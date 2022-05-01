Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ ở tuổi 43 bị chê kém sắc, mất đi khí chất và thần thái sang trọng

Sao quốc tế 01/05/2022 23:00

Vì phải lao động cật lực để chăm lo cho gia đình, nhan sắc ở tuổi Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ bị nhận xét là mất đi khí chất và trông vô cùng tầm thường.

Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ vừa qua mới đăng tải một đoạn video về thăm quê nhà của mình. Dưới phần bình luận, nhiều người nhận xét rằng ở tuổi 43 thì cô đã không còn xinh đẹp như xưa, thậm chí có ý kiến cho biết đã không còn nhận ra cô từng là một hoa hậu nữa.

hoa hau hong kong 1
Nhiều người nhận xét rằng ở tuổi 43 thì Dương Tư Kỳ đã không còn xinh đẹp như xưa

Tuy vậy, công chúng ít người biết rằng cuộc đời cô phải trải qua nhiều thăng trầm, thời gian gần đây còn phải livestream bán hàng mỗi ngày từ tối khuya cho đến tận sáng sớm. Có thể nói, việc chăm chút cho nhan sắc đối với cô là điều khá xa xỉ ở thời điểm hiện tại.

Năm 2001, Dương Tư Kỳ đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Không những vậy, suốt 42 năm tổ chức thì cô chính là người đẹp đang giữ trong tay nhiều giải phụ nhất, bao gồm: Thí sinh được khán giả yêu thích nhất, Thí sinh ăn ảnh nhất, Thí sinh có hình thể đẹp nhất, Thí sinh có nụ cười đẹp nhất và Thí sinh có tiềm năng diễn xuất.

hoa hau hong kong 2
Suốt 42 năm Hoa hậu Hong Kong được tổ chức thì cô chính là người đẹp đang giữ trong tay nhiều giải phụ nhất

Sau khi đăng quang hoa hậu, Dương Tư Kỳ ký hợp đồng độc quyền với TVB và trở thành một diễn viên triển vọng trong làng giải trí. Tuy nhiên, vào năm 2012, sau khi chia tay người bạn trai 9 năm, Dương Tư Kỳ bất ngờ dính vào scandal "chửa hoang" với một vị đại gia nên phải trốn sang Mỹ sinh con, sau đó cô về Hong Kong và tuyên bố là mẹ đơn thân, con theo họ cha và cũng không tiết lộ danh tính người bố.

hoa hau hong kong 3
Để kiếm sống, Dương Tư Kỳ nhận mọi công việc

Chính bê bối này đã khiến cho công chúng quay lưng với Dương Tư Kỳ, TVB cũng chấm dứt hợp đồng với cô, bị các nhãn hàng "ghẻ lạnh". Từ đó, người đẹp sinh năm 1978 từ một Hoa hậu được người người ngưỡng mộ trở nên thân bại danh liệt và trắng tay.

hoa hau hong kong 4
Dương Tư Kỳ bên cạnh 2 con

Để nuôi con và trang trải cuộc sống, Dương Tư Kỳ đặt sĩ diện của mình xuống, làm đủ nghề để kiếm sống, kể cả trình diễn, tiếp thị sản phẩm tại các quán bar. Vào tháng 10/2019, cô kết hôn với bạn trai ngoài ngành giải trí, sinh con thứ hai và sống cuộc đời kín tiếng.

Hoa hậu Hong Kong nức tiếng một thời Viên Vịnh Nghi lộ dấu hiệu xuống sắc ở tuổi 50

Hoa hậu Hong Kong nức tiếng một thời Viên Vịnh Nghi lộ dấu hiệu xuống sắc ở tuổi 50

Bước sang tuổi 50, nhan sắc của nàng cựu Hoa hậu Viên Vịnh Nghi dần lão hóa theo thời gian.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Hong Kong nức tiếng một thời Viên Vịnh Nghi lộ dấu hiệu xuống sắc ở tuổi 50

Hoa hậu Hong Kong nức tiếng một thời Viên Vịnh Nghi lộ dấu hiệu xuống sắc ở tuổi 50

Choáng váng với nhan sắc của dàn ‘mỹ nhân’ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2021

Choáng váng với nhan sắc của dàn ‘mỹ nhân’ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2021

Dương Tư Kỳ: Từ hoa hậu Hong Kong xuống ‘hoa hậu bán bia’, sự nghiệp vụt tắt vì bê bối tình trường, bị tố ‘lươn lẹo’ về người chồng bí ẩn

Dương Tư Kỳ: Từ hoa hậu Hong Kong xuống ‘hoa hậu bán bia’, sự nghiệp vụt tắt vì bê bối tình trường, bị tố ‘lươn lẹo’ về người chồng bí ẩn

Hoa hậu Hong Kong khiến con trai vua sòng bài Macau say đắm ngày càng gợi cảm khi mang bầu

Hoa hậu Hong Kong khiến con trai vua sòng bài Macau say đắm ngày càng gợi cảm khi mang bầu

Hoa hậu Hong Kong 2019 mất giá vì tai tiếng tình ái, bê bối mua giải

Hoa hậu Hong Kong 2019 mất giá vì tai tiếng tình ái, bê bối mua giải

Hoa hậu Hong Kong Trần Tuệ Lâm lại mua biệt thự bạc tỷ, "để dành" 20 căn bất động sản cho 2 quý tử

Hoa hậu Hong Kong Trần Tuệ Lâm lại mua biệt thự bạc tỷ, "để dành" 20 căn bất động sản cho 2 quý tử

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?