều không có được cái kết đẹp. Đến năm 1988, nữ minh tinh hạnh phúc khi cuối cùng cũng được lên xe hoa với vị đạo diễn người Pháp Olivier Assayas, tuy nhiên dù từ bỏ ánh hào quang để theo chồng thì vài năm cả hai cũng tan vỡ vì cô lại bị phản bội.

Cái nắm tay ồn ào của Lương Triều Vỹ, Trương Mạn Ngọc và Lưu Gia Linh vào năm 2001

Đến năm 2000, sau khi gặp lại bạn diễn cũ Lương Triều Vỹ, Trương Mạn Ngọc liền rơi vào lưới tình của vị ảnh đế, cả hai yêu nhau say đắm trong khi nam tài tử họ Lương đã có bạn gái là Lưu Gia Linh. Mối quan hệ phức tạp này từng khiến giới giải trí Hong Kong ồn ào không ít, nhất là khoảnh khắc khi Lương Triều Vỹ nắm tay cả Trương Mạn Ngọc lẫn Lưu Gia Linh đi trên thảm đỏ vào năm 2001. Nhưng tiếc thay cho Trương Mạn Ngọc vì sau tất cả người mà Lương Triều Vỹ chọn lại là Lưu Gia Linh chứ không phải là cô.

Nhan sắc tiều tụy của Trương Mạn Ngọc thời gian gần đây

Trương Mạn Ngọc nổi loạn khi đá sân sang biểu diễn Rock n’Roll, nhưng lại bị truyền thông đánh giá là 'quái gở, lập dị'

Những năm sau đó, Trương Mạn Ngọc trải qua nhiều mối tình chóng vánh khác nhưng ở tuổi xế chiều thì cô vẫn đơn côi lẻ bóng. Thời gian gần đây, nữ minh tinh hạn chế xuất hiện trước truyền thông nhưng mỗi lần lộ diện lại cho thấy nhan sắc tiều tụy vô cùng.