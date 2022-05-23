'Nữ thần thanh xuân' Vương Tâm Lăng vực dậy ở tuổi 40 sau hàng loạt bê bối nhấn chìm cả sự nghiệp

Từng được xem là "nữ thần" của hàng triệu khán giả, Vương Tâm Lăng đã gần như đánh mất cả sự nghiệp của mình sau loạt bê bối kéo dài và quyết định phẫu thuật thẩm mỹ.

Từng được mệnh danh là "nữ thần thanh xuân" của các khán giả khắp toàn châu Á, nữ ca sĩ kiêm diễn viên Vương Tâm Lăng đã gần như đánh mất cả sự nghiệp vì nhiều bê bối đời tư và chạy đua nhan sắc. Tuy nhiên, sự trở lại mới đây của cô đã khiến cho khán giả đặt nhiều kỳ vọng rằng ngôi sao này sẽ một lần nữa vụt sáng. Vương Tâm Lăng từng là 'nữ thần thanh xuân' của hàng triệu khán giả trên toàn châu Á - Ảnh: Internet Sau lần thể hiện xuất sắc trong bộ phim thần tượng Đài Loan Tình Cờ (2006), tên tuổi của Vương Tâm Lăng đã phất lên "như diều gặp gió", trở thành "nữ thần thanh xuân" của nhiều khán giả lúc bấy giờ. Thừa thắng xông lên, nữ diễn viên sinh năm 1982 còn tiếp tục góp mặt trong nhiều tựa phim như Đào Hoa Tiểu Muội, Áo Cưới,... nhưng sau dự án Candy Rain thì sự nghiệp của cô bắt đầu tụt dốc.

Nữ diễn viên sinh năm 1982 được biết đến rộng rãi thông qua tác phẩm Tình Cờ (2006) - Ảnh: Internet Vương Tâm Lăng trong Đào Hoa Tiểu Muội (2009) - Ảnh: Internet Trong Candy Rain, Vương Tâm Lăng đã có nhiều cảnh quay nhạy cảm với bạn diễn Ngô Lập Kỳ, làm dấy lên tin đồn tình ái đầu tiên trong sự nghiệp của cô. Tuy vậy, nữ minh tinh họ Vương lúc này vẫn một mực phủ nhận tin đồn này và cho biết bản thân chỉ là đang hết mình cống hiến cho nghệ thuật. Vương Tâm Lăng bị Phạm Thực Vỹ hãm hại sau chia tay - Ảnh: Internet Vào năm 2010, sau khi Vương Tâm Lăng chia tay với mối tình 10 năm Phạm Thực Vỹ, gã bạn trai này của cô đã ra tay hãm hại nữ diễn viên khi tung ra hàng loạt ảnh nhạy cảm của hai người. Sự "trở mặt" này của Phạm Thực Vỹ đã khiến cho Vương Tâm Lăng rơi vào trầm cảm, cả sự nghiệp của cô cũng dần lụi bại.

Hai năm sau đó, Vương Tâm Lăng bị người mẫu Tùy Đường tố cáo là kẻ thứ 3 - Ảnh: Internet Hai năm sau đó, Vương Tâm Lăng lại tiếp tục dính vào một lùm xùm tình ái khác, người mẫu Tùy Đường đã lên tiếng tố cáo nữ diễn viên cố tình chen chân vào cuộc tình của cô và tài tử Diêu Nguyên Hạo. Vương Tâm Lăng sau đó đã giải thích rằng cô yêu Diêu Nguyên Hạo khi anh đã chia tay với tình cũ, nhưng hình ảnh của cô đã hoàn toàn sụp đổ trong mắt khán giả, cô cũng không còn nhận được nhiều lời mời đóng phim hay biểu diễn nữa. Diện mạo khác lạ của Vương Tâm Lăng sau phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet Khi công chúng đang mong đợi sự trở lại ngoạn mục của Vương Tâm Lăng, nữ diễn viên lại bất ngờ có một quyết định khiến ai cũng tiếc nuối đó chính là phẫu thuật thẩm mỹ. Để giữ gìn nhan sắc khỏi sự tàn phá của thời gian, người đẹp đã chọn thay đổi diện mạo của mình mà vô tình cũng đặt dấu chấm hết cho hình tượng "ngọc nữ" của mình. Màn biểu diễn của Vương Tâm Lăng trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3 gây được tiếng vang lớn - Ảnh: Internet Sau thời gian dài "im hơi lặng tiếng", Vương Tâm Lăng vừa qua đã bất ngờ tái xuất trong chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3. Sân khấu Yêu Anh của nữ minh tinh nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng và chễm chệ chiếm trọn hạng 1 của hot search Weibo với hàng triệu lượt bàn tán trên nền tảng này. Có thể thấy, việc Vương Tâm Lăng trở lại vào thời điểm này là một quyết định hoàn toàn đúng để cứu rỗi sự nghiệp của mình.

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