Vừa tái xuất sau loạt ồn ào đời tư, 'Nữ thần thanh xuân" Vương Tâm Lăng một thời bất ngờ 'gây sốt' toàn mạng

Sao quốc tế 24/05/2022 09:15

Vừa tái xuất trong "Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 3", 'nữ thần thanh xuân' một thời Vương Tâm Lăng đã liên tục được tìm kiếm và có độ thảo luận cao trên khắp cõi mạng.

Sau khi tập đầu tiên của "Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 3" được phát sóng, "Nữ nữ thần thanh xuân" một thời Vương Tâm Lăng hiện là người đang chiếm lĩnh hot search với độ hot tên tuổi tăng nhanh chóng mặt. Sân khấu "Yêu Anh" của nữ ca sĩ thu hút hàng chục triệu lượt xem trên nhiều nền tảng, tên của nữ diễn viên cũng liên tục được tìm kiếm và được bàn tán rất sôi nổi.

Không những thế, video về những ông bố đã bước sang tuổi trung niên vẫn vừa nhảy vừa hát theo ca khúc "Yêu Anh" khi Vương Tâm Lăng xuất hiện cũng được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Nhiều người không khỏi ngậm ngùi nhớ về thanh xuân của mình khi thấy nữ ca sĩ trở lại.

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Không chỉ có ca khúc "Yêu Anh" hot trở lại mà bảng xếp hạng ca khúc thịnh hành của QQ Music còn chứng kiến 9/10 bài hát của Cindy Vương Tâm Lăng cùng chủ nhân "đạp gió rẽ sóng" lội ngược dòng lên top. Tiêu biểu trong đó là những ca khúc quen thuộc nổi tiếng một thời như: Lông Mi Cong Cong, Honey, Khi Anh,...

Có thể với thế hệ trẻ hiện nay Vương Tâm Lăng không phải là cái tên quá quen thuộc, nhưng với những ai yêu thích dòng phim thần tượng Đài Loan thì hẳn cũng từng say mê nhan sắc ngọt ngào của Vương Tâm Lăng trong các bộ phim như "Áo Cưới Thiên Quốc", "Tình Cờ", "Love Keeps Going"...

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Trong sự nghiệp của mình, Vương Tâm Lăng sở hữu nhiều giải thưởng và tác phẩm nổi tiếng ở cả hai mảng ca hát và diễn xuất. Có thống kê cho biết Vương Tâm Lăng đã bán ra hơn 10 triệu đĩa trên toàn Châu Á và cũng tổ chức thành công nhiều liveshow của riêng mình.

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Từng được xem là "nữ thần" của hàng triệu khán giả, Vương Tâm Lăng đã gần như đánh mất cả sự nghiệp của mình sau loạt bê bối kéo dài và quyết định phẫu thuật thẩm mỹ.

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