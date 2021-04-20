'Tiểu Long Nữ' Phạm Văn Phương tuổi 50 gây sốc với loạt biểu cảm đơ cứng, bóng dầu, nghi ngờ tiêm botox khiến gương mặt biến dạng

Mới đây, loạt ảnh được chia sẻ từ người đẹp Phạm Văn Phương khiến dân mạng không khỏi "thảng thốt".

Mới đây, Phạm Văn Phương đã chia sẻ khoảnh khắc chụp tại một sự kiện mà cô tham gia với vai trò khách mời. Theo đó, người đẹp xuất hiện trong chiếc váy hai dây ngắn màu trắng với phần ngực được thiết kế cách điệu ôm lấy vòng một căng tràn. Ngoại hình nàng 'Hằng Nga' ở tuổi 50 Ở tuổi 50, nữ diễn viên người Singapore vẫn giữ được vóc dáng cân đối và nuột nà khiến nhiều người ghen tỵ. Thế nhưng, khi nhìn đến các bức ảnh cận mặt, người hâm mộ Tiểu Long Nữ một thời không khỏi hoảng hồn với gương mặt đơ cứng, bóng dầu. Nữ diễn viên cũng lộ không ít nếp nhăn rõ nét ở đuôi mắt và khóe miệng.

Khuôn mặt đơ cứng, bóng dầu của nữ diễn viên Dù khuôn ngực đầy đặn ghi điểm, nhưng đổi lại khóe miệng và đuôi mắt nữ diễn viên đã lộ dấu hiệu lão hóa Nhiều ý kiến cho rằng, nữ diễn viên đã bước qua tuổi 50, việc xuất hiện dấu hiệu lão hóa và nhan sắc khác xa thời thiếu nữ là chuyện hiển nhiên Trước loạt ảnh gây sốc này, nhiều cư dân mạng đồn đoán Phạm Văn Phương đã can thiệp thẩm mỹ như tiêm botox để níu kéo thanh xuân, khiến gương mặt trở nên thiếu tự nhiên, kém sắc hơn hẳn. Số khác cho rằng, hiện tại nữ diễn viên đã bước qua tuổi 50, việc xuất hiện dấu hiệu lão hóa và nhan sắc khác xa thời thiếu nữ là chuyện hiển nhiên.

Lội ngược phản ứng trái chiều nảy lửa từ dư luận, tài tử Lý Minh Thuận - chồng người đẹp để lại bình luận: “Em là người đẹp nhất”. Điều này khiến công chúng thêm phần ngưỡng mộ chuyện tình yêu đẹp của đôi "Tiên đồng - Ngọc nữ" người Singapore. Bình luận từ Lý Minh Thuận Nam diễn viên điển trai Lý Minh Thuận và mỹ nhân màn ảnh nhỏ Phạm Văn Phương từng là “cặp đôi vàng” của làng giải trí Singapore và cả châu Á. Quen biết nhau trên phim trường, "Quá Nhi" phải lòng người đẹp khi cô đang có người yêu. Dù bị Phạm Văn Phương từ chối nhiều lần, thế nhưng cuối cùng chàng “Hậu Nghệ” cũng lay động được trái tim "Hằng Nga". Gia đình nhỏ thường chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau Cặp đôi chính thức về chung 1 nhà vào ngày 29/9/2009. 5 năm sau ngày cưới, gia đình nhỏ lại hoàn hảo hơn khi bé Zed chào đời. Sau 12 năm bên nhau, đôi trai tài gái sắc vẫn như thuở còn son, thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào lên mạng xã hội.

‘Tiểu Long Nữ’ Phạm Văn Phương khoe vóc dáng nuột nà ở tuổi 50 Ở tuổi 50, mỹ nhân nổi tiếng Singapore Phạm Văn Phương vẫn giữ được vóc dáng nuột nà và thân hình quyến rũ.

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