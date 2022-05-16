Bị chê thân hình 'gầy gò, gân guốc', 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng nói gì?

Sao quốc tế 16/05/2022 11:16

Mới đây, Lý Nhược Đồng nhanh chóng chiếm mọi sự chú ý nhờ vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 55. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có những bình luận lo lắng vì cơ thể ngày một gầy gò của ngôi sao "Thần Điêu Đại Hiệp".

Gần đây, trong một video khi Lý Nhược Đồng hướng dẫn người hâm mộ tập luyện bài nâng tạ. Hình ảnh mới nhất của người đẹp khiến khán giả lo lắng. Cô để lộ vẻ gầy gò với hai má lõm sâu, gân cổ lộ rõ mỗi khi thực hiện động tác nâng tạ và hít thở. Dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng Lý Nhược Đồng đang bị ám ảnh phải có vóc dáng thon gọn nên tập luyện đến mức cơ thể trở nên gầy gò đáng báo động.

Lý Nhược Đồng chưa từng phản hồi lại các bình luận tiêu cực như vậy. Nhưng mới đây, nữ diễn viên "Tiểu Long Nữ" đã đáp lại ngắn gọn trong một buổi "livestream".

Nữ diễn viên nói: "Đây chính là diện mạo thực tế của tôi trong cuộc sống đời thường. Tôi vẫn luôn nỗ lực làm việc và tập luyện mỗi ngày. Tôi cảm thấy thỏa mãn với ngoại hình của mình hiện tại. Tôi chỉ muốn hỏi một số bạn rằng, liệu các bạn có thể duy trì được nền tảng sức khỏe và sự năng động, nhanh nhẹn như vậy khi đã ở tuổi ngoài 50 hay không?".

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Lý Nhược Đồng khiến fan lo lắng bởi thân hình gầy gò đáng báo động - Ảnh: Internet

Thực tế, ở tuổi 55, Lý Nhược Đồng vẫn có được làn da săn chắc, không nếp nhăn, gương mặt cô cũng không hề bị "đơ cứng" vì can thiệp thẩm mỹ. Sự trẻ trung hơn tuổi ở nữ diễn viên thực sự đáng ngưỡng mộ. Gặp Lý Nhược Đồng của ngày hôm nay, người ta vẫn nhìn thấy lại những nét đẹp của "Tiểu Long Nữ" năm xưa, vai diễn mà cô đã đảm nhận từ gần 3 thập kỷ trước.

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Lý Nhược Đồng - Ảnh: Internet

Không chỉ có gương mặt trẻ trung, Lý Nhược Đồng còn tích cực luyện tập thể hình, giữ cho mình vóc dáng gọn gàng và mỗi lần cô luyện tập, các bó cơ đều nổi lên ấn tượng. Nữ diễn viên duy trì nếp sống kỷ luật, luyện tập đều đặn và rèn luyện các thói quen tốt cho sức khỏe.

Lý Nhược Đồng khiến dân tình 'tá hỏa' bởi thân hình hiện tại

Lý Nhược Đồng khiến dân tình 'tá hỏa' bởi thân hình hiện tại

Lý Nhược Đồng được khen ngợi bởi sự chăm chỉ tập gym và có thân hình săn chắc đáng mơ ước. Tuy nhiên, cô hiện gây lo lắng khi xuất hiện với ngoại hình gầy gò.

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