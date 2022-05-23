Dù không còn hoạt động trong giới giải trí nữa nhưng Quan Chi Lâm vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu sang của mình.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, vào đầu tuần vừa rồi, Quan Chi Lâm đã gây chú ý khi tham gia vào một bữa tiệc của giới nhà giàu. Nữ diễn viên được khen trẻ đẹp và khí chất dù đã 60 tuổi, trên tay cô đeo một chiếc đồng hồ trị giá hàng triệu HKD và họp mặt với những bạn bè thuộc tầng lớp thượng lưu.

Quan Chi Lâm và bạn bè tích cực tụ họp sau dịch bệnh - Ảnh: Internet

Sau thời gian dài bị chia cách vì dịch bệnh, Quan Chi Lâm và bạn bè của cô đã tích cực gặp gỡ nhau. Cách đây không lâu, trong một buổi phỏng vấn, nữ minh tinh còn cho hay, cô và các bạn đang có kế hoạch đi du lịch nước ngoài.

Quang Chi Lâm thường xuyên bị bắt gặp mua sắm tại các cửa hàng thuộc những thương hiệu xa xỉ - Ảnh: Internet

Quang Chi Lâm thường xuyên bị bắt gặp mua sắm và dùng các sản phẩm cao cấp từ những thương hiệu xa xỉ bậc nhất. Nhờ chịu khó tích lũy, tổng tài sản ròng mà nữ minh tinh sở hữu rơi vào khoảng 500 triệu HKD (hơn 63 triệu USD), hiện cô đang sống trong một chung cư cao cấp trị giá 19,2 triệu USD.

Tuy sống đời xa hoa, không thiếu thốn vật chất nhưng Quang Chi Lâm hiện tại không yêu ai. Nữ minh tinh từng nói với truyền thông rằng, cô không từ chối khi tình yêu tìm đến nhưng không có hy vọng gì vào chuyện hôn nhân. Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những video ghi lại đời sống tích cực, tập luyện sức khỏe tại nhà trên tài khoản Douyin của mình.

Nhan sắc 'hoa nhường nguyệt thẹn' của Quan Chi Lâm thời trẻ - Ảnh: Internet

Trước đây, Quan Chi Lâm từng có mối quan hệ tình cảm với chủ tịch một tập đoàn lớn - ông Trần Thái Minh nhưng cả hai đã chia tay nhau vào năm 2018. Theo nhiều nguồn tin, vị chủ tịch này hiện đã có người khác, người này cũng đã sinh con cho ông.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quan-chi-lam-tuoi-60-doc-than-xinh-dep-va-cuoc-song-xa-hoa-sau-ly-di-chong-dai-gia-470653.html