Tiểu Long Nữ 'tà khí' nhất lịch sử phim ảnh giải nghệ ngay khi tìm được chân ái, mãn nguyện với cuộc sống bình dị không ánh hào quang

Sao quốc tế 23/05/2022 11:14

Từng đảm nhận vai diễn Tiểu Long Nữ "độc nhất vô nhị" trong phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp của Đài Loan, Ngô Thanh Liên khiến khán giả vô cùng tiếc nuối khi giải nghệ quá sớm.

Tiểu Long Nữ là một nhân vật vô cùng quen thuộc với các khán giả của dòng phim cổ trang Trung Hoa với tạo hình trong sáng, tinh tế cùng trang phục màu trắng vô cùng đặc trưng. Tuy vậy, trong quá khứ đã từng có một Tiểu Long Nữ đi ngược lại với tất cả điều này.

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Ngô Thanh Liên trong tạo hình của Tiểu Long Nữ 'tà khí'

Theo đó, trong bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản Đài Loan được ra mắt vào năm 1998, vai diễn Tiểu Long Nữ của diễn viên Ngô Thanh Liên đã được tạo hình vô cùng cá tính với trang phục màu đen tuyền "độc nhất vô nhị" với các phiên bản khác.

Bên cạnh tạo hình có phần "sai trái" này, nước da hơi ngăm đen, tóc thắt bím và đôi mắt sắc sảo của Ngô Thanh Liên cũng bị đánh giá là quá sắc sảo và "tà khí", không làm bật lên được khí chất của Tiểu Long Nữ. Điểm vớt vát duy nhất trong tạo hình này là nhan sắc xinh đẹp của nữ minh tinh họ Ngô, nhưng khán giả cũng phải thú nhận là nhiều người tưởng rằng cô đang vào vai Lý Mạc Sầu.

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Nhan sắc xinh đẹp của Ngô Thanh Liên ngoài đời thật

Khác với nhiều diễn viên nữ có cơ hội "đổi đời" nhờ vai Tiểu Long Nữ, Ngô Thanh Liên lại chẳng gặt hái gì được nhiều sau bộ phim này. Nữ minh tinh chỉ đóng phim thêm vào năm rồi gần như "bặt vô âm tính" kể từ năm 2006, lý do cho việc này chính là vì cô đã tìm được "chân ái" của bản thân mình.

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Hình ảnh hiếm hoi của Ngô Thanh Liên sau khi giải nghệ

Năm 2007, Ngô Thanh Liên bất ngờ thông báo kết hôn với bạn trai không làm trong ngành giải trí và sinh con 2 năm sau đó. Suốt thời gian này, không có bất kỳ thông tin nào về nữ diễn viên nữa cho đến 6 năm sau khi cô đảm nhận một vai nhỏ trong tác phẩm Lãng Tử Thời Đường rồi lại im lặng sống cuộc đời bình dị của mình.

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Từ khóa:   Ngô Thanh Liên Tiểu Long Nữ Thần Điêu Đại Hiệp sao Hoa ngữ sao châu Á

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