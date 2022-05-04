'Ngỡ ngàng' với gu thời trang U60 của 'tiểu long nữ' Phạm Văn Phương: trẻ trung, năng động, hack dáng, hack tuổi như gái đôi mươi

Sao quốc tế 04/05/2022 16:00

Cộng đồng mạng được dịp trầm trồ trước gu thời trang của Phạm Văn Phương ở tuổi U60.

Phạm Văn Phương nổi tiếng là mỹ nhân Singapore xinh đẹp, trẻ trung hơn nhiều so với tuổi. Chính vì thế nên loạt ảnh người đẹp đăng tải trên mạng xã hội luôn nhận được nhiều lời ngợi khen về nhan sắc. Mới đây, netizen đang dành những lời khen "có cánh" cho nữ diễn viên về khoản lên đồ.

'Ngỡ ngàng' với gu thời trang U60 của 'tiểu long nữ' Phạm Văn Phương: trẻ trung, năng động, hack dáng, hack tuổi như gái đôi mươi - Ảnh 1
Phạm Văn Phương - Ảnh minh họa: Internet

 

Từ sau khi sinh con trai Zed năm 2014, Phạm Văn Phương ngừng đóng phim. Tuy vậy, cô vẫn có tên trong danh sách 10 ngôi sao giàu nhất Singapore năm 2018 với tài sản trị giá 28,7 triệu đô la Mỹ. Dù ở ngưỡng U60 nhưng người đẹp hàng đầu Singapore vẫn ăn mặc hệt như thiếu nữ mà không hề bị chê "cưa sừng làm nghé".

'Ngỡ ngàng' với gu thời trang U60 của 'tiểu long nữ' Phạm Văn Phương: trẻ trung, năng động, hack dáng, hack tuổi như gái đôi mươi - Ảnh 2
Phạm Văn Phương và ông xã Lý Minh Thuận - Ảnh minh họa: Internet

 

Bên cạnh nhan sắc, gu thời trang của mỹ nhân Phạm Văn Phương là điều netizen ấn tượng. Thực chất hiện tại người đẹp đã ở ngưỡng tuổi 51 tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ bề ngoài hết sức trẻ trung. Không phải chỉ "hack tuổi" nhờ diện mạo mà mỹ nhân này còn biết "xài chiêu" hiệu quả. Điển hình chính là việc "Tiểu Long Nữ" xinh đẹp của màn ảnh có gu ăn mặc trẻ trung hệt như thiếu nữ.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân nàng "Tiểu Long Nữ" Phạm Văn Phương mới khoe khéo nhan sắc trong bộ ảnh trẻ hệt mới đôi, ba mươi. Cụ thể, nữ diễn viên 7X đã diện thiết kế áo sơ mi kèm quần tây sơ vin, kèm theo là đôi giày "chất chơi" tạo sự năng động. Khi nhìn hình ảnh này ai cũng nghĩ mỹ nhân mới chỉ khoảng 30 tuổi chứ không tin rằng cô đã ngoài 50.

'Ngỡ ngàng' với gu thời trang U60 của 'tiểu long nữ' Phạm Văn Phương: trẻ trung, năng động, hack dáng, hack tuổi như gái đôi mươi - Ảnh 3
Áo sơ mi kèm quần tây sơ vin - Ảnh minh họa: Internet

 

Khi chiêm ngưỡng cách ăn mặc của Phạm Văn Phương có lẽ cư dân mạng cũng bị "phá bỏ" định kiến chỉ người trẻ mới hay diện áo trễ vai. Người đẹp này như là fan của những chiếc áo trễ vai "nửa kín nửa hở" có tác dụng khoe bờ vai nuột nà, thon thả, xương quai xanh thanh tú cùng làn da trắng ngần.

'Ngỡ ngàng' với gu thời trang U60 của 'tiểu long nữ' Phạm Văn Phương: trẻ trung, năng động, hack dáng, hack tuổi như gái đôi mươi - Ảnh 4
Áo trễ vai khoe xương quai xanh và làn da trắng nõn - Ảnh minh họa: Internet

 

Không chỉ vậy, nữ diễn viên Thần điêu đại hiệp còn thử nghiệm cả phong cách mặc giấu quần hệt như gái mới lớn. Đặc biệt, khả năng "cân ngon ơ" mọi style trẻ hơn hẳn so với tuổi của Phạm Văn Phương lại không hề bị chê "cưa sừng làm nghé". Ngược lại cô sẵn sàng đọ sắc, đọ phong cách với các đàn em tuổi còn trẻ nhờ vẻ đẹp bề ngoài hoàn mỹ.

'Ngỡ ngàng' với gu thời trang U60 của 'tiểu long nữ' Phạm Văn Phương: trẻ trung, năng động, hack dáng, hack tuổi như gái đôi mươi - Ảnh 5
Phạm Văn Phương cân mọi loại style - Ảnh minh họa: Internet

 

Không chỉ gây ấn tượng nhờ phong cách ăn mặc, Phạm Văn Phương còn khiến cư dân mạng "mắt tròn mắt dẹt" vì body nuột nà, thon gọn không khác gì những mỹ nhân đang tuổi xuân thì. Người đẹp trong những hình ảnh mặc đồ bơi khoe trọn làn da trắng không tì vết cùng với đôi chân dài thon gọn, hút mắt. Dĩ nhiên số đo 3 vòng của người đẹp U60 chưa khi nào làm fan phải thất vọng.

'Ngỡ ngàng' với gu thời trang U60 của 'tiểu long nữ' Phạm Văn Phương: trẻ trung, năng động, hack dáng, hack tuổi như gái đôi mươi - Ảnh 6
Thân hình nuột nà ở tuổi gần 60 - Ảnh minh họa: Internet

 

Diện mạo tuổi ngũ tuần của nữ diễn viên Thần điêu đại hiệp cũng khiến netizen trầm trồ 1 thời gian dài khi chiêm ngưỡng. Dù có chút nếp nhăn lộ trên gương mặt nhưng thực chất Phạm Văn Phương vẫn ghi điểm tuyệt đối với nụ cười tươi tắn, năng lượng tích cực luôn thường trực.

'Ngỡ ngàng' với gu thời trang U60 của 'tiểu long nữ' Phạm Văn Phương: trẻ trung, năng động, hack dáng, hack tuổi như gái đôi mươi - Ảnh 7
Cách trang điểm khéo léo che nếp nhăn - Ảnh minh họa: Internet

 

Có thể nhận thấy hiếm ai ngoài 50 tuổi nhưng vẫn trẻ như Phạm Văn Phương. Hiện mỹ nhân vẫn luôn khiến dân tình ngạc nhiên mỗi khi để lộ nhan sắc cũng như gu thời trang trẻ ra tới 2 chục tuổi. 

 

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