Tham gia hoạt động từ thuở nhỏ, Dương Tử 'xứng danh' diễn viên nổi tiếng gạo cội trong dàn sao Hoa ngữ

Tuy nhiên, cả hai bất ngờ chia tay vì bận rộn công việc và bất đồng quan điểm.Suốt 6 năm qua, họ gần như không xuất hiện cùng nhau hay tương tác trên mạng xã hội. Vào tháng 5/2022, Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt bị bắt gặp ăn cơm cùng nhau tại quán ăn ở Hoành Điếm cùng một vài người bạn. Sau bữa ăn, Tần Tuấn Kiệt ra về trước khoảng 30 phút, sau đó Dương Tử cùng hai người bạn khác mới rời đi. Việc cùng nhau đi ăn khiến fan của cả hai bất ngờ. Nhiều người bàn tán sôi nổi, cho rằng cặp đôi "nối lại tình xưa".

Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt - Ảnh: Internet

Những bộ phim của Dương Tử

Dương Tử tham gia diễn xuất từ lúc 5 tuổi, góp mặt nhiều vai phụ nhỏ, cho đến khi đảm nhận vai chính trong "Nhà có trai có gái", Dương Tử đã nhanh chóng trở thành sao nhí được quan tâm, còn được xem là "con gái quốc dân".

Nhà Có Trai Có Gái (2005)

Khi nhắc đến phim của Dương Tử đóng thì không thể bỏ qua Nhà Có Trai Có Gái. Tác phẩm là bệ phóng của nhiều sao nhí như Dương Tử, Trương Nhất Sơn,… Bộ phim kéo dài 4 phần, và Dương Tử diễn vai Hạ Tuyết thời cấp ba trong phần 1 và 2.

Nội dung phim kể về người cha Hạ Đông Hải mang theo con trai Hạ Vũ, con gái Hạ Tuyết tái hôn cùng y tá trưởng Lưu Mai. Bà Lưu Mai đã từng kết hôn và có một người con trai tên là Lưu Tinh. Ba anh chị em khác dòng máu đã cùng nhau lớn lên dưới sự bảo bọc, yêu thương của cha mẹ mình.

Hoan Lạc Tụng (2016)

Hoan Lạc Tụng là một trong những phim có Dương Tử đóng đạt nhiều thành công nhất. Bộ phim kể về 5 cô gái sống chung tại lầu 22 chung cư Hoan Lạc Tụng. Mỗi cô gái có xuất thân, tính cách khác nhau. Trong quá trình chung sống, họ đã học cách thông cảm, giúp đỡ và cùng nhau trưởng thành.

Dương Tử diễn vai Khưu Oánh Oánh, một nhân viên công sở bình thường, tính cách lỗ mãng. Cô không có mỹ mạo, không có xuất thân tốt nên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và công việc. Nhưng không vì thế mà Khưu Oánh Oánh khuất phục, cô nỗ lực hết mình để dành lấy tương lai tươi sáng hơn.

Long Châu Truyền Kỳ (2017)

Long Châu Truyền Kỳ là trong một trong những bộ phim của Dương Tử về thể loại cổ trang. Bộ phim kể về mối tình ngang trái của công chúa Minh Triều Lý Dịch Hoan (Dương Tử thủ vai) và vua Khang Hy (Tần Tuấn Kiệt thủ vai).

Lý Dịch Hoan là công chúa tiền triều. Cô cùng các sư huynh muội của mình lập kế hoạch tiếp cận Khang Hy, nhằm mục đích báo thù cho gia tộc. Hai người ban đầu vừa gặp đã cãi nhưng sau đó dần dần rơi vào lưới tình lẫn nhau. Nhưng thù hận giữa hai gia tộc chính là mâu thuẫn lớn nhất của họ, khiến Dịch Hoan và Khang Hy dù yêu nhau tha thiết nhưng không thể không trở mặt thành thù.

Thanh Vân Chí (2016)

Thanh Vân Chí là bộ phim của Dương Tử đóng sau khi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Đây là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách Tru Tiên.

Trong phim, Dương Tử thủ vai Lục Tuyết Kỳ, người được miêu tả là đệ nhất mỹ nhân, nhân tài kiệt xuất của phái chính đạo Thanh Vân Môn, dù tuổi còn trẻ nhưng tu vi thâm sâu. Khoác tà áo trắng thánh khiết, tay cầm thần kiếm Thiên Gia, nàng và nam chính Trương Tiểu Phàm cùng nhau ra sinh vào tử rất nhiều lần.

Hương Mật Tựa Khói Sương (2018)

Trong những bộ phim Dương Tử và Đặng Luân đóng chung không thể không kể đến Hương Mật Tựa Khói Sương – tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Điện Tuyến.

Cẩm Mịch (Dương Tử thủ vai) là con gái của Thủy Thần và Hoa Thần, từ nhỏ sinh sống trong thủy kính. Vì uống Vẫn Đan, đoạn tuyệt tình ái từ thuở lọt lòng nên tính tình của Cẩm Mịch rất ngây thơ, hồn nhiên. Cô luôn tò mò và khát vọng trải nghiệm cuộc sống bên ngoài thủy kính. Sau khi cứu Húc Phượng (Đặng Luân thủ vai), sinh hoạt của cô bị đảo lộn hoàn toàn. Ân oán từ đời thế hệ trước, dây dưa của thế hệ sau cũng từ đó bắt đầu.

Thiên Chi Kê Bạch Xà Truyền Thuyết (2018)

Thiên Chi Kê Bạch Xà Truyền Thuyết là một những phim hay của Dương Tử đóng. Trong phim , Dương Tử thủ vai Bạch Yêu Yêu, yêu quái sống tại Đào Hoa Tiết, từng được Cốc chủ Dược Sư Cốc Hứa Tuyên (Nhậm Gia Luân thủ vai) cứu mạng.

Sau đó, vì cứu Hứa Tuyên, Bạch Yêu Yêu đã làm trái thiên quy, ăn trộm tiên thảo và bị trừng phạt. Hứa Tuyên lành bệnh, nhớ lại chuyện cũ đã bất chấp tất cả đi cứu Bạch Yêu Yêu. Sư muội của Hứa Tuyên vì ghen ghét đã thả giao long xuất thế, làm hại nhân gian. Bạch Yêu Yêu đã cứu nhân gian nhưng sau đó bị Tề Tiêu trấn áp dưới Tháp Lôi Phong. Hứa Tuyên lúc này cực kỳ đau buồn, không còn luyến tiếc hồng trần, quyết định ẩn cư chùa sâu.

Chàng Trai Mạc Cách Ly Của Tôi (2019)

Chàng Trai Mạc Cách Ly Của Tôi là phim của Dương Tủ đóng chung với Mã Thiên Vũ. Bộ phim kể về tình yêu và sự trưởng thành của cậu thanh niên Mạc Cách Ly và cô nàng Lăng Hi.

Mạc Cách Ly là đứa con rừng rậm được nhà họ Lâm nuôi dưỡng, từ nhỏ đã có mối quan hệ thân thiết với các động vật. Lăng Hi là cô gái thành thị, độc lập, tự tin và có sự nghiệp riêng thành công. Lăng Hi đã vô tình đưa Mạc Cách Ly về sống chung. Vì nhiều lý do, cậu không thể quay về chỗ cũ. Từ đây, cả hai cùng nhau bầu bạn, học cách trưởng thành và theo đuổi mục tiêu bảo vệ môi trường.

Cá Mực Hầm Mật (2019)

Đây là bộ phim Dương Tử và Lý Hiện đóng chung được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo.

Trong một lần gặp gỡ ở tiệm net, cô sinh viên thiên tài Đồng Niên đã “nhất kiến chung tình” với chàng game thủ Hàng Thương Ngôn. Qua quá trình tiếp xúc, cô càng bị hấp dẫn sâu sắc bởi sự kiên trì với mộng tưởng và tinh thần trách nhiệm với đồng đội của Hàn Thương Ngôn. Sự quan tâm, bao dung và ủng hộ hết mực của Đồng Niên khiến Hàn Thương Ngôn từ một người không am hiểu ăn nói, biểu đạt tình cảm trở nên mở lòng với đồng đội, người nhà hơn. Sau khi hẹn hò, Đồng Niên và Hàn Thương Ngôn cùng dắt tay chinh phục giấc mơ vinh quang.

Nữ Bác Sĩ Tâm Lý (2021)

Bộ phim do Dương Tử và Tỉnh Bách Nhiên đóng chung được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thục Mẫn. Bác sĩ tư vấn tâm lý Hạ Đốn sau khi gặp sự cố nghề nghiệp đã tự mở phòng cố vấn tâm lý riêng.

Trong lúc giải quyết vụ bê bối của giáo viên hướng dẫn, cô đã khám phá ra một bí mật động trời. Cô đã cùng chàng trai dẫn chương trình phát thành Tiền Khai Dật, trợ thủ Diệp Gia Huy và bạn thân Thanh Ly Ly hỗ trợ lẫn nhau để ngăn chặn bi kịch phát sinh.

Dư Sinh, Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn (2022)

Dư Sinh, Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn là bộ phim Dương Tử và Tiêu Chiến diễn chính. Nội dung phim kể về mối tình lãng mạn giữa nữ nghệ sĩ Cello Lâm Chi Hiệu và nam bác sĩ Cố Ngụy.

Trước khi tốt nghiệp đại học, ba Lâm Chi Hiệu mắc bệnh ung thư phải nhập viện. Cô bất đắc dĩ phải từ bỏ cơ hội làm việc trong mơ tại thành phố khác và chia tay với bạn trai. Tất cả mong đợi về tình yêu và cuộc sống tương lai tốt đẹp trong phút chốc đã tan biến. Lúc này, bác sĩ chữa trị chính của ba cô, Cố Ngụy bắt đầu tiến dần vào sinh hoạt của cô.

Không phải là một minh tinh hạng A "sớm nổi chóng tàn", Dương Tử đang ngày càng chứng tỏ năng lực của mình không chỉ dừng ở mảng phim cổ trang, truyền hình tình cảm lãng mạn, mà cô còn tham gia vào các dự án phim điện ảnh, phim hành động, dùng năng lực thượng thừa của mình để ngày càng đứng vững trong giới.