Ngự Giao Ký thất bại thảm, những phim tiếp theo của Nhiệt Ba không còn được khán giả kỳ vọng?

Khi mới bắt đầu ra mắt, Ngự Giao Ký có màn ra mắt gây thất vọng được cho là bởi những tranh cãi xoay quanh tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân. Trong khi Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu quả đầu xấu nhất sự nghiệp thì phần cơ múi giả của Nhậm Gia Luân chính là điểm trừ đã xuất hiện từ trước khi phim lên sóng. Ngoài ra phần kỹ xảo của phim cũng bị chê bai hết lời, không hoành tráng và bắt mắt như những gì từng công bố trong trailer. Đặc biệt lên sóng trong lúc Trung Quốc đang rối ren vì đợt "thanh trừng" mới, Ngự Giao Ký cũng không hot như mong đợi từ trước.

Thất bại của Ngự Giao Ký đã khiến cho sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba có chiều hướng đi xuống và nếu trong tương lai mà không có tác phẩm nào giúp “trở mình” thì có lẽ nàng mỹ nữ Tân Cương sẽ đánh mất vị thế của bản thân đấy. Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba đang có 2 dự án nằm kho là An Lạc Truyện và Công Tố Tinh Anh, nhưng đáng tiếc là cô không nhận được nhiều kỳ vọng cho lắm.

Nhiều dân mạng nhận xét, họ không cảm thấy Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ bứt phá được với 2 bộ phim này, ngay cả khi Công Tố Tinh Anh là bộ chuyển hình của cô ấy. An Lạc Truyện được gọi là “Trường Ca Hành 2.0” với nội dung cùng hình tượng nhân vật nữ chính của 2 bộ phim này có nhiều điểm tương đồng. Ngoài sự hợp tác đáng chú ý của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn thì An Lạc Truyện rõ ràng là chẳng có điểm gì đặc biệt hơn.

Địch Lệ Nhiệt Ba không có đột phá 2 phim mới - Ảnh: Internet

Nhìn vào dàn diễn viên của Công Tố Tinh Anh đi, Đồng Đại Vy hay Hàn Đống đều được đánh giá cao về diễn xuất, nữ phụ Vưu Tĩnh Như cũng nhận được khá nhiều lời khen ngợi về năng lực. Địch Lệ Nhiệt Ba là một đỉnh lưu diễn xuất không tốt, cô gần như chìm nghỉm giữa những diễn viên khác. Khi Công Tố Tinh Anh lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai nữ chính phải chăng sẽ lại mờ nhạt và tiếp tục bước vào vết xe đổ của Trường Ca Hành, Ngự Giao Ký trước đó.

Tài nguyên của Địch Lệ Nhiệt Ba thật sự rất tốt nhưng điểm yếu lớn nhất của cô ấy lại đến từ vấn đề diễn xuất - Ảnh: Internet

Tài nguyên của Địch Lệ Nhiệt Ba thật sự rất tốt nhưng điểm yếu lớn nhất của cô ấy lại đến từ vấn đề diễn xuất. Vào nghề cả chục năm rồi nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn trong giai đoạn “đang tiến bộ”, đây là điều khiến khán giả không thể chấp nhận được và họ gần như chẳng còn hy vọng vào những dự án tiếp theo của cô ấy nữa.