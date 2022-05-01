Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ ở tuổi 43 bị chê kém sắc, mất đi khí chất và thần thái sang trọng

Vì phải lao động cật lực để chăm lo cho gia đình, nhan sắc ở tuổi Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ bị nhận xét là mất đi khí chất và trông vô cùng tầm thường.

Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ vừa qua mới đăng tải một đoạn video về thăm quê nhà của mình. Dưới phần bình luận, nhiều người nhận xét rằng ở tuổi 43 thì cô đã không còn xinh đẹp như xưa, thậm chí có ý kiến cho biết đã không còn nhận ra cô từng là một hoa hậu nữa. Nhiều người nhận xét rằng ở tuổi 43 thì Dương Tư Kỳ đã không còn xinh đẹp như xưa Tuy vậy, công chúng ít người biết rằng cuộc đời cô phải trải qua nhiều thăng trầm, thời gian gần đây còn phải livestream bán hàng mỗi ngày từ tối khuya cho đến tận sáng sớm. Có thể nói, việc chăm chút cho nhan sắc đối với cô là điều khá xa xỉ ở thời điểm hiện tại.

Năm 2001, Dương Tư Kỳ đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Không những vậy, suốt 42 năm tổ chức thì cô chính là người đẹp đang giữ trong tay nhiều giải phụ nhất, bao gồm: Thí sinh được khán giả yêu thích nhất, Thí sinh ăn ảnh nhất, Thí sinh có hình thể đẹp nhất, Thí sinh có nụ cười đẹp nhất và Thí sinh có tiềm năng diễn xuất. Suốt 42 năm Hoa hậu Hong Kong được tổ chức thì cô chính là người đẹp đang giữ trong tay nhiều giải phụ nhất Sau khi đăng quang hoa hậu, Dương Tư Kỳ ký hợp đồng độc quyền với TVB và trở thành một diễn viên triển vọng trong làng giải trí. Tuy nhiên, vào năm 2012, sau khi chia tay người bạn trai 9 năm, Dương Tư Kỳ bất ngờ dính vào scandal "chửa hoang" với một vị đại gia nên phải trốn sang Mỹ sinh con, sau đó cô về Hong Kong và tuyên bố là mẹ đơn thân, con theo họ cha và cũng không tiết lộ danh tính người bố.

Để kiếm sống, Dương Tư Kỳ nhận mọi công việc Chính bê bối này đã khiến cho công chúng quay lưng với Dương Tư Kỳ, TVB cũng chấm dứt hợp đồng với cô, bị các nhãn hàng "ghẻ lạnh". Từ đó, người đẹp sinh năm 1978 từ một Hoa hậu được người người ngưỡng mộ trở nên thân bại danh liệt và trắng tay. Dương Tư Kỳ bên cạnh 2 con Để nuôi con và trang trải cuộc sống, Dương Tư Kỳ đặt sĩ diện của mình xuống, làm đủ nghề để kiếm sống, kể cả trình diễn, tiếp thị sản phẩm tại các quán bar. Vào tháng 10/2019, cô kết hôn với bạn trai ngoài ngành giải trí, sinh con thứ hai và sống cuộc đời kín tiếng.

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