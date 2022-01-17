Hoa hậu Hong Kong nức tiếng một thời Viên Vịnh Nghi lộ dấu hiệu xuống sắc ở tuổi 50

Sao quốc tế 17/01/2022 20:44

Bước sang tuổi 50, nhan sắc của nàng cựu Hoa hậu Viên Vịnh Nghi dần lão hóa theo thời gian.

Mới đây, Viên Vịnh Nghi tham gia một hoạt động công ích tại Thâm Quyến, Trung Quốc thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong loạt ảnh được chia sẻ, Hoa hậu Hong Kong để mặt mộc hoàn toàn, ăn vận giản dị, không ngại vất vả giúp đỡ người dân.

Hoa hậu Hong Kong nức tiếng một thời Viên Vịnh Nghi lộ dấu hiệu xuống sắc ở tuổi 50 - Ảnh 1

Theo những người tham gia cùng tiết lộ, Viên Vịnh Nghi làm việc không nghỉ từ sáng cho đến 2 giờ chiều. Chính cô đã bày tỏ mong muốn được cùng làm công việc tình nguyện này.

Hoa hậu Hong Kong nức tiếng một thời Viên Vịnh Nghi lộ dấu hiệu xuống sắc ở tuổi 50 - Ảnh 2

Viên Vịnh Nghi cũng thay chiếc ốp điện thoại Hermes thường dùng sang loại bình thường. Hành động đẹp của Viên Vịnh Nghi nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người khẳng định dù không phấn son, nữ diễn viên vẫn tỏa sáng theo cách riêng.

Hoa hậu Hong Kong nức tiếng một thời Viên Vịnh Nghi lộ dấu hiệu xuống sắc ở tuổi 50 - Ảnh 3

Là người nổi tiếng, song Viên Vịnh Nghi không hề ngại ngần khi thường xuyên để mặt mộc xuất hiện công khai. Bước sang tuổi 50, có thể thấy nhan sắc của người đẹp Hong Kong đã dần lão hóa theo thời gian. Trên mặt cô xuất hiện các nếp nhăn và làn da kém căng mọng, song nữ diễn viên từng bày tỏ không hề ngại khi để mặt mộc, bởi đó mới là vẻ đẹp thực sự. 

Hoa hậu Hong Kong nức tiếng một thời Viên Vịnh Nghi lộ dấu hiệu xuống sắc ở tuổi 50 - Ảnh 4

Viên Vịnh Nghi sinh năm 1971, tại Hong Kong. Sau khi giành vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1990, cô trở thành diễn viên độc quyền của hãng TVB và nhanh chóng nổi tiếng.

Hoa hậu Hong Kong nức tiếng một thời Viên Vịnh Nghi lộ dấu hiệu xuống sắc ở tuổi 50 - Ảnh 5

Từ đầu thập niên 1990, Viên Vịnh Nghi cũng bắt đầu nổi danh trong làng điện ảnh nhờ vẻ đẹp và khả năng diễn xuất. Cô ghi dấu ấn qua các tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ, Á Phi Dữ Ái Cơ...

Liên tiếp trong 2 năm 1994 và 1995, Viên Vịnh Nghi đã được trao Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong cho Vai nữ chính xuất sắc nhất trong các phim Tân Bất Liễu Tình và Kim Chi Ngọc Diệp.

Hoa hậu Hong Kong nức tiếng một thời Viên Vịnh Nghi lộ dấu hiệu xuống sắc ở tuổi 50 - Ảnh 6

Người đẹp sở hữu tài năng nghệ thuật thiên phú, song lại không được lòng nhiều người vì tính cách quá thẳng thắn, có phần nông nổi. Cô từng gây hiềm khích với nhiều đàn anh, đàn chị trong giới, kể cả Thành Long lẫn Châu Tinh Trì. Mãi tới năm 2017, Viên Vịnh Nghi mới hóa giải mâu thuẫn với Thành Long nhờ sự sắp xếp của đàn anh Tăng Chí Vỹ.

Hoa hậu Hong Kong nức tiếng một thời Viên Vịnh Nghi lộ dấu hiệu xuống sắc ở tuổi 50 - Ảnh 7

Năm 2001, Viên Vịnh Nghi kết hôn với nam diễn viên, ca sĩ Trương Trí Lâm sau nhiều năm gắn bó. Cặp đôi chào đón con trai đầu lòng vào năm 2006. Vài năm gần đây, người đẹp lui về hậu trường, chuyên tâm chăm lo cho gia đình nhỏ. Chuyện tình bền chặt qua năm tháng của cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ. 

Hoa hậu Hong Kong nức tiếng một thời Viên Vịnh Nghi lộ dấu hiệu xuống sắc ở tuổi 50 - Ảnh 8

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