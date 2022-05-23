Quảng cáo dính bê bối đạo văn, ngôi sao Hong Kong - Lưu Đức Hoa bị liên lụy

Sao quốc tế 23/05/2022 14:14

Quảng cáo Lưu Đức Hoa đóng cho hãng xe Audi bị gỡ vì sao chép thoại của người khác mà không xin phép.

Vào ngày 21/5, hãng Audi tung video quảng cáo chủ đề tiết khí. Trong đoạn phim, Lưu Đức Hoa nói những câu: "Có Tiểu thử ắt có Đại thử, có Tiểu hàn ắt có Đại hàn, nhưng có Tiểu mãn mà không có Đại mãn. Vì Đại mãn không phù hợp lối suy nghĩ, tích lũy kinh nghiệm của cổ nhân... Ngày Tiểu mãn, nước mưa bắt đầu nhiều hơn, nước sông đầy hơn, ngũ cốc cũng dần mẩy hạt, nhưng không mập mạp béo tròn. Trạng thái thiên nhiên dịp Tiểu mãn đại diện cho một thái độ trong cuộc sống. Tiểu mãn là tiết khí đẹp nhất của năm, cũng là ngày mà tôi thích nhất".

Ngay sau đó, video thu hút hàng chục triệu lượt xem, Lưu Đức Hoa được khán giả khen ngợi diễn đạt hay về tiết khí, giúp quảng bá văn hóa truyền thống Trung Quốc. Nhiều người gọi đây là phim quảng cáo xe hơi hay nhất những năm gần đây. 

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Lưu Đức Hoa bị gỡ quảng cáo - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một ngày, đoạn video tiếp thị của Audi đã bị phát hiện đạo văn. Vào tối ngày 21/5, một người dùng Douyin với ID là "Mange Đại học Bắc Kinh" với hàng triệu người theo dõi đã đăng tải một đoạn video cho biết, sau khi Audi tung ra video "Little Man", rất nhiều cư dân mạng đã vào khu vực nhắn tin để buộc tội Mange đạo văn. Mange đã so sánh từng câu giữa video của Audi và video ông ta đã đăng vào các thời điểm Tết Trung thu năm 2018, tháng 5/2020 và 5/2021. Cuối cùng, Mange tuyên bố video quảng cáo của Audi bị nghi ngờ là đạo nhạc và nội dung của mình.

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Danh tiếng của Lưu Đức Hoa chắc chắn không khỏi bị ảnh hưởng ít nhiều qua vụ việc này - Ảnh: Internet

Vào sáng ngày 22/5, Weibo chính thức của Audi đã đưa ra một tuyên bố, "bày tỏ lời xin lỗi chân thành". Tuyên bố cũng nói rằng video đã được gửi và thực hiện bởi một công ty sáng tạo M&C Saatchi. Audi đã được hướng dẫn xử lý vi phạm bản quyền càng sớm càng tốt, đồng thời đã gỡ bỏ hoàn toàn video.

Có thể nói, lớn lên nhiều người đã xem phim của Lưu Đức Hoa và nghe các bài hát của Lưu Đức Hoa, lần này người hâm mộ Trung Quốc rất bất bình với cáo buộc đạo nhạc của “Little Man”, nhưng ai cũng cảm thấy tiếc cho Lưu Đức Hoa. Danh tiếng của Lưu Đức Hoa chắc chắn không khỏi bị "sứt mẻ" và ảnh hưởng ít nhiều qua vụ việc này.

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