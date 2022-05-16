Top những bộ phim xuất sắc nhất của Dương Tử, có tác phẩm còn được gọi là ‘tuổi thơ của nhiều người Trung Quốc’

Nhờ xuất thân từ ngôi trường đại học danh giá và tài năng diễn xuất thiên bẩm, những năm qua Dương Tử đã xuất sắc vươn lên, trở thành một trong những tiểu Hoa nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ với nhiều tác phẩm ghi đậm dấu ấn của mình. Hãy cùng Phụ nữ và Gia đình điểm lại top những bộ phim đình đám nhất sự nghiệp của nữ minh tinh này nhé!

Sinh năm 1992 tại Phòng Sơn, Bắc Kinh, Trung Quốc, Dương Tử ngay từ nhỏ đã sớm bộc lộ khả năng diễn xuất và sự yêu thích đặc biệt với bộ môn này, vì vậy cha mẹ thường đưa cô đến các buổi thử vai khác nhau để con gái có thể thỏa đam mê sớm nhất có thể. Khi trưởng thành, nhờ kinh nghiệm diễn xuất từ bé, Dương Tử đã xuất sắc nhập học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh vào năm 2010.

Nhà Có Trai Có Gái kể từ khi phát sóng thì luôn nằm ở vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng rating phim truyền hình tại thị trường Trung Quốc và gắn liền với tuổi thơ của nhiều người, thậm chí ở Trung Quốc còn có một câu nói được sử dụng thường xuyên là "Tôi xem phim của Dương lão sư mà trưởng thành" khi nhắc đến bộ phim này hoặc nói đến Dương Tử.

Bắt đầu đóng phim từ năm 1997, nhưng mãi đến khi Nhà Có Trai Có Gái phát sóng vào năm 2005, Dương Tử mới được khán giả biết đến rộng rãi. Đây là một bộ phim sitcom tình cảm gia đình hài hước kể về một gia đình “kết hợp” gồm năm người cùng sống chung tại Bắc Kinh. Mỗi tập phim sẽ là một tình huống thú vị, hài hước khác nhau xảy ra đối với các thành viên trong gia đình này.

2. The Legend of Dragon Pearl – Long Châu Truyền Kỳ (2017)

Với sự tham gia của dàn sao Hoa ngữ đình đám như Dương Tử, Tần Tuấn Kiệt, Thư Sướng, Mao Tử Tuấn,… Long Châu Truyền Kỳ đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả khi theo dõi. Đây cũng là bộ phim "kết duyên" cho Dương Tử và bạn trai cũ là Tần Tuấn Kiệt.

Long Châu Truyền Kỳ là bộ phim 'kết duyên' cho Dương Tử và bạn trai cũ Tần Tuấn Kiệt

Bộ phim kể về nàng Lý Dịch Hoan (Dương Tử thủ vai) là công chúa cuối cùng của triều Minh vốn mang trong mình mối thù sâu sắc với hoàng đế Khang Hi (Tần Tuấn Kiệt đóng). Cũng vì vậy mà cô nàng âm mưu tiếp cận và trả thù vị hoàng đế này, tuy nhiên giữa chừng cô lại đắn đo, lưỡng lự bởi đã vô tình đem lòng yêu đối phương.

3. Hương Mật Tựa Khói Sương – Ashes of Love (2018)

Nhờ sự kết hợp hoàn hảo của Dương Tử và Đặng Luân, Hương Mật Tựa Khói Sương đã trở thành một hiện tượng cổ trang đình đám, độ nổi tiếng còn vượt ra ngoài Trung Quốc và lan rộng khắp cả châu Á. Có thể nói, trong những bộ phim cổ trang mà Dương Tử từng tham gia, đây là tác phẩm xuất sắc nhất, đưa tên tuổi của cô lên hàng top của C-biz.

Nhờ sự kết hợp hoàn hảo của Dương Tử và Đặng Luân, Hương Mật Tựa Khói Sương đã nổi tiếng còn vượt ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc

Hương Mật Tựa Khói Sương kể về mối tình ngang trái của Cẩm Mịch (thủ vai bởi Dương Tử) dành cho Hỏa Thần Húc Phượng (Đặng Luân đảm nhận). Sau hơn 4000 năm sống trong cô độc, Cẩm Mịch tưởng chừng bản thân đã quên mất cảm giác yêu đương thì cuộc gặp gỡ vô tình nhưng hữu ý với Húc Phượng đã khiến trái tim cô thổn thức trở lại.

4. Cá Mực Hầm Mật – Go Go Squid! (2019)

Quả là một thiếu sót to lớn khi không kể đến Cá Mực Hầm Mật nếu liệt kê các bộ phim nổi tiếng nhất của Dương Tử. Được phát sóng vào mùa hè năm 2019, tác phẩm này đã "khuấy đảo" thị trường phim ảnh trong và ngoài Trung Quốc, đưa tên tuổi của Dương Tử đạt no.1 trong bảng xếp hạng top 30 diễn viên thống trị màn ảnh năm 2019 do Sina bầu chọn.

Nhờ Cá Mực Hầm Mật, Dương Tử đã đạt no.1 trong bảng xếp hạng top 30 diễn viên thống trị màn ảnh năm 2019 do Sina bầu chọn

Trong Cá Mực Hầm Mật, Dương Tử vào vai cô nàng Đồng Niên, một sinh viên Công Nghệ Thông Tin có IQ cao và là một học bá ưu tú. Cô phải lòng nam sinh Hàn Thương Ngôn (Lý Hiện thủ vai) ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hàn Thương Ngô là một game thủ chuyên nghiệp nhưng có tính cách lạnh lùng, cao ngạo, nhưng lại bị bị đổ gục vì sự nhiệt thành của Đồng Niên.

5. Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn - The Oath of Love (2022)

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn xoay quanh chuyện tình yêu của chàng bác sĩ Cố Ngụy (Tiêu Chiến thủ vai) và cô nữ sinh Lâm Chi Hiệu (Dương Tử đảm nhận). Cuộc sống của Lâm Chi Hiệu vốn luôn trong trạng thái bấp bênh khi bị bạn trai cũ ruồng bỏ và bố mắc bệnh ung thư nguy hiểm. Nhưng từ khi gặp gỡ Cố Ngụy, Lâm Chi Hiệu đã tìm lại được động lực và yêu thêm lần nữa.

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn khi lên sóng vào tháng 3/2022 đã liên tục đứng đầu bảng xếp hạng rating trên truyền hình lẫn lượng người xem trực tuyến

Tuy bị hoãn chiếu liên tục bởi nhiều lý do từ khách quan đến chủ quan, diễn xuất của hai diễn viên cũng không được đánh giá cao, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn khi lên sóng vào tháng 3/2022 đã liên tục đứng đầu bảng xếp hạng rating trên truyền hình lẫn lượng người xem trực tuyến, thậm chí nhiều lần gây ra sự cố sập mạng do lượt xem quá cao. Theo một khảo sát của Sina, có hơn 15.000 lượt bình chọn cho phim là “Bộ phim được chờ đợi nhiều nhất” thời gian này.

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