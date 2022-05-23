Hoa hậu Hong Kong từng bị đồn u não xuất hiện với diện mạo già nua do ảnh hưởng từ bệnh tật

Sao quốc tế 23/05/2022 14:22

Sau hơn 1 thập kỷ "mất tích" khỏi làng giải trí, Hoa hậu Hong Kong Lý San San mới đây đã bất ngờ lộ diện với vẻ ngoài già nua khó nhận ra.

Theo tin từ trang Sina, Lý San San vừa mới đăng tải hình ảnh mới của mình, đồng thời thông báo tình hình sức khỏe đến người hâm mộ. Hoa hậu Hong Kong năm 1996 cho biết, bệnh tình của cô đã có tiến triển, nhưng vẫn phải tiếp tục sử dụng thuốc và điều trị.

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Diện mạo lão hóa khó nhận ra của Hoa hậu Hong Kong Lý San San - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả bày tỏ không thể nhận ra được diện mạo này của Hoa hậu Hong Kong một thời, ở tuổi 45, người đẹp đã tăng cân nhiều và bị lão hóa rõ rệt. Trước đây, vào năm 2019. Lý San San đã từng quay một đoạn phim ngắn cho Mental Health Foundation (Quỹ Sức khỏe Tâm thần) và thừa nhận bản thân mắc chứng rối loạn hoảng sợ.

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Lý San San trong đoạn phim ngắn quay cho Mental Health Foundation vào năm 2019 - Ảnh: Internet

"Giai đoạn đầu thường khó thở, tim đập nhanh, trước mắt tối sầm. Cảm giác ngột ngạt này khiến tôi cảm thấy như cận kề cái chết" - Lý San San tâm sự. Được biết, căn bệnh rối loạn hoảng sợ cũng chính là lý do mà cô không hoạt động nghệ thuật hơn chục năm qua.

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Lý San San xuất sắc giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1996 khi cô mới chỉ 19 tuổi - Ảnh: Internet
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Lý San San còn được cư dân mạng khen ngợi là Hoa hậu sở hữu vóc dáng đỉnh nhất khi có chiều cao 1m75 và thân hình vô cùng quyến rũ - Ảnh: Internet

Sinh năm 1977, Lý San San xuất sắc giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1996 khi cô mới chỉ 19 tuổi. Bên cạnh vị trí Hoa hậu, người đẹp còn chiến thắng 3 giải phụ khác là: Thí sinh ăn ảnh nhất, Thí sinh tài năng nhất và Thí sinh thân thiện nhất. Sau đó, Lý San San góp mặt vào nhiều tác phẩm lớn nhỏ của TVB như Truy Tìm Bằng Chứng (phần 1 và phần 2), Hồ Sơ Trinh Sát,...

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Lý San San cũng từng có mối tình ngọt ngào kéo dài 10 năm với nam diễn viên Tiền Gia Lạc - Ảnh: Internet

Lý San San cũng từng có mối tình ngọt ngào kéo dài 10 năm với nam diễn viên Tiền Gia Lạc, tuy vậy cả hai đành chia tay nhau vì khi ấy nam tài tử họ Tiền chỉ muốn yên bề gia thất còn Hoa hậu Hong Kong 1996 thì lại chưa sẵn sàng.

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Ở tuổi 45, Lý San San vẫn độc thân và sức khỏe ngày càng trở nặng - Ảnh: Internet

Từ năm 2011, Lý San San gần như "bốc hơi" khỏi làng giải trí, nhiều tin đồn cho rằng cô đã bị u não và trầm cảm. Tuy vậy, vào năm 2019, người đẹp phủ nhận chuyện mắc bệnh u não nhưng phản bác việc sức khỏe kém. Càng lớn tuổi, tình trạng sức khỏe của cô càng xuống dốc, làm Lý San San phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra.

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